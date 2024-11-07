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Agenda cultural

Jazz Vitória Festival, Liquida Goiabeiras e Festival de Cinema Francês agitam a quinta (7)

E não para por aí! O dia ainda conta com festas, música ao vivo, diversão, lançamento de livro e apresentação no Teatro da Ufes
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 10:09

Shows

Jazz Vitória Festival

Apresentação de diversas bandas de jazz com Big Band Pop & Jazz, Joabe Reis, Luana Mallet, Estrelas do Jazz Capixaba e Alexandre Borges Quinteto. Horário: a partir das 18h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pelo site Le Billet. Local: Praça do Papa.

Clube Big Beatles

Com o baixista e compositor Paulo César Barros no Projeto Sócio de Carteirinha, da Banda Big Beatles. O show acontece no dia 7 de novembro, às 21h, no Teatro da Ufes. Ingressos antecipados: R$ 30 (meia) R$ 60 (inteira) via Le Billet. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Música ao vivo

No Class

Com No Class, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Quinta é quase sexta

Com Átila Ibilê (samba raiz) na Casa de Bamba, às 20h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa 154, Vitória.

Jazz na Curva

Jazz na Curva com Victor Humberto, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Brasilidades na A Oca

Com Bruno Bonelli a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Máquina do Tempo

Máquina do Tempo especial Dire Straits, Pink Floyd e Quenn no Brizz, a partir das 19h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá.

Festas e baladas

Closy

Com Perrales, Martinelle, Thomas e Jexxca no Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita até 1h, após R$ 20 convertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Misturadinho

Com Juntos e Misturados, SambaDM, Samba Jr e Maycon Sarmento a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.

Especial

Sétimo Liquida Goiabeiras

Shopping a céu aberto com show de Os Rochas do Forró, às 12h, Pop com Pedro Perez, às 18h e Forró com Luiz Marreta, 20h. Data: 6 a 10 de novembro. Horário: a partir das 10h. Local: Em frente a Multivix, Goiabeiras.

Pré-lançamento do livro de Rosângela Pereira

 Pré-lançamento do livro "Desvendando Emoções e aprendendo a lidar com elas" de Rosângela Pereira Azevedo. Horário: 19h. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.

Festival Varilux de Cinema Francês

O evento traz ao público 19 produções inéditas que exaltam a diversidade cultural e a força do cinema francês. Data: entre os dias 7 e 20 de novembro. Local: Cine Jardins, no Shopping Jardins, em Jardim da Penha. Programação completa: disponível no site do Cine Jardins.

Festival de Cinema Italiano no Brasil

A programação trará mais de 20 filmes imperdíveis em duas mostras especiais: uma com lançamentos recentes do cinema italiano e outra que revisita clássicos da comédia, para uma verdadeira viagem no tempo do humor! Data: de 7 a 14 de novembro. Horário: confira os horários das sessões no site Lets.events. Local: Sesc Glória, Centro de Vitória.

Exposições

Corpo m_e_m_ó_r_i_a

Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Praia do Canto: Memórias e afetos

Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.

Diversão

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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