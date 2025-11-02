Halloween Asiático, teatro infantil e mostra de filmes de terror agitam domingo (2)

Tarde Encantada

Sinopse: Em uma vila encantada onde os desejos ganham forma de balões, os amigos do Papai Noel se unem para garantir que a magia do Natal continue viva. Com poesia, leveza e emoção, o espetáculo convida o público a acreditar que os sonhos mais verdadeiros são aqueles que partem do coração, e que quando sonhamos juntos, eles podem alcançar as estrelas. Entrada: gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação.

