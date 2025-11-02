Halloween Asiático, teatro infantil e mostra de filmes de terror agitam domingo (2)

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 06:00
Evento gratuito inspirado na cultura asiática, com foco na K-Culture. A programação conta com apresentações de K-pop, Random Play Dance, karaokê, workshops temáticos, concurso de fantasias, brincadeiras e muita dança. Entrada: gratuita. Horário: das 13h às 20h. Local: Shopping Montserrat, Piso L2. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
Evento gastronômico com atraçõs musicais. Programação: Rubinho Gabba às 13h30, Banda A Revelia às 16h30, Cover U2 com Rubinho Gabba às 19h30. Entrada: gratuita. Endereço: Praça Encontro das Águas, Serra.
Com Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Samba com Choppsamba. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Frazão, Andin Soares e D'Bem com a Vida. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até ás 22h.
Com Romarinho e Primeira Classe. Horário: das 17h às 00h. Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513, Santa Tereza, Vitória. Entrada: gratuita.
Uma noite dedicada à magia, à música e ao poder do imaginário. A programação conta com shows de Luiza Pastore, Bitucas e Júlia e as Choronas. Entrada: gratuita. Horário: 17h30. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória.
Sinopse: Em uma vila encantada onde os desejos ganham forma de balões, os amigos do Papai Noel se unem para garantir que a magia do Natal continue viva. Com poesia, leveza e emoção, o espetáculo convida o público a acreditar que os sonhos mais verdadeiros são aqueles que partem do coração, e que quando sonhamos juntos, eles podem alcançar as estrelas. Entrada: gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Horário: sessões às 15h e 16h.
Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação.
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Oficina de Papai Noel de algodão, historinhas do Natal, pula-pula. Entrada: gratuita. Horário: de 17h às 20h.
Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação.
Exibição de 11 clássicos e lançamentos do gênero em comemoração ao Halloween, com ingressos promocionais. Data: de 23 de outubro a 5 de novembro. Horário: conforme programação diária. Locais: Cinemark Shopping Vitória e Cinemark Shopping Vila Velha. Entrada: R$ 13 (inteira).
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40, 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual. Atrações pagas: Carrossel de Balões – R$ 5. Voo de Balão com óculos de Realidade Virtual – R$ 10. Pacote Carrossel + Voo de Balão (VR) – R$ 12. Entrada: gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, que emite sons musicais a cada passo e termina em um grande escorregador, árvore master, que permite entrar em seu interior e apertar um botão para ouvir uma canção especial, além de uma árvore interativa, que muda de cor conforme o visitante pisa nas “caixas de presente” coloridas. A área conta ainda com brinquedos montessorianos acessíveis. Visitação gratuita.
Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h.
Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
