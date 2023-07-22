Gusttavo Lima e Eduardo Costa prometem agitar o sábado (22) no ES; confira a agenda

Shows
Embaixador In Vitória
Show de Gusttavo Lima e Eduardo Costa no aniversário da Litoral FM, a partir das 15h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 140 (pista ficha limpa meia), R$ 240 (pista embaixador meia) e R$ 500 (front premium meia), à venda no site da BaladaApp.
Imaginasamba
Imaginasamba, De bem com a Vida e Djs Japa, Matheus LV e Perotz, a partir das 22h, no Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 30 (pista meia) e R$ 50 (área vip meia), à venda no site da LeBillet.
Baile da Saudade
Com Cristian e Anderson, Marcão Imperador, Kadu Vieira, Forró Regaço, Elton e Sandro e DJ Negão. No Singo's Clube. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. A partir de 21h. Mais informações no número (27) 99773-3302.
Planta e Raiz
Show acústico, a partir das 22h, no Vila Shows. Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Ingressos: R$ 90 (individual meia), R$ 180 (individual inteira) e R$ 280 (combo 4 ingressos). à venda no site da Super Ticket.
Teatro
Cátia Damasceno
Com sessões às 18h30 e 21h, no Teatro Universitário da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos de R$ 56 a R$ 70, à venda no site do Ingresso Digital.
Exercícios para uma Metamorfose
Sessões às 19h30 e 20h30, na Casa Carmô. Rua Prefeito Seabra Muniz, 31, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, com entrada gratuita.
Dramaturgia Negra para Dançar
A partir das 20 horas, a coreógrafa Carmen Luz fará uma breve exposição ilustrada por vídeo e fotografias, a partir de suas pesquisas sobre a presença de artistas negras/pretas nas danças acadêmicas e levantará um debate sobre “Que negro é esse na dança negra?”. No Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Gratuito.
Festivais
28º Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins
Vinho, gastronomia e inúmeras atrações. Programação de shows (totalmente gratuita) deste sábado (22): Douglas Lopes canta Erasmo com participação de Marcelo Ribeiro, Quinteto Pentágono, Diego Lyra Co(M)vida SambaRock Capixaba, com participações de Raul Mesquita e Flávio Marão, e Flávia Mendonça com participação de Juana Zanchetta. No Campinho, em Domingos Martins.
Festival de Forró de Itaúnas
O Bar do Forró e o Café Brasil, em Itaúnas (Conceição da Barra), serão palco para 80 apresentações dentro da programação da 21ª edição do Fenfit. No sábado (22), das 21h às 6h, rolam shows de Bloco Caramuela, Lucy Alves e Trio Dona Zefa. Ingressos disponíveis no site da Sympla.
Festival Matrizes
Até sábado (22), no Buraco do Tatu. Rua Ítalo Vasconcelos, 49, Itaúnas, Conceição da Barra. Neste sábado (22) se apresentam Ó do Forró, Alvorada recebe Quininho de Valente, Marimelo, Forrozim BH, DJ Tick e DJ Naty. Ingressos esgotados.
Festival Vinhos e Abraços
Até 23 de julho. Neste sábado (22), a partir das 18h, aula com o chef Gilson Surrage e harmonização de vinho e comida com o sommelier Vinícius Mezadri. Além de shows de Kakalo Ribeiro e Banda Mundo e Cia. Na Praça de Eventos de Iriri, em Anchieta. Evento gratuito.
2º Festival de Pastel e Caldo de Cana
O evento acontece com mais de 30 sabores de pastéis que vão desde de carne e queijo até recheios sofisticados. O festival também contará com aulas de chefs locais e apresentações musicais. Neste sábado (22), a partir das 14h, aulas com os chefs Camilla Berger, Andre Rosalém e Beto Rosalém; além de shows de Espírito de Porco e Marcos Bifão. No centro de Eventos César Rosalém (Parque de Exposições), Centro, Ibiraçu. Entrada gratuita.
Feira do Agroturismo de Viana
Até domingo (23) acontece a 2ª edição da feira, que tem o objetivo de fortalecer a produção agrícola de Viana, empreendimentos rurais e turísticos e valorizar empreendedores da cidade. Na Entrada do bairro Marcílio de Noronha. Av. Hozache Ferreira Brandt (no estacionamento do Supermercado Extrabom). Neste sábado (22), a partir das 16h, apresentação musical com Lucas Lacerda e Rogério Palassi.
Esquina da Cultura 2023
O evento, gratuito, acontece na Av. Joaquim da Silva Lima, em Guarapari. Programação de sábado (22), a partir das 21h: Club Big Beatles, Mirano Schuler, Thiago Arancan e Roberta Sá.
Cover Fest
Com Banda 80A+, Hot 4 Teachers e Cadu Caruso, a partir das 20h, no Cover Fest. R. Hélio Guasti, João Neiva. Ingressos: R$ 17,50 (meia) e R$ 35 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Baladas e festas
Vai, Malandra!
Com GV de Campos, Lukão, Edin, Perotz, ML da Vila e DJ Residente, a partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 25 (pista meia) e R$ 45 (camarote meia), à venda no site da Super Ticket.
ANight
Muito funk e música eletrônica, a partir das 18h, na Mansão Hibiscus. R. Quatro, 2-136, Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 25 (feminino) e R$ 30 (masculino), à venda no site da Super Ticket.
Rolê com Pagode
Com Luuh, Pagolance, Sheep, Beleite e Pagode e cia, a partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Arraiá da Mãe Joana
Com Roda de Samba Junior e D'moleque, a partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
After Oficial do Embaixador
Com Henrico, Koreia, Dodô, Jotta F e Baduh, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia) e R$ 50 (espaço monster meia), à venda no site da Super Ticket.
Calma BB
Com Mc TH, a partir das 22h, no Alto da Serra Butiquim. Rodovia BR 482, Fazenda Santa Clara, Alegre. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Boteco Sertanejo
Com Ravelly, Romulo Arantes, Primeira Classe, DJ Kinho e DJ Barol Beats, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Blecaute
Com Felipe Ferr, Sheep DJ, Peyneau, Luke e Temponi, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça. Após, R$ 40.
Bayle
Com Adame DJ, Mike, Jxxse e Karolla, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça. Após, R$ 30.
Funk Rave
Com Aghata Hills, Pc Júnior, Rodrigo Resende e Buaiz, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 30 primeiros. Após, R$ 25.
Diversão no shopping
Casa Rosa
No mês de lançamento de um dos filmes mais aguardados do ano, o Shopping Vila Velha conta com um novo espaço – que em homenagem à boneca Barbie. Até domingo (23), no Piso L2 do Shopping, próximo ao Cinemark. O espaço ficará disponível de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 21 horas.
Vila Trampolim Park
Todos os dias no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Valor: R$ 40. A cada minuto excedente haverá um acréscimo de R$ 1. Crianças de até um metro podem brincar com o responsável maior de idade, que terá entrada grátis.
Brinquedolândia
Até dia 29 de agosto na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h à 00h30; sábado e domingo, de 12h à 00h30. Valores: opções de R$ 30, para 1 a 15 minutos, R$ 35, para 16 a 30 minutos, e R$ 60, para 60 minutos. Após 30 minutos há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. A idade máxima permitida é 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50%.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 15 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Parque Temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área de eventos externa do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horários de funcionamento: segunda a sexta, de 18h às 22h; sábado, domingo e feriados, de 16h às 22h. Valores: passaporte para brincar à vontade. Sábado, domingo e feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Geek Universe
Sábado (22) e domingo (23), das 13h às 20h, com entrada franca, no piso L1, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Programação: 13h – Abertura do evento; 13h30 – Inscrições; 14h30 – Palestra com o dublador Duda Ribeiro; 15h30 – Desfile cosplay 16h30; – Jogos no telão, e 18h30 – Quizz e brincadeiras.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Encontro de Jogos de RPG
Das 13h às 21h Local: Piso L, logo abaixo da praça de alimentação do Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Entrada: Gratuito.
Som no Praia
Show ao vivo com Serginho Oliveira, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Horário: das 13h às 15h. Gratuito. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, superpiscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
Espaço Mundo Bita
Até 13 de agosto, no 1º piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 35 para 30 minutos de permanência. R$ 1 por minuto excedente.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Atração para crianças de 1 a 12 anos, até 30 de julho, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 30 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente será cobrado o valor de R$ 1. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento.
ZigZag Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca-carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área externa do shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horários de Funcionamento: Segunda a sexta, das 18h às 22h; Sábado, domingo e feriados, das 16h às 22h. Ingressos: Segunda a sexta por R$ 40; Sábado, domingo e feriados por R$ 50. Todos pagam meia. Ingresso individual: 1 brinquedo por R$ 10.