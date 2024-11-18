Gustavo Mioto, Pablo, Biquini e Léo Picon agitam o sábado (23) no ES

Shows
10 Horas de Arrocha
Com Pablo, Nadson Ferinha, Toque Dez, Klessinha, Unha Pintada e Silfarley, a partir das 18h, no Estádio Kleber Andrade. R. Rio Branco - Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 110 (pista/meia) e R$ 200 (front/meia), à venda no site da Brasilticket.
Encontro de Gigantes na quadra da Novo Império
Com baterias, passistas, destaques e demais segmentos da Novo Império e da MUG, com apresentação do DJ Salomão. A partir das 18h30, na Quadra da Nova Império. Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória. Ingressos: entrada colaborativa R$ 10
31ª Expo Afonso Cláudio
No sábado, a partir das 7h e conta com concursos, shows de rodeio em touros e a apresentações de Gustavo Mioto (23h), Karina Garcia & Breno (0h30) e Ícaro & Gilmar (1h30). No Parque de Exposições De Afonso Cláudio, em Afonso Cláudio. Ingressos: R$ 10, à venda no site da Zigtickets. Veja a matéria de HZ.
Biquini in Sunset
Com Biquini, a partir das 17h, no Oásis Beach Club. Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 90 (área vip/meia) e R$ 140 (camarote/meia), à venda no site da Zigtickets.
Ana Castela
A partir das 17h, no Café de La Musique. Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itapuã, Vila Velha. Ingressos: R$ 180 (deck/meia) e R$ 360 (camarote/meia), à venda no site da Bilheteria Digital.
Show Herança Negra - Especial 26 Anos
A partir das 21h, na Quadra do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Entrada gratuita.
Especial
14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos
De 21 a 24 de novembro. Horário: Sessões vespertinas a partir das 15h, sessões noturnas a partir das 19h. Local: Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. A programação completa você encontra aqui.
Fuscalhaços
O fusca roxo lotado de palhaços e palhaças retorna a circular, desta vez pelo Sul do Espírito Santo. No sábado, em Atílio Vivácqua, a partir das 18h, na Praça Philocleto Alves de Araújo. Gratuito.
MAES Tons
O Museu de Arte do Espírito Santo será palco de uma nova edição do MAES TONS, um projeto musical que apresenta novos e consagrados talentos do Hip Hop capixaba. Horário: 16h às 19h30. No Museu de Arte do Espírito Santo – MAES. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Entrada gratuita.
Cultura em Toda Parte 2024 – Vila Pavão
De 22 a 24 de novembro, na Praça do Colono - R. Brasil, 61 - Vila Pavão. No sábado, Mask (poesia e rima), Grupo Ayo - Alma Ancestral, Julia Nali - Notas de Viagem. Gratuito.
Festival Shaka
Festival com muito surf, aulas, música e boa gastronomia. Ainda contará com shows de Pura Vida, MR. Dedus, DJ Rê Lima, Tropical Brothers e One in Two, a partir das 8h, no Shaka Surf Park. Avenida Vitória, 93 - Setiba, Guarapari.
Mesa redonda: Literatura, Substantivo Femino
Com Luara Silva e Calila das Mercês, a partir das 17h30. Na Quadra da Unidos da Piedade. Praça Mário de Oliveira, S/N, Fonte Grande, Vitória. Gratuito.
3ª edição - Game Master Devs
Horário: 9h às 19h. Onde: Em frente a Smart Fit no Masterplace Mall. Reta da Penha. Gratuito. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150 - Barro Vermelho, Vitória.
3º Festival Nostra Cucina
De 22 de novembro a 1º de dezembro, em 29 restaurantes de Santa Teresa e região. Preços dos pratos: de R$ 9,70 a R$ 260. Veja a programação completa em HZ.
Festival de Cinema Italiano no Brasil
A programação trará mais de 20 filmes imperdíveis em duas mostras especiais: uma com lançamentos recentes do cinema italiano e outra que revisita clássicos da comédia, para uma verdadeira viagem no tempo do humor. Data: de 15 a 30 de novembro. Horário: confira os horários das sessões no site Lets.events. Local: Sesc Glória, Centro de Vitória.
Feira de Adoção Pet
Das 10h às 16h (ou enquanto houver pets disponíveis), no Shopping Vila Velha, Corredor Nossa Vila, piso L1. Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
Festas e baladas
Sambar
Com Sambasoul, Regional da Nair, Já Gamei e DJ Fabrício V, a partir das 20h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá - Vitória. Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), à venda no site da Blueticket.
Finobeat Premium
Com Jotta, Leo Picon, Beleite, Bero e Tibery, a partir das 22h, na Boate Garden - Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Blueticket.
Old School Night
Com Hits dos anos 70, 80 e 90, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Zigtickets.
Pike MTG II
Com ML da Vila, Karolla, Egeo e Cadu, a partir das 22h, na Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Roda Do Mãe Joana
A partir das 17h, no Encontro da Ilha. Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
O Baile mais Bonito da Cidade
A partir das 20h, no Embrazado Vitória. Rua Joaquim Lírio, - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Diego Beats Puxa A Tropa
Com DJ Diego Beats, Grupo Curtição, DJ Japa, Grupo Primeira Classe, DJ Thamy e Junior DJ, a partir das 20h, no Arpoador Gastro Bar. Avenida Braúna, 1000 - Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
KoolKidz
Com Cybertrans, Lunnão, Edpo e Jexxca, a partir das 23h, no Bolt. Ingressos: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória
Prepara
Com Luna Ross, Donat, Moreno Loss, Fred Rigoni e Luke Hemerly, no Fluente, a partir 16h. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Sambar I Love
Com LeqSamba, Pagolife, Nesse Clima, no Gordinho Sambão, a partir das 18h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Leley e Curtição, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Tantra Sunset
Muitos DJs e muita música a partir das 14h, no Tantra Vitória. Av. Dante Michelini, 4170. Entrada Vip até 17h, após 17h R$ 10.
Pop Up
Com HLadini, Caral, Doodles, Sabino. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista).
Música ao vivo
Voz e Violão
Com André Carvalho, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pop & Brasilidades na Curva
Com Eliahu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Rock
Com Fixer, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Som no Praia
Show ao vivo com Luiza Barraque, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Circo do Noel
Apresentação circense de mágica, palhaçaria e ilusionismo com cartas. Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Diversão na Praça
Oficina de botinha de Natal. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha.
Cantata de Natal com o grupo Ifes Jazz Clube
Horário: 19h, na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Gratuito, com a doação de 1kg de alimento não perecível. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono especial montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Exposições
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Abertura às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição itinerante sobre a Baía das Tartarugas no Tamar
O Instituto Últimos Refúgios realiza a exposição itinerante “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”. São fotos produzidas na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, que contempla as praias de Camburi e do Canto e ilhas do Boi e do Frade. No Projeto Tamar, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá, Vitória. Até 18 de dezembro. Ingresso para acesso ao Tamar: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira( e R$ 75 (família com dois adultos e duas crianças.) Terça a domingo, das 10h às 17h. Depois a exposição seguirá para outros espaços.
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