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Festival gastronômico e samba animam a terça (29) no ES; confira agenda

Entre os destaques ainda estão espaços de patinação e boliche para a toda família, além de exposições; veja a programação completa
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 12:49

Festival

1º Festival Gastronômico de São Mateus

Até 6 de setembro, acontece o evento onde o público poderá conferir melhor da gastronomia nos 9 restaurantes participantes. Além disso, o festival terá aulas-show com chefs renomados e atrações culturais. O evento é realizado nos próprios estabelecimentos. Entrada gratuita. Confira os restaurantes selecionados no site HZ.

Músicas ao vivo

Samba

Com Sol Pessoa, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.

Diversão

Brinquedolândia

Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 31 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Happy On Ice - Patinação no gelo

Pista de patinação no gelo para crianças e adultos. Até 3 de setembro. No shopping Boulevard , na Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.

Abelha Parque

Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Arena Trampolim

Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.

Espaço Mundo Bitta

Até 10 de setembro, atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de setembro. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto.

Exposições

Mulheres Artistas

Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, abordando o conteúdo dos movimentos feministas na Primeira República do Brasil. Na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. De segunda a sexta, das 10h às 17h. Até 1º de setembro. Entrada gratuita.

Exposição Novos Viajantes

Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].

Diário de Viagem

Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ, na Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.

Sobre Livros

Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita

Modernidade, Cultura e Paisagem

Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.

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