Agenda cultural

Festival de Teatro, exposição do Mucane e show com ex-Barão nesta quinta (16)

E não acabou! O dia ainda conta com evento sobre cacau, cinema itinerante, festival de gelato, diversão em shoppings e mais

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:30

Shows Clube Big Beatles recebe Rodrigo Santos Edição especial do projeto Sócio de Carteirinha, que celebra 15 anos de história reunindo o Clube Big Beatles e o baixista Rodrigo Santos, ex-integrante do Barão Vermelho, para uma noite de homenagens ao lendário repertório dos Beatles. Horário: 21h. Entrada: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira), vendas na bilheteria do Teatro da Ufes e pelo site lebillet.com.br. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória.



Especial Cacau Fest 2025 Maior evento de cacau e chocolate do Sudeste, o Cacau Fest 2025 reúne produtores, chefs e empreendedores em uma imersão completa no universo do cacau, com feira de negócios, exposições, concursos, fórum e aulas-show gratuitas. Horário: programação diária variada. Entrada: gratuita. Local: Conceição Hall. Endereço: Avenida Conceição da Barra, bairro Colina – Linhares. Confira a matéria completa .



Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória De 13 a 21 de outubro, Vitória recebe a 21ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (FENATEVI), com uma programação gratuita que reúne mais de 30 espetáculos nacionais e internacionais, além de oficinas, lançamentos de livros e atividades formativas. Locais: Teatro SESC Glória, Casa da Música Sônia Cabral, Teatro Carlos Gomes, Ponto de Cultura Uma Floresta, entre outros. Entrada gratuita. Classificação: livre. Programação completa no Instagram @festivaldeteatrodevitoria



4º I Love Gelato Em 13 estabelecimento do Shopping Vitória (Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe), com itens promocionais por R$ 21,90. Período: até 19 de outubro. Local: Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.



Festas e música ao vivo Pub 426 Música ao vivo com a banda Back To The Past. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.



Projeto Samba de Quinta Com Brasil Pandeiro. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.



Tributo ao Paulinho da Viola Com Luciano furtado e Netinho. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória. Entrada: couvert cobrado no local.



Jazz na Curva Com Márcia e Victor. Horário: 17h às 22h. Local: Clericot. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.



Frita Jazz Com Evandro Gracelli Quinteto. Horário : 20h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.



Closy Com pop, electro, pop br e closy hits. Horário: a partir das 22h. Local: Bolt. Endereço : Rua Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até às 0h.



Misturadinho Com Junto e Misturado, Samba DM, Samba Jr., Pedalasamba. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 22h.



Teatro Não me entrego, não! A peça “Não me entrego, não!” aborda a trajetória de Othon Bastos, mostrando sua jornada no teatro e no cinema, e como ele enfrentou desafios e se reinventou ao longo de sua carreira. Horário: 16h. Ingressos: gratuito com retirada de ingresso a partir de uma hora antes do espetáculo, na bilheteria do teatro. Local: Teatro Universitário. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.



Cinema Cine Sesc Itinerante + CineSolar O primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil chega a 30 cidades capixabas com sessões gratuitas ao ar livre, pipoca e muita diversão para toda a família. Nesta quinta (16) em Pedro Canário. Data: até 20 de novembro. Sessões: duas por cidade, com distribuição gratuita de pipoca. Entrada: gratuita, sem necessidade de ingresso.



Cine em Cena Cine em Cena apresenta o documentário Um Fim Sem Fim. Horário: 10h. Local: Casa do Música Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Vitória.

Exposições Cores da Primavera Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.



Pelas ondas do rádio O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.



Línguas africanas que fazem o Brasil Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.



Arte Africana: Máscaras e Esculturas A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. Até 17 de outubro. Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.



O fim me parece o nascer do sol Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.



O Fantástico Mundo Marinho Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.



Você é Única Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.



Cores da Consciência Exposição “Cores da Consciência” no Mucane O Museu Capixaba do Negro (Mucane) recebe a mostra “Cores da Consciência”, que homenageia mulheres negras que transformaram o Brasil e o Espírito Santo, como Elza Soares, Djamila Ribeiro, Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus e Verônica de Pas. Reunindo obras de Aline Amaral, Angelica Reckel, Gabriel Caetano Madeira e Rubens Barcellos, a exposição é um tributo à resistência, à ancestralidade e à força feminina negra. Período: até 15 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h. Local: Museu Capixaba do Negro (Mucane). Endereço: Avenida República, 121, Centro, Vitória. Entrada gratuita.



Diversão Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).



WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Parque do Tarzan Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.



O Castelo Encantado Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra . Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.



Parque dos Bolofofos Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.



Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.



Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.



