Ferrugem e Gustavo Mioto agitam a quarta (6) no ES; agenda

Shows e festivais
1º Festival Gastronômico de São Mateus
Último dia para o público conferir o melhor da gastronomia nos 9 restaurantes participantes. Além disso, o festival terá aulas-show com chefs renomados e atrações culturais. O evento é realizado nos próprios estabelecimentos. Entrada gratuita. Confira os restaurantes selecionados no site HZ.
2º Festival de Música Primavera Teresense
Até 10 de setembro, o evento reúne música, gastronomia e exposições de flores no Parque de Exposições de Santa Teresa, na Rua Virgílio Germano Bassetti, bairro Montanha, Santa Teresa. Nesta quarta (6), a programação começa às 18h com os seguintes destaques: Banda Ângulo Vertical (18h); - Festival de Música (19h30); Amanda Percilia (20h); Banda da Flor (20h45); XayBru (21h30) e Nano Vianna (22h30). Entrada gratuita.
27ª Exposição Agropecuária de Jerônimo Monteiro
Até 9 de setembro, no No parque de Exposições, na Av. Lourival Lugon Moulin, 300, Centro, Jerônimo Monteiro. Nesta quarta (6), a programação começa, às 19h, com Torneio Leiteiro e shows de Rony e Ricy (21h) e Henrique e Diego (0h). Entrada solidária de 1 KG de alimento não perecível.
Festa de 472 anos de Vitória
Para comemorar o aniversário, a prefeitura preparou uma programação especial que vai acontecer até o dia 9 de setembro na orla da praia de Camburi, altura do quiosque 7, contando com show de artistas regionais e nacionais. Nesta quarta (6), o evento começa às 20h com show do grupo Art Samba, e às 22h, show de Gustavo Mioto. Entrada gratuita.
Degusta Rock
Até 10 de setembro, acontece no estacionamento do Shopping Vila Velha, o festival com atrações musicas, cervejarias, gastronomia e área kids. A programação começa às 20h com show da Banda Fixer, e às 22h, show de Dona Fran. Na Av. Luciano das Neves 2418, Vila Velha. Entrada gratuita.
Ferrugem e Vulgo FK
A partir das 20h30, no Matrix Music Hall - Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 200, mezanino (1ºlote); 100, área VIP (3ºlote); R$ 50, meia (2º lote), à venda no site Lebillet.
Chorinho Canela Verde
Evento em homenagem ao Dia do Chorinho Canela-Verde. A partir das 18h30, na Prainha, com a seguinte programação. Igreja do Rosário: Ave Maria com Adalgisa Rosa e César Almeida (18h30); e Homenagem a Dona Maria do Bandolin com Evandro Bellumat (19h). Praça Otávio de Araújo (Pracinha da Banca): Raimundo Machado e Grupo participação de Marcos Paulo (19h30); Bruno Souza e grupo Três Elementos participação de Vinícius Herkenhoff (21h). Entrada gratuita.
Baladas
Baile da Pink
Com os DJs Biel do Furduncinho, KN de Vila Velha, 2 L de Vila Velha, GLM, João Flávio e Anderson Baduh. A partir das 23h, na Pink Elephant Vitória - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Área VIP: R$ 260, inteira, e R$ 130, meia; Pista: R$ 100, inteira; R$ 50, meia, à venda no site SuperTicket.
Forrozin Neon
Com tiziu do Araripe, Higo Rafael e DJ Bravim. A partir das 21h, no Bermudas Bar - Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitoria. Ingressos: R$ 30 à venda no site SuperTicket.
Piquezin da 028
Com os DJs JV de Vila Velha, LD da Favelinha, GCL do Martins, William Oliveira, Armando, Maroto, Rahyan Neves, Wendel WB e Samuka. A partir das 22h, no Atlanta - na Rua parajú, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 50, camarote, e R$ 30, pista à venda no site SuperTicket.
Baile do Belucio
Com MCs TH, Durrony e DJs Belúcio, Bero, Lukão, Isaque Gomes e Gustavo o brabo. A partir das 22h, no Embrazado - Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60, inteira, e R$ 30, meia, à venda no site SuperTicket.
Arrasta pra Selva
Com os DJs Perotz, ML da Vila, Alice, Koreia, GB e Fabrício V. A partir das 19h, no Na Vista - Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 70, à venda no site Lebillet.
Terra do KN
Com os DJs JV de Vila Velha, KN de Vila Velha, Kiko da Vila, Luan do SD, Fabrini e Júnior. A partir das 22h, no Singo's Clube - Avenida Lourival Nunes, S/N, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 50, Área VIP, e R$ 25, pista, à venda no site Lebillet.
Kengaral
Com os DJs Sabino, Jéssica, Thiago e Madson. A partir das 20h, no Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Os 50 primeiros pagam R$ 25, após R$ 30.
Músicas e Festas
3 anos de Boteco
Com Glauco, Felipe Brava, Ravelly, Lécio Soares, Felipe Frazão e os grupos Pagode da Praia, Primeira Classe e Pratikerê. A partir das 20h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (2ºlote) à venda no site SuperTicket.
Resenha do Leq
Com os grupos Leq Samba, Primeira Classe, e os DJs Gabriel Pratti, Vinícius Fernandes e Chocolate. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro - Avenida Mauro Miranda Madureira, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: Camarote: R$ 80, inteira, e R$ 40, meia; Pista: R$ 40, inteira e, R$ 20, meia, à venda no site Lebillet.
Bossa e Samba na Curva
Com Vinícius. A partir das 17h, no Clericot - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Quarta de Raiz
Com Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Véspera de Feriado
Com Rian e Rodrigo, Erick e Eduardo, Higino e Gabriel. A partir das 23h, no Degusta Pub - Av. Edgar Gonçalves, 6, Campo Grande, Cariacica. Ingressos: R$ 25 (homem) e R$ 20 (mulher).
Ritmos Variados
Com Carlos Arriaza, às 19h30, e Lucas Abreu. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória. Na Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11)5990-2359.
Quarta Musical
Com Duo Severino. A partir das 19h30, no Espaço Thelema - Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
Pagode dos Amigos
Com Raul Mesquita, Lucas Abreu, Plínio Pessotti, Átilla Diniz, Luca Gagetti e Marcinho Auguzto e DJ XL. A partir das 20h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 até às 21h, após R$ 20.
Sertanejo
Com Larah Mendes. A partir das 20h, na Dona Breja Pesticaria - Rod. Ricardo Barbieri, em Atílio Vivácqua.
Espetáculos
Concerto
Apresentação da Banda Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES). A partir das 20h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, inteira e R$ 10, meia, à venda no site sescgloria.lets.events.
Theo e as metamorfoses
Apresentação do filme no Sesc Glória, a partir das 18h20. Na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos no site Sescgloria.lets.events.
Mariposa em Chamas
Oficina gratuita de iluminação cênica e dança contemporânea voltada para artistas, técnicos, iluminadores e eletricistas do audiovisual, além de pessoas interessadas pela arte em geral. Na Estação Cidadania, na Rua Lucimery Stein Lima, Ilha das Flores, Vila Velha. Entrada gratuita. A programação começa às 10h20, e as inscrições devem ser feitos através do Link.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Espaço Mundo Bita
Até 10 de setembro, atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de setembro. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto.
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ, na Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Graduartes
Até 29 de setembro, acontece a exposição dos graduandos do curso de artes, onde os artistas recém formados apresentam sua produção ao grande público. As obras são resultado de pesquisas em arte que são desenvolvidas em suas questões procedimentais, técnicas e reflexivas. Na galeria de artes da UFES, na Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 17h. Agendamentos pelo email: [email protected]
Semana da Pátria
Até 10 de setembro, acontece a exposição fotográfica do exército com 14 imagens do acervo do 38º Batalhão de Infantaria, das 10h às 22h. No Boulevard Shopping Vila Velha, na Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.