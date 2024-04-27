Fábio Jr e Diogo Nogueira agitam o sábado (27) no Espírito Santo; veja a agenda

A Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Local: Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50,00 para 30 minutos.