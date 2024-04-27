Fábio Jr e Diogo Nogueira agitam o sábado (27) no Espírito Santo; veja a agenda

Shows
Diogo Nogueira
A partir das 21h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (espaço embrazado/meia) e R$ 120 (área premium/meia), à venda no site da Zigtickets.
Fábio Jr
A partir das 20h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos e mesas de R$ 250 até R$ 1.600, à venda no site da Blueticket.
Xande de Pilares
A partir das 18h, na Chácara Flora. Rod ES-010, KM 4,5, Serra. Ingressos: R$ 280 (open bar e open food inclusos no valor do ingresso/1º lote), à venda no site da LeBillet.
Especial
Stoked Vibes Anos 2000
Com DiBob, Jefinho Faraó, DJ Nuts, DJ Bero Costa, DJ Maholic, Bia Barroso, a partir das 16h, no Oásis. Av. Dante Michelini, 3810, Aeroporto, Vitória.
Espetáculo de Belchior
O espetáculo "Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro", a partir das 20h, no Teatro Universitário da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: entre R$ 25 e R$ 120, à venda no site da Sympla.
Baladas e festas
Xá especial Gilberto Gil
Com Xá da Índia, a partir das 22h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
5 É Demais
Calourada Unificada da UVV, a partir das 19h, no The Box. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 65 (geral), à venda no site da Zigtickets.
Body Board Music
Com Banda Pele Morena e Jefinho Faraó, a partir das 19h, no Silvas Beach Club. Av. Espírito Santo, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Privê Colatina
A partir das 22h, no Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina. Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Prepara
Com Killa, Lunnão, Moreno Loss, Lue Hemerly e Vini Tosta. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Jungle
Com Jexxca, Tonico, Sheep, Bravin e Thainan, a partir das 23h, no Bolt. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Música ao vivo
Boteco Boa Praça
Com SambADM (14h) e Tati Azevedo (20h). Couvert: R$ 11,90. No Boteco Boa Praça, Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Informações: (11) 5990-2359.
Roda SambaJR + D´Moleque
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Sábado em Dobro
No Class & Fixer, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Pop & MPB
Com Elias, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
Gustavo Braz
A partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Enredo Botequim
Com Grupo 3 Elementos, a partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Chorão 54 Anos
Com Tahoma. A partir das 20h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sábado do Barla
Com DJ Anderson Baduh, Eder Araújo e SambaRei, no Barlavento, a partir das 18h. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória
Diversão
Exposição Internacional – Dragões
Exposição Internacional inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.
Som no Praia
Show ao vivo com Luiza Barraque. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de dedoche de princesa - Desfile de fantasia - Dança - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Mundo Volcano
A Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Local: Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50,00 para 30 minutos.
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Jogando com o Mestre
Evento de Jogos de tabuleiro com temática da Disney. Horário: 13h às 20h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17:00horas até às 00:00. Sábados e Domingos a partir das 12:00 horas até às 00:00hr. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Samba na Varanda
Evento com shows de pagode e samba gratuito, muita música, opções gastronômicas, cerveja artesanal e drinks. Horário: a partir das 16h. Banda Resenha do Cosvosk (18h); Banda Curtição (21h); Local: Varanda do Shopping Montserrat – Piso L3. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos à venda no Sympla.
Aventura Pirata
Brinquedo composto por infláveis, circuito de obstáculos com piscina de bolinhas e escorregador na temática pirata. Data: todos os dias, até 31/05 Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, piso L1. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados (11h as 22h) Valor: a partir de R$ 40,00 por 30 minutos.
Feira de Adoção Pet
Horário: de 10h às 16h. Local: Shopping Moxuara, piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Galáxia Kids
Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05 Local: Shopping Moxuara, piso L2. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos.
Exposições
Manguezal: Múltiplos Olhares
Até 30 de abril de 2024. Onde: Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66. Centro Histórico de Vitória. Funcionamento: De segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábados das 10h às 14h. Entrada franca e classificação indicativa livre.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no MAES. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto.
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.