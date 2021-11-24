Espetáculo "Uma Noite Cigana" leva dança ao Palácio Sônia Cabral

Madá Grupo de Dança Cigana vai se apresentar nesta quinta-feira (25) Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (25), às 20h, o Palácio Sônia Cabral recebe o espetáculo "Uma Noite Cigana", do grupo Madá de Dança Cigana. Segundo a professora e coreógrafa Carol Miranda, a apresentação vai contar com a presença das alunas bailarinas de suas três turmas, além da participação especial de artistas convidados.

À reportagem de HZ, Carol conta que é bailarina desde a infância e, dentre os estudos na dança em diversas modalidades, se apaixonou pela dança cigana já adulta. Como se apresenta profissionalmente em feiras e eventos terapêuticos - e por também ser terapeuta -, trouxe a dança cigana para esse viés.

"Comecei as aulas de dança cigana nesse intuito terapêutico, em 2019, para potencializar o poder pessoal e trabalhar a força e a autoestima das mulheres", afirmou a professora, que tem alunas de 3 aos 69 anos de idade.

Os ingressos foram vendidos antecipadamente a R$ 30, diretamente pela professora, com as alunas e no Espaço Luz (onde ocorrem as aulas de dança cigana do grupo), no bairro Mata da Praia, em Vitória. Ingressos estão todos praticamente vendidos, mas um pequeno lote estará disponível no dia e no local do evento.

Uma noite cigana

Quando : quinta-feira (25), às 20h

: quinta-feira (25), às 20h Onde: Teatro Sônia Cabral, na Enseada do Suá, em Vitória

Teatro Sônia Cabral, na Enseada do Suá, em Vitória Quanto: R$ 30 o ingresso individual

R$ 30 o ingresso individual Mais informações: @carolmiranda_cigana