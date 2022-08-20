Emicida e Henrique & Juliano agitam o sábado (20) no ES; veja agenda

Festas e Festivais
Festival MC
O segundo dia traz música, mostras de cinema, bate-papos e muito mais. A partir das 13h, no Centro Cultural Carmélia Maria de Souza. Às 21h, show com César MC e Coral Serenata D'Favela; às 22h, Quintella WQ com Cabelera99, Jovem Savage e Joe Caetano; às 22h30, Emicida e à 0h FBC & Vhoor. Entrada franca.
2º Festival Sabores & Canções
Circuito gastronômico com 14 restaurantes de Colatina que criaram pratos exclusivos para o festival, além de música ao vivo. A programação segue o horário de funcionamento dos restaurantes. Até 22 de agosto. Entrada franca.
Bass na Pink
DJs Koreia, Alice, JV de Vila Velha, Vitor Keller, Cariello, Tibery e Puff. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy) e R$ 50 (pink up). Informações: (27) 99610-2707.
Baile do Fibonacci
Tocando funk, indie, mashups e remix. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
Black or White
Tocando pop, funk e remix. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para quem usar preto ou branco (até 23h) ou R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (após 23h).
BLECAUTE
Tocando pop, funk, electro e house. Dress code: All Black. A partir das 22h, na Fluente: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória Entrada: R$ 40 (portaria).
Emo Never Dies
Tocando emo, pop punk, punk rock e rock BR. DJs Leow, xxManuxinhaxx, Rhyan A7x, Theuxx e Emolaila. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista).
Festa Bali
DJs Lizi Soares, Léo Queiroz, Luceiro, Ruan Antonio e Fabiano Morais. A partir das 23h, na London Music. Av. Raul Oliveira Neves, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 70 (pista/ meia/ 1º lote), R$ 90 (camarote/ meia/ 1º lote) e R$ 1.300 (lounge/ meia), à venda no site Superticket.
Piseiro na Vila
Com Felipe Flauzino, Rodrigo Carvalho, Aru Dias e Joakin Neto. A partir das 21h, na Vila do Caixote. Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. Ingressos: R$ 10 (couvert), à venda no site Lebillet.
Túnel do Tempo
DJ Japa e DJ Baddú, apresentam o melhor do pop-rock, disco, new wave, dance e sucessos dos anos 70, 80 e 90. A partir das 22h, no Clube Arci. R. Lurdes Santos, 60, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 27,50 (sem mesa) e R$ 105 (com mesa), à venda no site do Clube.
Festa do Vinho e da Uva
Com passeata pisa da uva e o tradicional Concurso Realeza da Uva e do Vinho, show e muito mais. A partir das 18h, na Praça da Cultura, no Centro de Santa Teresa. Às 11h, show com Brasil Tambores; às 12h, Banda Viva Itália; às 14h, Serginho Sambanejo; às 18h, Banda Viva Itália;às 20h, Thiago & Beto e às 22h, Marta Helena e Massu. Entrada franca.
Vinho Festival
Quinze estandes participam do evento, oferecendo vinhos para todos os gostos e bolsos, além de opções gastronômicas, espaço kids e programação musical. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Abertura às 17h, com show de Black to the Paste (19h) e Sheep e Parafina (21h). Entrada franca.
Pomitafro
Festa busca resgatar valores e manifestações culturais dos povos colonizadores da região, os italianos, pomeranos e afro-descendentes. Com danças folclóricas, escolha de rainhas Pomerana, italiana e Afro-Brasileira, café colonial, barraca com comidas típicas, esquinas da cultura, exposição de flores e artesanato, Carretella e apresentações musicais. A partir das 8h, no bairro Nova Munique em Vila Pavão no Norte do ES. Às 18h, show com a Os Germanos; às 21h, show com Giocco di Mora e 0h, show com Bruno e Gaspar. Confira programação completa aqui.
Sensations
Com Chemical Disco, Lowderz e Watzgood. A partir das 20h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
Deu Baile
Com DJ Lindão, Gustavo O Brabo e convidados. A partir das 22h, no Atalanta Show. R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 30 (pista/ meia/ 1º lote) e R$ 50 (vip/ meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Festa Túnel do Tempo
Festa que reverencia o melhor das pistas dos anos 70, 80 e 90, com estilos variados do POP, POP-Rock, New Wave, Dance Music, Miami, entre outros, direcionado a faixa etária entre 30 e 60 anos e simpatizantes desses estilos musicais. Com DJ Japa e Badú. A partir das 22h, no Clube Arci. Ingressos: R$ 25 (antecipado), na bilheteria do clube. R. Lurdes Santos, 60 - Ibes, Vila Velha.
Balada Sertaneja
Com Rickson Maioli e Thayane Oliver. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 21h e os homens pagam R$ 10.
Baile da Wood's
Com Gabriel Pratti, HL de Niterói, Belucio, Perotz, Koreia e Kilo. A partir das 23h, na Wood's. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
Aniversário de Colatina
A cidade completa 101 anos com shows na área verde da Avenida Senador Moacyr Dalla. A partir das 18h, shows de Renato Brasileiro; Chuchu é Show (19h30); Forró Coisa Nossa (21h); e Pedro & Willian (22h30). Entrada gratuita.
Shows
Henrique & Juliano - Surreal
A partir das 17h, no Estádio Kleber Andrade. R. Rio Branco, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 150 (menos é mais/ meia), R$ 250 (área vip/ meia) e R$ 500 (front stage premium/ meia) à venda no site Lebillet.
Fábio Junior
A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 2070 (mesa/ setor ouro); R$ 1725 (mesa/ setor prata; R$ 1380 (mesa/ bronze). Cadeira, R$ 253,00 (meia/ cadeira) e R$ 115,00 (meia/ pista), à venda no site Blueticket
Tá Em Casa!
Com Chrigor, DJ Luuh, Sambadm, Beleite e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
Resenha do Cumpadi
Com Compadre Washington, Encontro dos Artistas, Sué e DJ Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 21h.
Música no Pátio
Com Lion Jump. A partir das 19h, no pátio do piso L3 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Roda de Samba Junior
Com Samba Junior e Sem Medida. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Música Ao Vivo
Com Fernanda Fontes, às 14h e George Marinho, às 19h. No PA Food Park. Vale da Pedra, em Pedra azul, Domingos Martins.
Um sábado
Com Nesse Clima, Rômulo Arantes, DJ Laion e D'Moleque. A partir das 18h,no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sabadão Sertanejo
Com DJ Peh e Ravelly. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Banda Trilha
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha.
MPB na Curva
Com Regina Araújo. A partir das 18h, no Clericot Pub. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Sábado Sertanejo
Com Katiane Ferreira. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Saulo Simonassi & Claudio Bocca
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba, Bossa & MPB
Com Marcos Coelho, Matheus Cutini e Aleks Brune. A partir das 12h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.
Samba Preta
Com Elaine Viera. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.
O Canto da Guerreira
Monique Rocha canta Clara Nunes. A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Sábado no Hangar
Com Rubiano Risso e Rodrigo Balla. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Maiden Day
Evento dedicado a banda de rock Iron Maiden, com as bandas Piece of Maiden e Metalworks. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (antecipado).
Sertanejo e Pagode
Com Leley e Ivan & Matheus. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Som no Praia
Isaac Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Coldplay Experience
Tributo a banda Coldplay. A partir das 19h, no Sesc Glória. Ingressos: de R$ 30 a R$ 140, no site Ingresso Digital. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro - Vitória/ES
Para rir
Entre a cruz e a ressaca
Com Luciano Guima. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (inteira), à venda no site Vix Comedy Club.
Especial
Quero Vê-la Sorrir
Escolas públicas e ONG de Vitória fazem homenagem à Sidney Magal interpretado pelo ator Marcio Louzada. A partir das 20h, no Teatro Sesi. R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 (plateia/ meia), à venda no site Lebillet.
FEDRA
Espetáculo conta a história de amor entre uma madrasta (Fedra) e seu enteado (Hipólito), após a suposta morte de Teseu, marido de Fedra. O drama traz todas as consequências trágicas desse romance, abordando questões atemporais, tais como o amor, a solidão, o ciúmes e a morte. A partir das 19h30, no Palácio Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 24 (inteira) / R$ 12 (meia).
Espetáculo "Mais gordo do que um cachorro"
Com Grupo HB de Teatro. A partir das 19h, no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto. Av. Expedito Garcia, 218, Campo Grande, Cariacica. Entrada franca.
Adoção de Cães
A partir das 10h, no 2º piso do Shopping Vitória. Interessados precisam apresentar identidade, CPF e comprovante de residência em nome do adotante. Entrada franca.
Espetáculo “Alegrando”
Com a Turma do Tio Diu. A partir das 16h, no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto. Av. Expedito Garcia, 218, Campo Grande, Cariacica. Entrada franca.
Lazer
Patrulha Canina
Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor cental/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento. Até 21 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
PaixõES: Pela Fotografia e Pelo Espírito Santo
Em comemoração ao dia Mundial da Fotografia, 14 fotojornalistas que traduzem sua paixão pela fotografia e pelo Espírito Santo em 41 obras expostas. A partir das 10h, na entrada A do Shopping Boulevard. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Até 28 de agosto.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
REVIRAVOLTA: ARTE E GEOPOLÍTICA NO ACERVO VIDEOBRASIL
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: CORPO E PERFORMANCE NO ACERVO VIDEOBRASIL
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.