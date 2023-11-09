Edgard Scandurra, Paula Cassaro e mais shows agitam a quinta (9) no ES; agenda

Festival de Cinema Italiano
O senhor das formigas
Sinopse: Itália, anos 60. Aldo Braibanti é um influente dramaturgo condenado por plágio e seu aluno é internado em um hospital psiquiátrico. Inspirado em eventos reais, o filme retrata a história de várias vozes, incluindo familiares, amigos, acusadores e apoiadores, enquanto um jornalista busca a verdade em meio a suspeitas e censuras. A partir das 14h20, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Brancaleone nas cruzadas
Sinopse: O aventureiro Brancaleone e seu exército de trapalhões partem para um outro desafio – a conquista do sepulcro sagrado -, porém todo seu exército é massacrado em um combate. Depois, em seu caminho se unem a ele um anão, uma bruxa maluca, um masoquista que chora copiosamente quando Brancaleone o chuta. Em sua Cruzada, nosso destemido cavaleiro acaba se envolvendo em um conflito entre dois rivais, o Papa Clemente e o Papa Gregório. A partir das 14h20, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Festival e show
Botecão Colatina
Uma grande festa de encerramento do roda de boteco que reúne 21 botecos e bares com petiscos especiais. A programação conta com shows de Paula Cassaro e Pérola Negra. A partir das 17h, na Área Verde da Avenida Beira-Rio, Colatina. Entrada gratuita.
Projeto Sócio Carteirinha
O Clube Big Beatles recebe o cantor e guitarrista Edgard Scandurra. A partir das 21h, no Teatro da UFES - Av Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Lebillet.
Músicas ao vivo
Soul Gafieira
Com Samba do Nill. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Jazz na Curva
Com Marcus Paulo. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Sertanejo
Com Lilian Ferr. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Quinta Show
Com Douglas Medeiros. A partir das 19h30, no Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Quintaneja
Com Eduardo Santos. A partir das 18h30, no Pocar Gastrobar - Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99296-4304
Música Brasileira e Capixaba
Com o Grupo Som de Fogueira. A partir das 18h, no Flammes Bar - Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória.
Jantar e Tributos
Com Márcia Chagas e Victor Humberto, homenageando Maria Bethânia, Gal Costa e Rita Lee. A partir das 19h, no A OCA - Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Quinta
Com Wal Piseiro. A partir das 20h, no Só Santo Botequim - Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99311-8564
MPB
Com Gênesis Madeira, às 12h30, e Gil Amorim, às 19h30. No Coco Bambu Vila Velha - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Chorinho
Com Vinícius Herkenhoff. A partir das 19h, no Repique Samba Lounge - Av. Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07 - Mata da Praia, Vitória. Couvert: R$ 12.
Baladas e Festas
PagoFunk
Com o Grupo Novo Esquema, Cristian (Grupo Samba ON), Glendo (Grupo Samba Diverso) e DJs HG e Douglas Cardoso. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Quase Sexta
Com Léo Lima, Eder Áraújo, Ivan e Matheus. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória.
Rock 426
Com a Banda Duets. A partir das 21h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Noite do Perdido
Com os DJs Belucio, Gabriel Pratti, desi, Cabeça do MDG e RD de VV. A partir das 22h, no Casa Hitz - Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Close de Quinta
Com os DJs Thainan Pablo, Jexxca, H3llokty e Paraguassu. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada liberada para os 50 primeiros, após R$ 20.
Misturadim - Junto e Misturado
Com os grupos Samba Júnior, Samba Dm, D' Bem com a Vida e DJ Guilherme Correa. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).
Teatro
Sons Que Encantam
O espetáculo apresenta um recital com os trabalhos desenvolvidos pela Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (FAFI). A partir das 19h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no Sesc Glória
De Onde Vem o Dinheiro?
Um espetáculo para as crianças, onde ensina conceitos de educação financeira e empreendedorismo, na qual a peça faz da imaginação dos pequenos um espaço fértil para solidificar boas ideias e práticas. Sessões às 10h e 14h. Na Escola Municipal Irmã Jacinta de Souza Lima - Rua Maria de Lourdes García - Monte Belo, Vitória. Ingressos gratuitos.
Cultura
A Metamorfose
Acontece a exibição da videoarte dirigida pelo cineasta Diego Scarparo, ou seja, projeções que ocorrem em diversos locais de Cachoeiro de Itapemirim que tem trilha sonora ao vivo. Essa proposta surgiu do Grupo Anônimos de Teatro que é de nunca contar uma história através de uma única linguagem, no qual envolve música, dança e cinema. Às 19h30, no Teatro Municipal Rubem Braga, Av. Beira Rio, 237, Guandú; e às 21h, no Cervejinha, Av. Pinheiro Junior, 58, Ibitiquara.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.