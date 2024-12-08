Domingo (8) com feijoada do Pega no Samba e festival de jazz no ES

Shows
Humberto e Ronaldo – Na Praia
A partir das 14h, no Tantravitória. Avenida Dante Micheline, nº 4170, Jardim Camburi, Vitória. Valores: Frontstage R$ 80 (meia), Backstage – R$ 100 (meia), à venda no site da LeBillet.
26º Expo Vargem Alta
De 6 a 8 de dezembro, no Parque de Exposições Lair Alvarenga, em Vargem Alta, a partir das 9h, e terá rodeio e shows de Odair de Paula, Althair e Alexandre. Entrada gratuita.
Especial
Feijoada do Pega no Samba
A partir das 13h, na Quadra do Pega no Samba, R. Dr. Américo de Oliveira, 455 - Consolação, Vitória. Ingressos: R$ 120 (inteira) R$ 60 (meia) e R$ 50 (ingresso solidário com a doação de 1kg de alimento não perecível), no site da Brasil Ticket.
5º Festival de Música Jazz Marien Calixte
A partir das 17h, Terra BrasilES, Camarones Orquestra Guitarrística, MaMoKas e Malê Dixieland. De 7 a 8 de dezembro, no Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: Disponíveis no site da Sympla.
2º Festival Gastronômico e Cultural de São Mateus
No domingo, a partir das 11h, com show com Magrão Acústico, aula-show com o chef Gabriel Bordoni e roda de samba com Rafael Bidu. De 6 a 8 de dezembro, no Parador Internacional Guriri. Av. Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus. Entrada gratuita.
Fuscalhaços
A partir das 18h, na Praça Sete de Setembro, em Carapebus, Serra. (Endereço: Av. Vitória, 572 - Praia de Carapebus).
Teatro
“Boa Sorte - Uma Comédia Terapêutica”
O espetáculo, por meio das interações propõe discutir sobre os dilemas da vida adulta através de uma sessão de terapia onde os atores trazem cinco personagens misturando histórias fictícias com problemas reais. Ás 19h30, no Teatro Sesi Jardim da Penha. R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Classificação 14 anos. Duração: 60 minutos.
Teatro Infantil – Moana
Horário: a partir das 15h. Local: corredor ao lado do Boticário, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Para participar é preciso se inscrever gratuitamente no Sympla e levar 1kg de alimento não perecível.
Baladas e música ao vivo
Mãe Joana Fora de Casa em VV - 5° Edição
A partir das 20h, na Garden. Av. Champagnat, 620, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Mercado da Capixaba
Samba com Grupo Já Gamei, André Prando e DJ Renatinho. Horário: 15h às 23h. Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória. Ingressos: Ingressos: Antecipados R$ 15; até às 17h R$ 20; após as 17h R$ 25. Vendas no site da onticket. Classificação etária: 18 anos.
Anderson Ventura
Horário: Das 14h às 18h. Local: Flammes Praia. Av. José Miranda Machado, 487 - Ilha do Boi, Vitória. Entrada gratuita (sem cobrança de couvert artístico).
Deixa em Off
Com Frazão, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Pagofunk
Com Samba Crioulo, D'Moleque, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Beatles na Calçada
Com Beat Club, no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB Bossa
Com Alry, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Samba
Com Sol Pessoa, no Brizz, a partir das 13h. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Favela é Giro
Abertura às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.
Exposição itinerante sobre a Baía das Tartarugas no Tamar
O Instituto Últimos Refúgios realiza a exposição itinerante “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”. São fotos produzidas na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, que contempla as praias de Camburi e do Canto e ilhas do Boi e do Frade. No Projeto Tamar, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá, Vitória. Até 18 de dezembro. Ingresso para acesso ao Tamar: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira( e R$ 75 (família com dois adultos e duas crianças.) Terça a domingo, das 10h às 17h. Depois a exposição seguirá para outros espaços.
Exposição Transitar o Tempo
Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
Exposição “Pluralidade de Artesãos – Barra de Renda”
Inauguração no domingo (8), de 12h às 20h. Local: República da Barra Bistro (Rua Vasco Coutinho, 42 – Barra do Jucu) Em conjunto com o Mercado Mix. Aberto ao público. Entrada Gratuita.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Circo do Noel
Apresentação circense de Malabrista com argolas, Diabolô, Palhaçaria Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Diversão na Praça
Circuito da fábrica do Noel - Construindo a cidade dos duendes - Oficina de tiara de Natal - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
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