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Agenda

Domingo (7) tem show de Frank Aguiar e muito samba no ES; veja agenda

Rodas de samba, recreações infantis e eventos gastronômicos também vão adoçar seu domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 05:00

Música e festas

Gordinho Sambão

Roda de Samba com Alisson do Banjo, Tiago Costa e Pagodinho com Samba Júnior. A partir das 19h. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista liberada a noite toda. 

Sunset do Celim

Com Diogo DJ, Carla Roberta, Samba On, Lr de VV, a partir das 16h. Botequim do Celim, R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha. Todos liberados até às 21h. 

Deixa em Off

Com Frazão e Dj Koreia, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até às 22:00.

Samba na Selva

Com Elaine Vieira e Já Gamei. A partir das 14h, no A Selva - Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória. Ingressos por R$20 na portaria. Até as 17h, 100% do valor do ingresso é convertido em consumação. Após as 17h, o valor não é mais convertido.

Eventos em Shopping

Diversão na Praça

 Recreação infantil com brincadeiras e oficinas; - Brincadeiras antigas - Cantigas de roda - Oficina de brinquedo de papel - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1 Gratuito.

Tarde Encantada

Espetáculo Musical "Show das Princesas" O musical 'Show das Princesas' além de trazer o faz de conta a realidade, encena um baile real com músicas emocionantes e lindas danças para as princesas e príncipes se fantasiarem e dançarem no mundo dos castelos encantados. Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, piso L3. Gratuito. 

Diversão no Mestre

Recreação infantil. Piso L2, Shopping Mestre Álvaro.  Horário: de 15h às 18h Gratuito.

Os Smurfs

Atração temática dos Smurfs, com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Funcionamento: Domingo: 11h às 21h. Praça de Eventos – Shopping Moxuara. Valor: 0 a 30 minutos = R$40,00 31 a 60 minutos = R$50,00 61 a 90 minutos = R$60,00 91 a 120 minutos = R$70,00.

Festivais

Vitória Truck Foods & Drinks Festival

Evento gastronômico com opções variadas de comida e bebida, além de shows gratuitos e espaço kids. Das 12h às 22h, no Centro de Convenções de Vitória. Com SambaHD, ás 15h e Frazão às 18h.

Sabores e Canções

Até 14 de maio, o circuito de 15 restaurantes e estabelecimentos gastronômicos da cidade realizam o 3º Sabores e Canções. Os espaços servirão pratos e petiscos criados para o festival. Essas opções serão vendidas a um preço único, R$ 79, e incluem como cortesia uma cerveja long neck (Stella Artois) ou um chope, de acordo com a disponibilidade no local.

Restaurant Week

Até o dia 13 de maio, em 32 endereços de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ao todo, 28 restaurantes participam do evento, com menus completos de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90 por pessoa.

Especial

59ª Festa de Conceição do Castelo

A partir das 12h, no No Centro de Eventos Sanfonão - ES-165, s/n - Pedro Rigo, Conceição do Castelo. Com Maylon Meira (12h), Trio Chocomel (14h), Irmãos Valli (18h) e Banda Evidance (20h). Entrada gratuita. 

Aniversário de Boa Esperança

A partir das 16h, com Márcio é Show e Mangafá. No espaço de festas próximo à Vila Fernandes, na saída de Boa Esperança. Entrada franca.

34º Festa Pomerana Santa Maria de Jetibá

Comemoração no centro de Santa Maria de Jetibá. No pátio, shows de Leandro e Tiago (16h), Frank Aguiar (18h), Banda Frohlich (20h) e Banda Comichão (21h30). Evento totalmente gratuito.

Bar Rerito Rodeio Festival

Procopio Cowboy, Os Gargantas de Ouro, Ernesto Mathias, Luiz Paulo Forrozão. Kadu Vieira e mais de sexta a domingo, 19h, na Fazenda Imperial, Domingos Martins. Ingressos: R$ 30 (1º lote/meia), á venda no site da On Ticket.

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