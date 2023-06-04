Domingo (4) tem Santa Jazz, pagode e festivais gastronômicos; veja agenda

Festivais
Santa Jazz
De sexta (02) a domingo (04), grandes artistas nacionais e internacionais chegam à Região Serrana do Espírito Santo para a 10ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, o Santa Jazz. No domingo, a partir das 11h, tem shows de Indiana Nomma (12h), Roberto Menescal (13h30) e Fabio Lepore (15h). Entrada gratuita no domingo.
Serra Festival
1º Festival de Cervejas Artesanais da Serra, que acontece de sexta (02) a domingo (04), a partir das 14h, no Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, na região de Laranjeiras. No sábado, com Karaokê (14h) e shows de Choppsamba (15h30), Pele Morena (18h) e Resenha do Cosvosk (20h). Entrada gratuita.
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Arraiá Bulevá
Com apresentação de quadrilha, barracas com comidas típicas, espaço kids e shows de Maik Sulivan e Pele Morena. A partir das 17h, no estacionamento do Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Pagode e música ao vivo
Gordinho Sambão
Rosa de Samba com Alisson do Banjo e convidados, e pagode com Samba Júnior, a partir das 19h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista liberada a noite inteira.
Gordinho Praia do Canto
Com Frazão, Gustavo Venturini e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 22h.
Pagode da Praia Convida
Com grupos Balançou, Pagode da Praia, PagoLife e Dj Ralph Pitanga, a partir das 15h. No Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302 - Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Abertura Praia do Canto
A partir das 17h, com Ricardo Xenon. R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória. Couvert não informado.
Abertura Jardim Camburi
A partir das 17h, com Bruno Manga. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert não informado.
Ipanema Bar e Restaurante
A partir das 17h, com Quintalzinho. Rua Joaquim Lírio, 865 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Couvert não informado.
Exposições
Exposição Fragmentos
Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa. Onde: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória - ES. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas entre os dias 19 de maio e 17 de junho pelo e-mail e contato: (27) 99943 0831. E-mail: [email protected]
Exposição "Quando fecho os olhos vejo mais perto"
Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos vão realizar a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A mostra ficará aberta a visitação no parque até o dia 25 de junho. A abertura contará com o maior nome da fotografia cega no Brasil, João Maia. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.
Diversão no shopping
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Circuito da floresta - Mímica - Oficina de chapeuzinho e lobo mau - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1, em Vila Velha. Gratuito.
Tarde Encantada
Teatro Chapeuzinho vermelho Nessa divertida história chapeuzinho, lobo mau e vovozinha se juntam para tirar gargalhadas das crianças. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em Vila Velha. Gratuito. Inscrições aqui.
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos; Até 26 de junho. Horário de Funcionamento: das 11h às 21h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.
Diversão no Mestre
Oficina de Pé de Lata. Local: Piso L2, Shopping Mestre Álvaro. Horário: de 15h às 18h. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h às 00h30; Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Ingressos: sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Moxuara Kids
Recreação infantil com as personagens Pequena Sereia e Úrsula. Horário: de 16h às 18h. Local: Shopping Moxuara, Praça de Alimentação. Gratuito.
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Local: Praça de Eventos do Shopping Moxuara, em Cariacica. Funcionamento: 11h às 21h. Faixa etária: crianças de 2 a 13 anos. Ingressos: até 30 minutos, R$ 40, até 60 minutos, R$ 50, até 90 minutos, R$ 60, e até 120 minutos, R$ 70.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara, em Cariacica. Horários de funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.