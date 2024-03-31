Domingo (31) com SambADM e festivais gastronômicos pela Grande Vitória; agenda

Especial
Festival da Torta Capixaba
Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras, das 10h às 18h, até domingo (31). Rua Felicidade Corrêa dos Santos, Ilha das Caieiras, em Vitória.
Vila da Páscoa em Vitória
A decoração fica até o dia 7 de abril, das 9h até as 22h. Onde: Vila da Praça dos Desejos, a partir das 20h e no Parque Moscoso, a partir das 18h30. Gratuito.
Festivais Gastronômicos
Restaurant Week
A 21ª edição do festival acontece entre os dias 14 de março e 5 de abril, com mais de 50 endereços participantes na Grande Vitória. Pratos a partir de R$54,90, preço máximo R$ 109.
Praia Gourmet
Festival gastronômico no Shopping Praia da Costa, refeições completas a partir de R$ 69,90. Do dia 11 a 28 de março, de segunda a quinta, durante o almoço e o jantar. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Festas e música ao vivo
Saideira de Domingo
Com grupo SambADM, a partir das 14h, no Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$7,90. Classificação: 18 anos. Informações: (11) 5990-2359.
Beatles na Calçada
A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilianos
Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier, a partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com Frazão, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 22h.
Barlavento
Com Anderson Ventura no Barlavento, a partir das 13h. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01 , Jardim da Penha, Vitória.
Diversão
Happy On Ice Patinação
Pista de patinação no Shopping Praia da Costa. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos. Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores do par de meia: R$ 8. Até 4 de abril. Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, Passaporte (dias de semana): R$ 50, Passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica.
Jurassic Rex Park
Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Tarde Encantada de Páscoa
Espetáculo teatral O Coelhinho Esquecido. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Link para as inscrições aqui. Gratuito.
Diversão na Praça - Especial de Páscoa
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas temáticas de Páscoa. - Coelho - Oficina de orelha de coelho - Caça ao coelhinho - Pinturinha artística - Cantinho do bebê - Pula-pula - Parada de Páscoa com bandinha - Mapa + Adesivos. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Diversão no Mestre - Especial de Páscoa
Oficina de mini ovo de Páscoa. Horário: 15h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Participação gratuita e inscrições no local.
Moxuara Kids - Especial Páscoa
Recreação infantil com brincadeira de caça aos ovos e Coelhinho da Páscoa. Horário: a partir das 15h. Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Inscrições aqui. Gratuito.
Exposições
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no MAES. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto.
Tecendo fios
Exposição sobre a arte têxtil no contexto contemporâneo na Casa Porto. Entrada Gratuita. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória