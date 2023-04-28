Domingo (30) no ES tem show de Pedro Sampaio e rodas de samba; agenda

Com Novo Esquema, Dj Kn de Vv, Pedro Schmid, Manel de Vv, Diogo e LR de Vv. A partir das 14h, no Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha. Churrasco liberado até às 16h e jogo do Flamengo ao vivo. Ingressos, camarotes e informações através do número (27) 99898-1912.