Domingo (30) no ES tem show de Pedro Sampaio e rodas de samba; agenda

Shows e festas
Bebo Direito
Evento em comemoração aos 20 anos da maior festa de bebida liberada do Estado, e contará com Pedro Sampaio, L7nnon, Glauco, Gustavo O Brabo, Japa e Leandro Netto. A partir das 17h, no Embraza - R. Eng. José Himério Silva Oliveira, 1116 - Jardim América, Cariacica. Ingressos: R$ 160 (frontstage open bar inteira), R$ 60 (espaço garden/meia), à venda no site da Super Ticket.
Giovana Fagundes
A atriz e comediante Giovana Fagundes retorna ao ES com o espetáculo “Orgulho do Papai”. Às 20h, no Vix Comedy Club - Rua 7 de setembro, 269, Centro de Vitória. Ingressos: R$ 60 (lote único), à venda no site da Vix Comedy.
Festa do Desempregado
Com Djs Breno, Bixaquepinta, Rafa, Isa Faustini, Tainan e Temponi tocando pop e funk. A partir das 20h, no Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 21h); R$ 20 (até 22h) e R$ 30 (após 22h).
Cheque Especial
Com Djs Peyneau, Anita Mann, Sofia e Rodrigues. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha. Ingressos: 50 primeiros pagam R$ 15, após R$ 25 a noite toda.
After Hitz
Com Belucio, Gustavo o Brabo, Gabriel Pratti, Cabeça do Mdg e Plano B. A partir das 22h, na Casa Hitz - Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (camarote) na lista promocional.
Roda de samba e muita música
Roda de Samba e Pagodim no Gordinho Sambão
Com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Jr e D’Moleque. A partir das 19h, no Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista livre a noite inteira.
Forró do Canto
Com Trio Dona Zefa, João Victor do Acordeon e Dj Bravin. A partir das 20h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha. Entrada gratuita.
Pagode do Preguiça
Roda de samba com Herlon, a fera doBanjo. Pagodim com ArtSamba e Grupo Viralizou. A partir das 17h, no Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira, 1282, Cachoeiro de Itapemirim. Pista liberada para todos até 19h.
Sunset do Celim
Com Novo Esquema, Dj Kn de Vv, Pedro Schmid, Manel de Vv, Diogo e LR de Vv. A partir das 14h, no Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha. Churrasco liberado até às 16h e jogo do Flamengo ao vivo. Ingressos, camarotes e informações através do número (27) 99898-1912.
Gastronomia e exposições
Restaurante Week
Até o dia 13 de maio, em 32 endereços de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ao todo, 28 restaurantes participam do evento, com menus completos de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90 por pessoa. Veja a lista de pratos e valores aqui.
Sabores e Canções
Até 14 de maio, o circuito de 15 restaurantes e estabelecimentos gastronômicos da cidade realizam o 3º Sabores e Canções. Os espaços servirão pratos e petiscos criados para o festival. Essas opções serão vendidas a um preço único, R$ 79, e incluem como cortesia uma cerveja long neck (Stella Artois) ou um chope, de acordo com a disponibilidade no local. Veja a lista de pratos e valores aqui.
Exposição Mundo Jurássico
A Exposição Mundo Jurássico é um evento com 13 dinossauros em tamanho real, com som e movimento. Estará exposta até dia 30 abril no Shopping Praia da Costa. Entrada gratuita.
4° Ublues Beer Fest
Até 30 de abril, no balneário de Ubu, em Anchieta. Com sete cervejarias oferecendo bebidas com valores entre R$ 10 a R$ 15 a caneca de 300 ml. A praça gastronômica, por sua vez, terá especialidades variadas, que vão de porções de peixe e camarão a torta capixaba, pizza, tapioca e churrasquinho. Os valores ficam entre R$ 8 e R$ 65. O evento abre às 18h e tem entrada gratuita. Na parte de shows: Banda Frequency (19h30) e Banda Like a Boss (22h)