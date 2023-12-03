Domingo (3) com show de Jorge Aragão e Leci Brandão no ES

Espetáculo de dança do balé da cidade que conta a história de Flicts, livro do escritor e cartunista Ziraldo. Flicts é uma cor diferente, que não consegue se encaixar no arco-íris e nas bandeiras, e a princípio ninguém reconhece seu merecido valor. No final é revelado que de perto, a Lua é flicts. A partir das 19h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 60 (Setor A e B, e Mezanino).