Domingo (3) com show de Jorge Aragão e Leci Brandão no ES

Shows
Festival Raízes do Samba
Para comemorar o dia nacional do samba, Jorge Aragão e Leci Brandão desembarcam em Vitória para um show no Sambão do Povo, junto com as escolas Unidos da Piedade e Pega no Samba. A partir das 17h, na Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Ingressos: R$ 200 (Área Vip/inteira) e R$ 100 (Área Vip/meia); R$ 50 (pista/inteira) e R$ 25 (pista/meia).
Henry & Klauss - Illusion Show
Após dupla ser protagonista do quadro “Ilusões de Risco”, exibido no Fantástico, na TV Globo, Henry e Klauss apresentam espetáculo de ilusionismo. Sessôes às 14h30 e 19h. No Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos a partir de R$ 50.
Festival
2ª edição do Nostra Cucina
Último dia para curtir em restaurantes de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão, o evento que valoriza a herança culinária dos imigrantes italianos apresentando pratos, petiscos, sobremesas e drinques especiais de 40 endereços da região. Confira os pratos e os restaurantes participantes na matéria completa de HZ.
Baladas e Festas
Domingo Sem Stress
Com o grupo Muleke 027, e DJs KN de VV e Japa. A partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20.
Migué do Exalta
Com os grupos Exalta, Pratikerê e DJ Japa. A partir das 16h, no Migué Botequim. Rod. Gov. José Henrique Sette, 6898, Tucum, Cariacica. Ingressos: R$ 40.
Pagode
Com o grupo SambAdm. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Pagode do Correria
Com os grupos D'Moleque, Leq Samba, e DJs Fabrini e Martins. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (homens) e entrada liberada para mulheres até meia-noite, após R$ 10.
Sertanejo
Com Samuel King e Rayanne Meira. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Rock 426
Com Gabriel Nunes e The Parasites. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Cheers Of The Samba
Com os grupos Samba Júnior, Pagolance e DJ Fabrício. A partir das 15h, no Clube A. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória.
Deixa em Off
Com Felipe Frazão, Sué, Felipe (SambAdm) e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (Vip) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (Limitado até 200 pessoas).
Quintal do Defumes
Com Felipe Frazão, Carlos Magno, grupo Samba Crioulo e DJ Thierry. A partir das 12h, no Defume’s Botequim. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
Forró da Fluente
Com o grupo Coisa de Zé e DJ Cabelinho. A partir das 18h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 35.
Músicas ao vivo
Tardezinha no Butteco's
Com o grupo Samba Diverso e Herlon do Banjo. A partir das 18h, no Buttecos Vitalino. Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27)99644-2745.
Projento in Samba
Com Gordo Aragão. A partir das 15h, no Pocar Gastrobar. Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99296-4304.
Luau Flames
Com Vinícius. A partir das 15h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória.
Roda de Choro
Com Matheus Cutini, Marcos Coelho e Aleks Brune. A partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Variedades
Com o grupo Corta Jaca. A partir das 15h, no Pimenta Carioca. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Melodia, Ritmo e Harmonia
Com grupo 3 elementos. A partir das 14h, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.
Espetáculos
O Rei Leão
A Escola de Dança Duetto Arte e Movimento apresenta o espetáculo musical que reúne canto, instrumentos ao vivo e artes cênicas. Sessões às 16h e 19h30. No Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 110 (mezanino); R$ 95 (plateia) e R$ 60 (balcão).
Flicts
Espetáculo de dança do balé da cidade que conta a história de Flicts, livro do escritor e cartunista Ziraldo. Flicts é uma cor diferente, que não consegue se encaixar no arco-íris e nas bandeiras, e a princípio ninguém reconhece seu merecido valor. No final é revelado que de perto, a Lua é flicts. A partir das 19h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 60 (Setor A e B, e Mezanino).
Um Encanto de Natal
Peça no Teatro Campaneli. Sessões às 15h e 17h. Na Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no WhatsApp: (27) 99991-8229. É cobrado ingresso de criança a partir de 2 anos.
A Vida em Voz Alta
Até 14 de janeiro, acontece o espetáculo estrelado por José Augusto Loureiro, que retrata a vida e a obra do escritor Rubem Braga. A partir das 17h, no Espaço Má Cia. Rua Prof. Baltazar, 152, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20 (meia).
Cirque Amar
Espetáculo da disney no circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda a sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35,00 a R$ 300,00 no site Guiche Web.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60,00 (1 hora); R$ 40,00 (30 minutos); R$ 35,00 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1,00 por minutos excedentes.
Natal do Mundo Bita
Decoração de Natal do Mundo Bita com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador com 22 metros de comprimento. No Shopping Praia da Costa, do piso L2 ao L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Atração com cobrança; Tobogã escorregador: R$ 5,00 para uma descida.
Uma Aventura Polar
Um cenário de muita neve, com ursos polares, que remete ao Polo Norte, onde vive o Papai Noel. Além da árvore de Natal de 9 metros, um trenzinho vai levar as crianças para passear por toda a área da decoração. Todos os dias no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Visitação gratuita. Passeio de Trenzinho: R$ 10,00 para duas voltas
Decoração Doce Natal
Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa de 6m de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra, Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$ 50,00 por 30 minutos.
Decoração de Natal - Presentes de Natal
Caixas gigantes de presentes de Natal abrigam diferentes cenários da casa do Papai Noel, permitindo que as pessoas entrem nas caixas, tirem fotos, e contemplem cada cômodo da casa do bom velhinho, como sala, quarto, escritório e cozinha. O cenário é montado na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita.
Natal Vila nas Alturas
Decoração de natal do shopping Vila Velha com árvore instagramável, rena baloeira, mesa de pintura infantil, passeio na roda gigante e fotos com o Papai Noel Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Ingresso para roda gigante: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Fotos com o Papai Noel: De segunda a sábado, das 14h às 17h e 18h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 17h e 18h às 21h.
Pista de patinação no gelo
Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70,00 (1 hora) e R$ 50,00 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Tarde Encantada - Espetáculo Mundo Bita e o Grande Natal.
O personagem mais querido das crianças, o Bita, resolveu fazer o melhor Natal de todos os tempos e para isso convidou um time de Duendes com muita personalidade para ajudar. Sessões às 15h e 16h. No Shopping Praia da Costa, Cenário de Natal, na Praça de Eventos, Piso L1. Evento gratuito. Para participar, basta se inscrever no site https://www.shoppingpraiadacosta.com.br/
Exposições
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Caminho da Prainha
A exposição apresenta uma coleção de peças artísticas criadas por ceramistas que atuam na região do sítio histórico da Prainha (Vila Velha), utilizando argila e esmalte como materiais inspirados nos variados caminhos que conduzem à vivência na região. Até 10 de dezembro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Para agendamento de grupos, é preciso preencher um formulário neste link.