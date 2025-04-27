Domingo (27) no ES tem Dilsinho, Flávio Venturini e peça com Heloísa Perissé e Marcelo Serrado

Teatro UFES recebe "Avesso do Avesso". Sinopse: a comédia, com Heloísa Perissé e Marcelo Serrado, traz uma sequência de esquetes onde a dupla interpreta diferentes casais em situações divertidas e inusitadas: um casal que vive esquecendo tudo, um namorado que precisa se reinventar para não perder a amada, uma mulher submissa (mas nem tanto), uma disputa de guarda que vai além dos filhos, e até um encontro inesperado em um consultório. Qual será o Avesso do Avesso? Plateia A: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada); Plateia B: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia entrada); Mezanino: R$ 39,60 (inteira) e R$ 19,80 (meia entrada). Horário: 18h e 20h. Local: Teatro Universitário. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

