Domingo (27) no ES tem Dilsinho, Flávio Venturini e peça com Heloísa Perissé e Marcelo Serrado

Shows
Flávio Venturini e Coral Jovem Vale Música
A programação da Festa da Penha continua, com missas no convento logo pela manhã, a remaria e a Romaria das Mulheres. Destaque para a apresentação do Coro Jovem Vale Música com participação do Flávio Venturini e da Missa de Abertura da Vigília Jovem. Horário: 19h. Entrada: gratuita. Local: Parque da Prainha, Vila Velha.
Dilsinho
Cantor de pagode Dilsinho se apresenta em Vila Velha com a turnê 'Diferentão'. Ingressos: a partir de R$ 100, pelo site Bilheteria Digital. Horário: Portões abrem às 18h. Horário: Portões abrem às 18h. Local: Café de La Musique. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itapuã, Vila Velha.
Especial
Jogatina Montserrat
Evento de jogos de tabuleiro, cartas e RPG. Gratuito. Horário: 13h às 18h. Local: Shopping Montserrat, piso L1, em frente a KTX.
Torresmofest Vila Velha
Além de muito torresmo, o festival traz na programação shows musicais e lazer infantil, sempre das 12h às 23h. Data: de 24 a 27 de abril. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.
5ª Festival Sabores & Canções
Em 13 bares e restaurantes, os pratos criados exclusivamente para o evento serão vendidos a um preço padrão: R$ 84,90, com direito a uma cerveja long neck de cortesia por pedido. As porções são todas individuais. Data: de 22 de abril a 14 de maio de 2025. Local: Colatina. Confira a lista completa dos bares participantes e mais informações aqui.
Festas e baladas
É Tudo Pagode
Atrações: DJ Leandro Netto e D'Moleque. Horário: a partir das 17h. Local: Seu Joaquim Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória.
Épico Beach Bar
Mahat e Gabz, no Épico Beach Bar. Horário: a partir das 14h. Local: Épico Beach Bar. Endereço: Curva da Jurema, Vitória.
Cheers oh the Samba
Com Glauco, Lleon, SambaDm, no Repique Samba Lounge. Entrada gratuita com nome na lista (link na bio do Instagram do estabelecimento). Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Deixa em Off
Pagode com Frazão. Horário: a partir das 20h. Ingressos: entrada gratuita até às 22h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Cachorro Caramelo
Banda Cachorro Caramelo. Horário: casa abre às 16h - show às 18h. Gratuito. Local: Cervejaria Nebulosa. Endereço: Rua Chafic Murad, 208, Bento Ferreira, Vitória.
Beatles na Calçada
Com Beatles na Calçada com Beat Club (17h) e Back To The Past (20h), no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Giu canta Samba
Giu canta Samba. Entrada grátis. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Avesso do Avesso
Teatro UFES recebe "Avesso do Avesso". Sinopse: a comédia, com Heloísa Perissé e Marcelo Serrado, traz uma sequência de esquetes onde a dupla interpreta diferentes casais em situações divertidas e inusitadas: um casal que vive esquecendo tudo, um namorado que precisa se reinventar para não perder a amada, uma mulher submissa (mas nem tanto), uma disputa de guarda que vai além dos filhos, e até um encontro inesperado em um consultório. Qual será o Avesso do Avesso? Plateia A: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada); Plateia B: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia entrada); Mezanino: R$ 39,60 (inteira) e R$ 19,80 (meia entrada). Horário: 18h e 20h. Local: Teatro Universitário. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Tarde Encantada
Espetáculo teatral Cinderela Cinderela vive sob as ordens de sua madrasta e suas meias-irmãs, sonhando com um futuro melhor. Quando um baile real é anunciado, ela recebe a ajuda de sua Fada Madrinha para transformar seu desejo em realidade. Com coragem e esperança, Cinderela descobre que a verdadeira magia está dentro de si. Entrada: gratuita. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1, Pracinha do Praia.
Diversão no Mestre
Teatro João e Maria João e Maria são dois irmãos curiosos que acabam se perdendo na floresta e encontram uma casa feita de doces. Encantados, eles não imaginam que a dona da casa, uma bruxa astuta, tem outros planos para eles! Com perseverança e trabalho em equipe, os irmãos precisam encontrar uma maneira de escapar e voltar para casa. Uma aventura cheia de magia, confiança e lições valiosas. Data: domingo (27) Local: Espaço Diversão do Mestre, Piso L2 Horário: A partir das 17h Gratuito
Circo
Circo Portugal
Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: terça à sexta, também às 20 horas. Final de semana: às 15h, 17h30 e 20h e todos pagam meia. Ingressos: a partir de R$25 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.
Exposição
Exposição fotográfica
Festa da Fé A mostra reúne 60 fotografias em preto e branco, captadas por André Dias, Adessandro Reis, Danilo Martins e Everton Thiago, que documentam momentos marcantes das edições da Festa da Penha entre 2020 e 2024. Entrada: gratuita. Funcionamento: entre os dias 16 e 28 de abril, das 10h às 22h. Local: Entrada D do Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Local: Shopping Vila Velha. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Lições de Escultura Exposição
"Lições de Escultura". Data: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro de Vitória.
Pele abissal
Em sua obra, Marcos aborda as relações que a presença do corpo cria nos territórios urbanos e naturais, discutindo os diferentes tipos de paisagem construídas ou desfeitas nesse encontro entre o corpo e o território. Entrada gratuita. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Diversão
Quintalzinho
Programação: Musicalização com Tio Samir; Brincadeiras Sensoriais; Instrumentos Musicais; Pintura Artística; e Escultura de Balão. Horário: 15h às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Entrada: Gratuita.
Diversão na Praça
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Oficina de varinha mágica; Brincando com Tecido Mágico; Hora da dança; Pula-pula. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, Pracinha do Praia. Entrada: gratuita.
Xperience
Exposição interativa gratuita, que une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: até 30 de abril. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: até 27 de abril. Ingressos: a partir de R$ 40. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fazendinha do Chico Bento
O espaço transporta crianças e adultos para o universo rural do caipira mais famoso dos quadrinhos brasileiros, criado por Mauricio de Sousa. Data: até 30 de abril. Horários de funcionamento: segunda a sábado: das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Local: Praça de Eventos, piso L2. Ingressos: a partir de R$ 40 por 30 minutos.
Fire Jump
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Funcionamento: todos os dias. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
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