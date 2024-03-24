Domingo (24) com Sinfônica no Parque Botânico e espetáculos de dança

Especial
Sinfônica no parque
A Orquestra Sinfônica do ES apresenta trilhas sonoras clássicas do cinema no Parque Botânico da Vale, às 11h. Entrada gratuita. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Festival Parque Aberto
A Orquestra do Instituto Arte sem Limites (IASL) e o Grupo Estirpe se apresentam no Parque Cultural Casa do Governador, a partir das 9h. Entrada gratuita. Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.
Espetáculo de dança
Espetáculo de vários estilos de dança, como balé, kpop, dança, contemporânea, de rua, teatro musical e outros ritmos no Shopping Mestre Álvaro, às 17h. Evento gratuito. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Oficina de Cupcake
Oficina de cupcake e presença do coelho da Páscoa no Shopping Montserrat. Das 15h às 18h. Evento gratuito. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
Teatro
Rapunzel
Teatro infantil no Shopping Praia da Costa. Sessões às 15h e 16h. Entrada gratuita. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Alice no País das Maravilhas
Teatro infantil no Shopping Moxuara, às 15h. Entrada gratuita. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Música ao vivo em barzinho
Juntinhos
Roda de samba no Mãe Joana Botequim, a partir das 17h. Entrada gratuita até 18h. Rua Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória.
Beatles na calçada
Rock na calçada, a partir das 16h, no Pub 426. Local: R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Pagode na Laje
Glauco e Pele Morena fazem show no Repique Samba, a partir das 16h. Entrada: R$ 30 (antecipadamente). Avenida Dante Michelini, 2400, Mata da Praia, Vitória.
Saideira de Domingo
Grupo 522 no Boteco Boa Praça Vitória, a partir das 14h. Couvert: R$ 7,90. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
Caça aos ovos
Brincadeira de Páscoa no Shopping Vitória. Das 14h às 18h. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Diversão na Praça
Oficina de castelo, circuito encantado e estátua no Shopping Praia da Costa. Das 17h às 20h. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Happy On Ice Patinação
Pista de patinação no Shopping Praia da Costa. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriado, de 12h às 21h. Idade permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da patinação: a partir de R$ 50,00 (30 minutos). Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$ 25,00 (5 minutos). Até 4 de abril. Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos custam R$ 59,90 (meia, 50 minutos) e R$ 40 (meia, 30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Jurassic Rex Park
Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. Preço: R$ 40,00 (30 minutos). Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15,00 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. No Shopping Vitória, durante o horário de funcionamento do local. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Magic Park
Parque de diversões em Cariacica. Preço: R$ 10,00 (ingresso individual), R$ 50,00 (passaporte nos dias de semana), R$ 60,00 (passaporte no sábado, domingo e feriado). Em frente a prefeitura de Cariacica.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 17h até às 00h. Sábados e Domingos: das 12h às 00h. Valores: R$ 129,90 (1h de boliche). Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Exposições
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, até o dia 28 de abril, de 10h às 20h. Gratuito. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória