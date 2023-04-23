Domingo (23) no ES tem show de Ana Castela e visitação de navios; confira

Shows e Festivais
Festival I Love Music
Com Ana Castela e Marcynho Sensação. A partir das 21h, na Orla de Itaoca. Av. Edevaldo Alves Coimbra, 77, Itaipava, Itapemirim. Ingressos: R$ 260 (área vip inteira) e R$ 160 (pista inteira), à venda no site da Le Billet
Carnivoria
Festival de churrasco com diversas estações oferecendo cortes diferenciados e profissionais assados na brasa. Com abertura às 12h, o evento conta com shows musicais ao longo do dia. PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO (23): CoverRed (Cover de Red Hot Chilli Peppers) (13h), aula Show com Bruno Salomão – “Churrasco de chef em casa” (15h30), Letal (cover metálica) (17h) e Picnic Dog (20h)
Pedra Azul Beer
De quinta (20) a domingo (23), no Morangão, em Domingos Martins. Estarão disponíveis nas torneiras estilos como Pilsen, Kölsch, Weiss, Stout, Double IPA, IPA e APA, com valores entre R$ 12 e R$ 22. PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO (23): Abertura (11h); Apresentação cultural (12h); Desafio cervejeiro (13h); Bruninho / Rato Ventania (14h); Mulekagem do Samba (16h); Desafio cervejeiro (17h) e Raione (18h). Entrada: R$ 10.
Santa Teresa Gourmet
Nona edição do festival que envolve programação gastronômica e cultural na Cidade dos Colibris. Será possível conferir lançamentos nos restaurantes, degustações, jantares temáticos e aulas-shows com chefes de cozinha e especialistas em cerveja, vinho e chocolate. PROGRAMAÇÃO: Praça da Cultura: Cantina da Nonna, Circuito de Cervejas Capixabas, Espaço Fogo, Espaço Adega e Santa Mercearia (11h) | Palco Mercearia: Orestes Casoti e Franco (13h)| Palco Sicoob: Matinê Kids com Clube do Vinil (10h30) e Banda Dualiza (17h) | Armazém Caravaggio: Música ao vivo e recreação infantil (12h às 15h)
Rodeio Show
Com apresentações de Banda Pancanejo (22h30), André Moura (0h), DJ PH7 (1h30). Programação começa às 14h, no Parque de Festas Albuíno Azeredo, no Polo Industrial de Barra de São Francisco. Entrada: Gratuita
ES Restaurant Week
Até o dia 13 de maio, 28 restaurantes de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica apresentam menus completos de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90 por pessoa. Para acessar a programação completa, clique aqui.
19º Femusquim
Morro dos Alagoanos, em Vitória, sedia a 19ª edição do Festival de Música de Botequim. Programação: Choro da Ilha (18h) e Carne de Gato (20h). Entrada: Gratuita
Festas e Baladas
Festa da Latinha
Com Beto Gonçalves, Junior DJ, Os Colibris de Ouro, Daniel do Forró e Os Gargantas de Ouro. Das 13h às 20h, no Recanto dos Pássaros, na R. Seis - Das Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 20, disponíveis no site da Super Ticket. No dia do evento, o ingresso custará R$ 30
Música ao vivo em bares e restaurantes
Eu Sou o Samba
Com Luiza Dutra, Luiz Carlos Salles e Ramon Cosvosk. De 12h às 17h, no restaurante A OCA, na Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória (rua atrás do Teatro Carlos Gomes na subida da Histórica Escadaria do Rosário). Couvert artístico: R$ 8
Exposições
Visitação navios da Marinha
Navios “Ary Rongel” e “K120 - "Guillobel", da Marinha do Brasil, estarão atracados no Porto de Vitória para visitação aberta ao público, das 14h às 17h. Senhas serão distribuídas até as 16h. A entrada será pelo portão em frente ao Palácio Anchieta.
Memórias do Futuro
Mostra que reúne itens do acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e obras inéditas de quatro artistas capixabas. Coletânea ficará disponível no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, até o dia 18 de junho. Funcionamento: Terça a sexta-feira, das 8h às 18h (início da última sessão às 17h) e aos sábados e domingos, das 9h às 16h (início da última sessão às 15h). Entrada: Gratuita
O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci
Últimos dias para conferir a mostra imersiva sobre o trabalho de Leonardo da Vinci, que fica em cartaz na Cidade da Inovação do Ifes, em Jardim da Penha, até o dia 30 de abril. Funcionamento: terça a sexta-feira, das 8h às 17h (início da última sessão às 16h), e aos sábados e domingos, das 10h às 18h (início da última sessão às 17h). Entrada: mediante agendamento.
Exposição Mundo Jurássico
Mostra imersiva no mundo dos dinossauros, onde ficam expostas 13 réplicas em tamanho real, com som e movimento. Disponível no Shopping Praia da Costa até o dia 30 de abril. Entrada: Gratuita