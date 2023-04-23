Domingo (23) no ES tem show de Ana Castela e visitação de navios; confira

Mostra que reúne itens do acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e obras inéditas de quatro artistas capixabas. Coletânea ficará disponível no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, até o dia 18 de junho. Funcionamento: Terça a sexta-feira, das 8h às 18h (início da última sessão às 17h) e aos sábados e domingos, das 9h às 16h (início da última sessão às 15h). Entrada: Gratuita