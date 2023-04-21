Streaming: 5 estreias para assistir no fim de semana

A Diplomata, série da Netflix Crédito: Netflix/ Divulgação

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 21, sábado, 22, e no domingo, 23. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Star+, Apple TV+ e Prime Vídeo.

Guia de Viagem para o Amor (Netflix)

Desiludida com o inesperado término de seu namoro, uma empresária do ramo de viagens vai ao Vietnã para conhecer sobre a indústria do turismo local. Lá, acaba se envolvendo com seu bonito e simpático guia, até que é surpreendida por uma visita do ex. Disponível para assistir na Netflix desde 21 de abril de 2023.

Quasi (Star+)

Você se lembra do personagem Quasimodo, de O Corcunda de Notre Dame? Então esqueça a visão que tem e se prepare para uma comédia ácida sobre os costumes medievais europeus do passado. A história tem início quando Quasi vence uma "loteria" e ganha o direito a se confessar diretamente com o Papa - que não deseja vê-lo por receio das perguntas que pode fazer. Disponível no Star+ desde 20 de abril de 2023.

Gêmeas - Mórbida Semelhança (Amazon Prime Vídeo)

Inspirada no longa de David Cronenberg lançado em 1988, a série traz Rachel Weisz como as gêmeas Elliot e Beverly, duas médicas que têm pensamentos radicais sobre algumas questões que pretendem revolucionar. Estreia nesta sexta-feira, 21 de abril de 2023.

Super Gatinhos (Disney+)

Animação infantil para crianças pequenas, os Super Gatinhos são heróis fofos que juntam suas forças em aventuras coloridas. Chegou ao Disney+ em 19 de abril de 2023.

A Diplomata (Netflix)