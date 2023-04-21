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Streaming

Netflix divulga data de estreia da terceira parte de Lupin

Produção inspirada no personagem do escritor Maurice Leblanc volta à plataforma em outubro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 09:37

Terceira temporada de Lupin está garantida na Netflix
Terceira temporada de Lupin está garantida na Netflix Crédito: Netflix
Depois de ter feito uma brincadeira com os fãs de Lupin em suas redes sociais, a Netflix divulgou a data de estreia da terceira parte da série, que chega à plataforma no dia 5 de outubro.
O mistério foi proposto na quarta-feira, 19, em uma publicação nas redes do serviço de streaming. Nela, o ator Omar Sy, que interpreta Assane Diop na produção anuncia que o retorno já tem data de estreia, mas não chega a revelar.
No início da tarde desta quinta-feira, 20, a Netflix divulgou a solução do enigma.
Lupin é inspirada no famoso personagem Arsène Lupin, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc. Lupin é conhecido por ser o ladrão cavalheiro que tem uma incrível facilidade em mudar de disfarce após suas ações. Na série, outro ladrão generoso, interpretado por Omar Sy, segue os passos de seu ídolo.
As duas primeiras partes podem ser vistas na plataforma de streaming. Confira elas clicando aqui.

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