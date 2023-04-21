Netflix divulga data de estreia da terceira parte de Lupin

Terceira temporada de Lupin está garantida na Netflix Crédito: Netflix

Depois de ter feito uma brincadeira com os fãs de Lupin em suas redes sociais, a Netflix divulgou a data de estreia da terceira parte da série, que chega à plataforma no dia 5 de outubro.

O mistério foi proposto na quarta-feira, 19, em uma publicação nas redes do serviço de streaming. Nela, o ator Omar Sy, que interpreta Assane Diop na produção anuncia que o retorno já tem data de estreia, mas não chega a revelar.

No início da tarde desta quinta-feira, 20, a Netflix divulgou a solução do enigma.

O mistério acabou! A parte 3 de Lupin chega em 5 de outubro. 🎩 pic.twitter.com/KjkQQnSRjg — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 20, 2023

Lupin é inspirada no famoso personagem Arsène Lupin, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc. Lupin é conhecido por ser o ladrão cavalheiro que tem uma incrível facilidade em mudar de disfarce após suas ações. Na série, outro ladrão generoso, interpretado por Omar Sy, segue os passos de seu ídolo.