Domingo (19) com Matheus e Kauan, André Lellis e festa da Piedade

Shows
Festival Delírio Tropical
Com DJ Maré Selectah (10h), Regional da Nair (12h), Banda de Congo Mestre Alcides (13h), Makossa com Caio Metteoro e Anderson Ventura (14h45), Gabriela Brown com participação de Mallu (16h30), Macucos & Convidados (18h30), Xá da Índia com participação de Di Mello (20h30) e Jota 3 com participação de BNegão (22h30). Endereço: Arena de Verão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, na Praia de Itapuã.
Matheus e Kauan
Show de Matheus e Kauan e Glauco no Brava Beach Club. Horário: 15h. Ingressos: a partir de R$ 110 no site Zig.Tickets. Endereço: Av. Meaípe, Enseada Azul, Guarapari.
André Lellis
Com Bruno Caliman & Sandrera (18h), André Lellis, Carla Cristina e Carla Visi (20h) na Arena de Verão. Entrada gratuita. Endereço: Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.
Especial
Ensaio da MUG
A Mocidade Unida da Glória (MUG) movimenta os domingos com o Show da MUG Verão. Horário: 19h. Endereço: R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha.
Ensaio da Jucutuquara
A escola apresenta em sua quadra o show com o grupo Disfarce. Horário: 16h. Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada solidária). Endereço: Clube Social Anchieta, na Rua José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, em Vitória.
Aniversário da Piedade
A Piedade faz a festa para comemorar os seus 70 anos com Marquinhos Sathan, Grupo Pura Raiz, Samba Crioulo e DJ Gustavo. Horário: 15h. Entrada: R$ 15. Endereço: Mercado da Capixaba, na Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória.
Festa de São Benedito e São Sebastião
Com Blackset às 22h, no Parque da Cidade em Fundão. Entrada gratuita. Endereço: Rua Marjor Blay, Centro, Fundão.
Festas e baladas
Pagode do Correria
Com Samba Crioulo, Pagode e Cia, DJ Kinho, DJ Fabrini, DJ Yuri no Correria Music Bar. Horário: 22h. Ingressos: R$ 30 (homens) e mulheres têm entrada gratuita. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Pagode do Mãe Joana
Uma noite repleta de pagode e funk para embalar o domingo na Garden. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pelo site Zig.Tickets. Horário: 20h. Endereço: Avenida Champagnat, 620, Praia da Costa, Vila Velha.
Deixa em Off
Com Frazão, Curtição, Resenha de Pagode, Cristian Sullivan e Dunossojeito no Gordinho Praia do Canto. Horário: 20h. Ingressos: R$30 (pista) e R$ 50 (Vip). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares e Suellen, no Repique Samba Lounge. Horário: 17h. Entrada: R$ 30. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Música ao vivo
Tamiris Casotto
Brasilidades com Tamiris Casotto na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Gustavo Braz
Brasilidades com Gustavo Braz na A Oca. Horário: 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Beatles na Calçada
Com Beat Club no Pub 426, a partir das 17h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Festival Mangue
Com Fuzz e Atrox & Noy I no Pub 426. Horário: 20h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Evento gratuito. Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácios 300, Serra.
Diversão
Sonic Mountain Park
Atrações: Boia cross, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e a área de games. Valor: R$ 50 (60 minutos) + R$ 1,00 por minuto extra. Data: até o dia 25 de fevereiro. Local: Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Magic Ocean
Atração inclui uma gigantesca piscina de bolinhas brancas e azuis, decorada com animais marinhos, além de pula-pula, escorregador e obstáculos que garantem momentos de pura diversão para os pequenos. Data: até 31/01. Horários: das 10h às 22h. Ingressos: R$ 40. Endereço: Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Adventure Land
Atrações: Kids play com piscina de bolinhas, escorregadores, área baby e jogos eletrônicos. Horários: das 9 às 22h30. Valores: R$ 35. Jogos eletrônicos custa R$5 por ficha. Endereço: Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Six Entretenimento
Atrações: Snow play, pista de kart, parede de escalada, cama elástica, piscina de bolinhas, escape game, arena nerf, caça ao tesouro, entre outros. Horários: das 10 às 22h. Ingressos: a partir de R$ 120. Endereço: Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Horário: das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Take Kids
Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais e circuito de obstáculos. Horários: 11h às 22h. Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos. Onde: Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Quintalzinho
Show da Tina, Pintura artística, Recreação, Cantinho Baby e Desenhos de colorir. Horário: 15. Entrada: Gratuita. Endereço: Nosso Quintal no Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.