Domingo (18) tem samba, forró e festivais no ES; veja agenda

Festas e festivais
Deixa Em Off
Com Frazão, Pagode & Cia e DJ Residente. A partir das 20h, no Godinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Festa da Cidade - Aniversário de Guarapari
Com programação musical, ação social e mais. Na Praia do Morro, próximo a igreja católica Sagrada Família. A partir das 08h,Ação Cidadã com diversos serviços de assistência e saúde; às 16h30 clubelândia, com a Patrulha Canina e muito mais e shows com Rogerinho do Cavaco, às 20h e Day e lara, às 22h. Entrada franca.
Feira Estadual de Turismo Rural - RuralturES
Com gastronomia, empreendedorismo e turismo, reunindo mais de 20 atrações culturais, 30 aulas-show de culinária e várias outras atrações. No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante. Entrada franca.
Festival Parque Aberto
Edição especial Dia da Árvore tem oficina, plantio de árvores e show da banda Suindara. A partir das 9h, no Parque Cultural Casa do Governador. R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Pagode do Correria
Com Primeira Classe, Lucas Revela e DJ Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 0h. Ingressos: R$ 20 (até 0h).
Forró do Canto
Com Severo Gomes e DJ Bravim. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 30 (sem nome na lista).
Música ao vivo
Beat Club - Rock na Calçada
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos); R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Tarde Encantada
Com o espetáculo Alice no País das Maravilhas. Com sessões às 15h e às 16h, no piso L3, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições podem ser feitas pelo site do Shopping. Entrada franca.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1 do Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Diversão no Mestre
Com oficina de arte e escultura de massinha para crianças. A partir das 15h, no Shopping Mestre Àlvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Arte no Parque
Com Palhaço Xico Xeroso, contação de história com Elijance Marques e show de Felipe Peó. A partir das 10h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Entrada franca.
Exposição
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.