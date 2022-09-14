Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Turismo rural

Venda Nova terá feira com atrações culturais e aulas de culinária

A 2ª RuralturES será realizada no Polentão, de 15 a 18 de setembro, com entrada gratuita. Comidas típicas, cerveja artesanal, flores e artesanato são atrativos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 18:49

Em sua segunda edição, a Feira Estadual de Turismo Rural - RuralturES vai reunir gastronomia, empreendedorismo e turismo, de 15 a 18 de setembro. O evento acontecerá no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante. A entrada é gratuita.
Sob o tema "Turismo de Experiência", a feira terá 157 expositores, mais de 20 atrações culturais, 30 aulas-show de culinária e várias outras atrações para toda a família em quatro dias de programação. 
Cozinha show da feira RuralturES, em Venda Nova
Cozinha Show terá 30 aulas gratuitas Crédito: Calabria/Divulgação
O espaço dos expositores será 40% maior em relação a 2021, ocupando três galpões e a parte externa do Polentão. Ao todo, garantiram presença 66 empreendimentos da agroindústria e do agroturismo, 20 de artesanato, dez de turismo de aventura; dez do Espaço Café, 15 do Espaço Flores; 15 para a praça de alimentação e 21 cervejarias.
Outra atração são os estandes com dez municípios ligados ao Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Vargem Alta. Em cada um deles haverá produtos típicos, roteiros e tradições locais, reunindo um total de 25 novas rotas turísticas.

Estande terá queijaria virtual

Para o público interessado em conhecer o processo de fabricação de queijos, será instalada no estande do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-ES) uma queijaria virtual em 360º. A atração será lançada durante a RuralturES e vai disponibilizar quatro óculos de realidade aumentada para os visitantes conhecerem o funcionamento de uma queijaria, desde a ordenha até a maturação. 

Com 30 aulas-show gratuitas, a Cozinha Show vai mostrar ao público diferentes possibilidades de inovar no turismo de experiência por meio da gastronomia típica. O espaço é coordenado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ES), um dos apoiadores da feira.
Chefs regionais, entidades e comunidades indígena e quilombola farão parte da programação, apresentando receitas inspiradas em ícones da gastronomia capixaba, como brote, torresmo prensado e moqueca.
Para participar das aulas, os interessados poderão se inscrever gratuitamente até minutos antes dos eventos (confira a programação abaixo). As vagas são limitadas por ordem de chegada.

PROGRAMAÇÃO DA COZINHA SHOW

QUINTA-FEIRA - 15/09
  • 16h - Chef Carolina Fernandes e alunas do curso Auxiliar de Cozinha do Senac - Polenta de legumes, fonduta de queijo e crocante de socol (Senac).
  • 16h45 - Chef Dani Gurgel - Brote com linguiça (Laranja da Terra).
  • 18h15 - Chef Rovenia Gomes - Filé de tilápia com purê de mandioquinha e molho de juçara (Rio Novo do Sul)
  • 19h - Chef Julia Rossini e alunas do curso Auxiliar de Confeitaria/ Salgadeiro do Senac - Torta Sintra (Senac)
  • 19h45 - Chef Renato Santos e alunas do Senac de Venda Nova do Imigrante - Cappuccino di Pollo (Venda Nova)
SEXTA-FEIRA - 16/09
  • 16h - Chef Renato Santos com Ministério do Turismo (MTur) - Escondicroc Nossa Vida (Venda Nova)
  • 17h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas. Aula-show com Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo), que vai ensinar a preparar gotas de chocolate com grão de café, panetone trufado e coberto com chocolate e minicakes de chocolate
  • 18h - Ifes
  • 19h - Acemes (Associação de Produtores de Cafés Especiais das Montanhas do Espírito Santo)
  • 19h45 - Chef Ana Venturim - Massas artesanais (Venda Nova)
  • 20h30 - Chef Gilson Surrage - Paella Marineira (Anchieta)
SÁBADO (17/09)
  • 14h - Ifes
  • 15h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas. Aula-show com Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo)
  • 15h45 - Chef Beto Brunelli - Hambúrguer Conexão Castelo x Venda Nova 
  • 16h30 -  Chef Tico Tosi - História e produção do torresmo prensado (Vale do Caxixe/Castelo)
  • 17h15 - Chef Ari Cardoso - Arroz de moqueca de tilápia 
  • 18h - Chef Renato Santos - Involtino de Melanzane (Venda Nova)
  • 18h45 - Chef Enrico Bissoli - Barriguinha em porchetta crocante e risoto de limão siciliano (Venda Nova)
  • 19h30 - Chef Ricardo Silva - Prato D'terra (Vargem Alta) 
  • 20h15 - Chef Carol Areias - Frango caipira com macarrão caseiro (Muniz Freire)
DOMINGO - 18/09
  • 10h - Aula Kids - Vamos Fazer Biscoitos? - Chefs Ana Venturim, Renato Santos e convidados
  • 11h - Chef Vanussa Pedroni - Polpetas ao vinho e Perfetto di Caffé 
  • 12h - Comunidade Quilombola do Coxi - Tapioca salgada (Conceição da Barra)
  • 13h - Comunidade Indígena Tupiniquim - Moqueca de peixe (Aracruz)
  • 13h45 -Acames (Associação de Cervejeiros das Montanhas Capixabas)
  • 14h30 - Chef Tais Jubini - Bolo de churros (Venda Nova)
  • 15h15 - Rinaldo de Castro - Produção de gelatos artesanais com ingredientes 100% naturais (Venda Nova)
  • 16h - Ifes
  • 17h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas - Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo)
  • 18h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas - Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo)
Feira RuralturES em Venda Nova do Imigrante
Feira contará com 157 expositores em quatro dias, no Polentão Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

PROGRAMAÇÃO CULTURAL (POLENTÃO)

QUINTA-FEIRA - 15/09
  • 15h – Encontro dos Conselhos Municipais de Turismo
  • 16h – Abertura da feira e da praça de alimentação
  • 16h30 – Jorginho do Sax (Venda Nova do Imigrante)
  • 19h – Abertura oficial
  • 19h30 – Grupo Folkloristico Pietra Azzurra (Domingos Martins)
  • 20h30 – Banda Marcial Emiliano Pedrino Lorenção (Venda Nova do Imigrante)
  • 22h – Encerramento.
SEXTA-FEIRA - 16/09
  • 16h – Abertura da feira da praça de alimentação
  • 18h – Banda de jongo de São Benedito de Alfredo Chaves (Alfredo Chaves)
  • 19h – Maria Eduarda Acordeom (Venda Nova do Imigrante)
  • 20h – Blütenblätter Tal Volkstanzgruppe (Domingos Martins)
  • 21h – Blumen der Erde Volkstanzgruppe (Domingos Martins)
  • 22h – Encerramento da feira
  • 0h – Encerramento da praça de alimentação.
SÁBADO - 17/09
  • 14h – Abertura da feira e da praça de alimentação
  • 14h – Chegada da expedição tropeira
  • 15h – Grupo Folklorístico de Dança Italiana "Lá Nostra Felicitá" (São Roque do Canaã)
  • 16h – Banda Marcial DNV (São Roque do Canaã)
  • 16h30 – Orquestra de Flauta Municipal (São Roque do Canaã)
  • 16h30 – Jorginho do Sax (Venda Nova do Imigrante)
  • 17h10 – Grünes Tal (Marechal Floriano)
  • 18h – Grupo de Dança Land Der Wasserfalle (Afonso Cláudio)
  • 19h – Compagnia Radici Città di Torino (Castelo)
  • 20h – Grupo Folclórico de Dança Imperial Português (Conceição do Castelo)
  • 21h – Grupo de Tradições Folclóricas Tanzerland (Santa Maria de Jetibá)
  • 22h – Jorginho do Sax (Venda Nova do Imigrante)
  • 0h – Encerramento.
DOMINGO - 18/09
  • 10h – Abertura da feira e da praça de alimentação
  • 11h – Grupo de Danças Folclóricas Alemã Land Der Berge (Afonso Cláudio)
  • 12h – Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa (Santa Teresa)
  • 13h – Grupo da Dança do Café (Anchieta)
  • 14h – Grupo de dança Piccinini dei Monti (Marechal Floriano)
  • 15h – Grupo folclórico Os Pomeranos (Santa Maria de Jetibá)
  • 16h – Grupo cultural Os Carroceiros (Ibiraçu)
  • 17h – Os Brandarinos (Anchieta)
  • 18h – Encerramento.
2ª FEIRA ESTADUAL DE TURISMO RURAL - RURALTURES 2022
Quando: de 15 a 18 de setembro
Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante 
Realização: Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, com a correalização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures) e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.
Mais informações: www.ruraltures.com.br
Entrada gratuita.

Veja Também

Manguinhos Gourmet está de volta: conheça os pratos do festival

Moqueca gigante é atração de festival gastronômico em Anchieta

Saiba onde pedir marmitas de churrasco, fit ou vegetariana no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Turismo Turismo no ES Venda Nova do Imigrante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados