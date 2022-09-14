Venda Nova terá feira com atrações culturais e aulas de culinária

Estande terá queijaria virtual
Para o público interessado em conhecer o processo de fabricação de queijos, será instalada no estande do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-ES) uma queijaria virtual em 360º. A atração será lançada durante a RuralturES e vai disponibilizar quatro óculos de realidade aumentada para os visitantes conhecerem o funcionamento de uma queijaria, desde a ordenha até a maturação.
PROGRAMAÇÃO DA COZINHA SHOW
- 16h - Chef Carolina Fernandes e alunas do curso Auxiliar de Cozinha do Senac - Polenta de legumes, fonduta de queijo e crocante de socol (Senac).
- 16h45 - Chef Dani Gurgel - Brote com linguiça (Laranja da Terra).
- 18h15 - Chef Rovenia Gomes - Filé de tilápia com purê de mandioquinha e molho de juçara (Rio Novo do Sul)
- 19h - Chef Julia Rossini e alunas do curso Auxiliar de Confeitaria/ Salgadeiro do Senac - Torta Sintra (Senac)
- 19h45 - Chef Renato Santos e alunas do Senac de Venda Nova do Imigrante - Cappuccino di Pollo (Venda Nova)
- 16h - Chef Renato Santos com Ministério do Turismo (MTur) - Escondicroc Nossa Vida (Venda Nova)
- 17h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas. Aula-show com Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo), que vai ensinar a preparar gotas de chocolate com grão de café, panetone trufado e coberto com chocolate e minicakes de chocolate
- 18h - Ifes
- 19h - Acemes (Associação de Produtores de Cafés Especiais das Montanhas do Espírito Santo)
- 19h45 - Chef Ana Venturim - Massas artesanais (Venda Nova)
- 20h30 - Chef Gilson Surrage - Paella Marineira (Anchieta)
- 14h - Ifes
- 15h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas. Aula-show com Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo)
- 15h45 - Chef Beto Brunelli - Hambúrguer Conexão Castelo x Venda Nova
- 16h30 - Chef Tico Tosi - História e produção do torresmo prensado (Vale do Caxixe/Castelo)
- 17h15 - Chef Ari Cardoso - Arroz de moqueca de tilápia
- 18h - Chef Renato Santos - Involtino de Melanzane (Venda Nova)
- 18h45 - Chef Enrico Bissoli - Barriguinha em porchetta crocante e risoto de limão siciliano (Venda Nova)
- 19h30 - Chef Ricardo Silva - Prato D'terra (Vargem Alta)
- 20h15 - Chef Carol Areias - Frango caipira com macarrão caseiro (Muniz Freire)
- 10h - Aula Kids - Vamos Fazer Biscoitos? - Chefs Ana Venturim, Renato Santos e convidados
- 11h - Chef Vanussa Pedroni - Polpetas ao vinho e Perfetto di Caffé
- 12h - Comunidade Quilombola do Coxi - Tapioca salgada (Conceição da Barra)
- 13h - Comunidade Indígena Tupiniquim - Moqueca de peixe (Aracruz)
- 13h45 -Acames (Associação de Cervejeiros das Montanhas Capixabas)
- 14h30 - Chef Tais Jubini - Bolo de churros (Venda Nova)
- 15h15 - Rinaldo de Castro - Produção de gelatos artesanais com ingredientes 100% naturais (Venda Nova)
- 16h - Ifes
- 17h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas - Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo)
- 18h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas - Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo)
PROGRAMAÇÃO CULTURAL (POLENTÃO)
- 15h – Encontro dos Conselhos Municipais de Turismo
- 16h – Abertura da feira e da praça de alimentação
- 16h30 – Jorginho do Sax (Venda Nova do Imigrante)
- 19h – Abertura oficial
- 19h30 – Grupo Folkloristico Pietra Azzurra (Domingos Martins)
- 20h30 – Banda Marcial Emiliano Pedrino Lorenção (Venda Nova do Imigrante)
- 22h – Encerramento.
- 16h – Abertura da feira da praça de alimentação
- 18h – Banda de jongo de São Benedito de Alfredo Chaves (Alfredo Chaves)
- 19h – Maria Eduarda Acordeom (Venda Nova do Imigrante)
- 20h – Blütenblätter Tal Volkstanzgruppe (Domingos Martins)
- 21h – Blumen der Erde Volkstanzgruppe (Domingos Martins)
- 22h – Encerramento da feira
- 0h – Encerramento da praça de alimentação.
- 14h – Abertura da feira e da praça de alimentação
- 14h – Chegada da expedição tropeira
- 15h – Grupo Folklorístico de Dança Italiana "Lá Nostra Felicitá" (São Roque do Canaã)
- 16h – Banda Marcial DNV (São Roque do Canaã)
- 16h30 – Orquestra de Flauta Municipal (São Roque do Canaã)
- 16h30 – Jorginho do Sax (Venda Nova do Imigrante)
- 17h10 – Grünes Tal (Marechal Floriano)
- 18h – Grupo de Dança Land Der Wasserfalle (Afonso Cláudio)
- 19h – Compagnia Radici Città di Torino (Castelo)
- 20h – Grupo Folclórico de Dança Imperial Português (Conceição do Castelo)
- 21h – Grupo de Tradições Folclóricas Tanzerland (Santa Maria de Jetibá)
- 22h – Jorginho do Sax (Venda Nova do Imigrante)
- 0h – Encerramento.
- 10h – Abertura da feira e da praça de alimentação
- 11h – Grupo de Danças Folclóricas Alemã Land Der Berge (Afonso Cláudio)
- 12h – Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa (Santa Teresa)
- 13h – Grupo da Dança do Café (Anchieta)
- 14h – Grupo de dança Piccinini dei Monti (Marechal Floriano)
- 15h – Grupo folclórico Os Pomeranos (Santa Maria de Jetibá)
- 16h – Grupo cultural Os Carroceiros (Ibiraçu)
- 17h – Os Brandarinos (Anchieta)
- 18h – Encerramento.
Quando: de 15 a 18 de setembro
Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante
Realização: Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, com a correalização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures) e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.
Mais informações: www.ruraltures.com.br
Entrada gratuita.