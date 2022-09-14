Venda Nova terá feira com atrações culturais e aulas de culinária

Em sua segunda edição, a Feira Estadual de Turismo Rural - RuralturES vai reunir gastronomia, empreendedorismo e turismo, de 15 a 18 de setembro. O evento acontecerá no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante. A entrada é gratuita.

Sob o tema "Turismo de Experiência", a feira terá 157 expositores, mais de 20 atrações culturais, 30 aulas-show de culinária e várias outras atrações para toda a família em quatro dias de programação.

Cozinha Show terá 30 aulas gratuitas Crédito: Calabria/Divulgação

O espaço dos expositores será 40% maior em relação a 2021, ocupando três galpões e a parte externa do Polentão. Ao todo, garantiram presença 66 empreendimentos da agroindústria e do agroturismo, 20 de artesanato, dez de turismo de aventura; dez do Espaço Café, 15 do Espaço Flores; 15 para a praça de alimentação e 21 cervejarias.

Outra atração são os estandes com dez municípios ligados ao Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Vargem Alta. Em cada um deles haverá produtos típicos, roteiros e tradições locais, reunindo um total de 25 novas rotas turísticas.

Estande terá queijaria virtual Para o público interessado em conhecer o processo de fabricação de queijos, será instalada no estande do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-ES) uma queijaria virtual em 360º. A atração será lançada durante a RuralturES e vai disponibilizar quatro óculos de realidade aumentada para os visitantes conhecerem o funcionamento de uma queijaria, desde a ordenha até a maturação.



Com 30 aulas-show gratuitas, a Cozinha Show vai mostrar ao público diferentes possibilidades de inovar no turismo de experiência por meio da gastronomia típica. O espaço é coordenado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ES), um dos apoiadores da feira.

Chefs regionais, entidades e comunidades indígena e quilombola farão parte da programação, apresentando receitas inspiradas em ícones da gastronomia capixaba, como brote, torresmo prensado e moqueca.

Para participar das aulas, os interessados poderão se inscrever gratuitamente até minutos antes dos eventos (confira a programação abaixo). As vagas são limitadas por ordem de chegada.

PROGRAMAÇÃO DA COZINHA SHOW

QUINTA-FEIRA - 15/09

16h - Chef Carolina Fernandes e alunas do curso Auxiliar de Cozinha do Senac - Polenta de legumes, fonduta de queijo e crocante de socol (Senac).

16h45 - Chef Dani Gurgel - Brote com linguiça (Laranja da Terra).



18h15 - Chef Rovenia Gomes - Filé de tilápia com purê de mandioquinha e molho de juçara (Rio Novo do Sul)



19h - Chef Julia Rossini e alunas do curso Auxiliar de Confeitaria/ Salgadeiro do Senac - Torta Sintra (Senac)



19h45 - Chef Renato Santos e alunas do Senac de Venda Nova do Imigrante - Cappuccino di Pollo (Venda Nova)

SEXTA-FEIRA - 16/09

16h - Chef Renato Santos com Ministério do Turismo (MTur) - Escondicroc Nossa Vida (Venda Nova)



17h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas. Aula-show com Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo), que vai ensinar a preparar gotas de chocolate com grão de café, panetone trufado e coberto com chocolate e minicakes de chocolate

18h - Ifes

19h - Acemes (Associação de Produtores de Cafés Especiais das Montanhas do Espírito Santo)

19h45 - Chef Ana Venturim - Massas artesanais (Venda Nova)



20h30 - Chef Gilson Surrage - Paella Marineira (Anchieta)

SÁBADO (17/09)

14h - Ifes



15h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas. Aula-show com Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo)



15h45 - Chef Beto Brunelli - Hambúrguer Conexão Castelo x Venda Nova

16h30 - Chef Tico Tosi - História e produção do torresmo prensado (Vale do Caxixe/Castelo)

17h15 - Chef Ari Cardoso - Arroz de moqueca de tilápia



18h - Chef Renato Santos - Involtino de Melanzane (Venda Nova)



18h45 - Chef Enrico Bissoli - Barriguinha em porchetta crocante e risoto de limão siciliano (Venda Nova)



19h30 - Chef Ricardo Silva - Prato D'terra (Vargem Alta)

20h15 - Chef Carol Areias - Frango caipira com macarrão caseiro (Muniz Freire)

DOMINGO - 18/09

10h - Aula Kids - Vamos Fazer Biscoitos? - Chefs Ana Venturim, Renato Santos e convidados



11h - Chef Vanussa Pedroni - Polpetas ao vinho e Perfetto di Caffé

12h - Comunidade Quilombola do Coxi - Tapioca salgada (Conceição da Barra)

13h - Comunidade Indígena Tupiniquim - Moqueca de peixe ( Aracruz)

13h45 -Acames (Associação de Cervejeiros das Montanhas Capixabas)

14h30 - Chef Tais Jubini - Bolo de churros (Venda Nova)



15h15 - Rinaldo de Castro - Produção de gelatos artesanais com ingredientes 100% naturais (Venda Nova)



16h - Ifes



17h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas - Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo)



18h - Senar: chocolates finos em receitas típicas das montanhas - Catarina Bianchi (Chocolates Espírito Santo)



Feira contará com 157 expositores em quatro dias, no Polentão Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

PROGRAMAÇÃO CULTURAL (POLENTÃO)

QUINTA-FEIRA - 15/09

15h – Encontro dos Conselhos Municipais de Turismo



16h – Abertura da feira e da praça de alimentação



16h30 – Jorginho do Sax (Venda Nova do Imigrante)



19h – Abertura oficial



19h30 – Grupo Folkloristico Pietra Azzurra (Domingos Martins)



20h30 – Banda Marcial Emiliano Pedrino Lorenção (Venda Nova do Imigrante)



22h – Encerramento.



SEXTA-FEIRA - 16/09

16h – Abertura da feira da praça de alimentação



18h – Banda de jongo de São Benedito de Alfredo Chaves (Alfredo Chaves)



19h – Maria Eduarda Acordeom (Venda Nova do Imigrante)



20h – Blütenblätter Tal Volkstanzgruppe (Domingos Martins)



21h – Blumen der Erde Volkstanzgruppe (Domingos Martins)



22h – Encerramento da feira



0h – Encerramento da praça de alimentação.

SÁBADO - 17/09

14h – Abertura da feira e da praça de alimentação



14h – Chegada da expedição tropeira



15h – Grupo Folklorístico de Dança Italiana "Lá Nostra Felicitá" (São Roque do Canaã)



16h – Banda Marcial DNV (São Roque do Canaã)



16h30 – Orquestra de Flauta Municipal (São Roque do Canaã)



16h30 – Jorginho do Sax (Venda Nova do Imigrante)



17h10 – Grünes Tal (Marechal Floriano)



18h – Grupo de Dança Land Der Wasserfalle (Afonso Cláudio)



19h – Compagnia Radici Città di Torino (Castelo)



20h – Grupo Folclórico de Dança Imperial Português (Conceição do Castelo)



21h – Grupo de Tradições Folclóricas Tanzerland (Santa Maria de Jetibá)



22h – Jorginho do Sax (Venda Nova do Imigrante)



0h – Encerramento.



DOMINGO - 18/09

10h – Abertura da feira e da praça de alimentação



11h – Grupo de Danças Folclóricas Alemã Land Der Berge (Afonso Cláudio)



12h – Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa (Santa Teresa)



13h – Grupo da Dança do Café (Anchieta)



14h – Grupo de dança Piccinini dei Monti (Marechal Floriano)



15h – Grupo folclórico Os Pomeranos (Santa Maria de Jetibá)



16h – Grupo cultural Os Carroceiros (Ibiraçu)



17h – Os Brandarinos (Anchieta)



18h – Encerramento.

