Domingo (15) com festivais, samba e diversão no ES; agenda

Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40, por 30 minutos. Até 28 de outubro.