Domingo (15) com festivais, samba e diversão no ES; agenda

Festivais
Festa do Peão de Cariacica
O evento vai até domingo (15) e conta com rodeio, música sertaneja, comidas típicas e parque de diversões. A partir das 18h, no Rancho Vista do Moxuara - Rua Ofelino Meireles, 220 - Bubú, Cariacica. Ingressos: R$ 30 Pista Geral (dia livre) e R$ 80 Pista Geral (passaporte todos os dias). Disponíveis no site Zig.tickets.
25° Festival Capixaba de Frutos do Mar
O evento vai até o domingo (15) e conta com pratos típicos e música ao vivo. A programação começa a partir das 11h, e entre os destaques está a apresentação do grupo de dança folclórica italiana Nonna Adélia (13h). Na praça de eventos da Praia da Costa Azul - Av. Dom Helvécio Gomes de Oliveira - Iriri, Anchieta. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
8ª Festival de Camarão e Frutos do Mar
O evento acontece em Conceição da Barra e a programação conta com 30 pratos e petiscos de camarão, além de apresentações culturais e artísticas. Entre os destaques estão os shows de IAS I Am - Roda de samba (14h) e Banda Agitu's (17h). No Cais da Barra, em Conceição da Barra. Entrada gratuita. Confira os pratos do festival na matéria completa de HZ.
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festival Capixaba de Sorvete
O evento que acontece até 15 de outubro terá degustação de sorvete, recreação infantil e música ao vivo. A programação começa às 10h. Na Av. Antônio Gil Veloso, Marco da Praia da Costa, na altura da Av. Champagnat, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Festival de cultura alemã recheado de culinária, bebidas, danças e música. A programação começa às 12h. Entre os destaques está o Forró Bemtivi (16h) e a apresentação do grupo Pommerchor (19h) No Espaço Refrigerantes Coroa – Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
45ª Festa da Polenta
O evento conta com atrações artísticas e musicais, além de comidas típicas. A programação começa às 9h, e entre os destaques estão o show de Wagner e Edmar (12h20), Tombo da Polenta (15h10) e Show com Trio Forrozão (18h). No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site Tiketo.
Música ao vivo
É samba que ela quer
Com Monique Rocha, Cléber Maia e João Carlos. A partir das 12h, no A OCA, Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Samba Fino Trato
Samba ao vivo. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 7,90.
Samba da casa
No Térreo 13h. No Repique Samba Lounge, Av Michelini, 2400 - Quiosque 07, Mata da Praia. Couvert R$ 12
Pagode na Laje
Terraço 16h - Pagode na Laje, na Repique Samba Lounge, Av Michelini, 2400 - Quiosque 07, Mata da Praia. Abertura com grupo da casa, seguido de Sambasoul, Freelance e DJ Leandro Netto nos intervalos. Ingresso a partir de R$30
Baladas
Sertanejo
Com Bruno Macedo e Felipe Brava. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.
Pagode do Correria
Com os grupos Primeira Classe e DJs Martins e Yuri. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos não informados.
Cheers of The Samba
Com Samba Júnior, Pagolance DJ Fabrício. A partir das 15h, no Clube A - Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Deixa em Off
Com Felipe Frazão, Isa Cruz, Carolina Ferreira e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 Pista e R$ 50 VIP. Free até as 22h (limitado até 200 pessoas).
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Jump Around
Até 22 de outubro o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. Até 23 de outubro.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40, por 30 minutos. Até 28 de outubro.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Amarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Olhares
Exposição que reúne 20 fotografias em preto e branco feitas por meio de aparelhos celulares e tiradas por pessoas com síndrome de down, fortalecendo a inclusão e a diversidade. Até dia 1 de outubro, no 2º piso do Shopping Vitória. Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h. Entrada gratuita.