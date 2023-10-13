Morre o jornalista e escritor capixaba Antonio de Pádua Gurgel

O jornalista Antonio de Pádua Gurgel morreu aos 71 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jornalista, editor e escritor Antonio de Pádua Ferreira Gurgel morreu aos 71 anos. A família emitiu um comunicado nas redes sociais informando a perda do ente. O velório acontecerá neste sábado (14), às 9h, e o sepultamento será às 11h, no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido no dia 12 de agosto de 1952, em Vitória, no Espírito Santo, o capixaba formou-se em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB)e trabalhou em diversos veículos de comunicação em Vitória, Rio de Janeiro e Brasília, onde fundou os jornais Tribo e Cidade Livre.

Entre as obras, a história da Justiça capixaba, dos nossos portos e de Vila Velha, por exemplo. Suas duas primeiras publicações foram em Brasília, a partir 1984, cidade onde cursou Jornalismo pela UnB. Já de volta ao Estado, ele publicou em 1998 o "O Diário da Rua Sete", que conta a história do extinto jornal capixaba "O Diário".

Mas foi sobre as personalidades do Estado que Gurgel mais dedicou à sua carreira, com o projeto "Grandes Nomes do Espírito Santo", que tem hoje 32 títulos. Entre eles, as biografias de Renato Pacheco, Afonso Cláudio, Carlos Lindenberg, Augusto Ruschi, André Carlone, Maysa, Rubem Braga, Jones dos Santos Neves, Padre José de Anchieta e Frei Palácios. Seu último lançamento foi a edição em inglês do livro “Menino da Ilha”, que homenageia seu pai, Mário Gurgel, ex-prefeito de Vitória.