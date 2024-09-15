Domingo (15) com Coral no Parque Casa do Governador e festivais pelo ES; agenda

No domingo (15), corrida com percursos que partem de Guarapari com chegada na Prainha. Guarapari será palco da largada dos 42km, na praia de Setiba, às 5h30. Já os corredores da Claro Meia Maratona do Sol (21km) largam às 6h, em Interlagos, Vila Velha, e os participantes da Claro Corrida do Sol (7km) largam às 6h30, em Coqueiral de Itaparica. A chegada dos três circuitos será no Parque da Prainha.