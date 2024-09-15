Domingo (15) com Coral no Parque Casa do Governador e festivais pelo ES; agenda

Teatro
Peça ‘O Avarento’, releitura de Abel Santana
Ás 19h e às 21h, na Sala Abel Santana. Avenida Dante Michelini, 501, loja térreo, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 49,50 (meia) à venda no site da Sympla.
Tarde Encantada
Espetáculo João e Maria. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Especial
Escrita dos Invisíveis
Espetáculo solo de Yuriê Perazzini. Coreografia: Vera Passos. Duração prevista do espetáculo: 50 min + roda de conversa, a partir das 20h. Local: Espaço Cultural Casa Urbana - Rua Mal. Floriano, 640, Maruípe.
Claro Festival do Sol
No domingo (15), corrida com percursos que partem de Guarapari com chegada na Prainha. Guarapari será palco da largada dos 42km, na praia de Setiba, às 5h30. Já os corredores da Claro Meia Maratona do Sol (21km) largam às 6h, em Interlagos, Vila Velha, e os participantes da Claro Corrida do Sol (7km) largam às 6h30, em Coqueiral de Itaparica. A chegada dos três circuitos será no Parque da Prainha.
Moda de Viola ao Pé da Serra
A comunidade de Alto Joeba, no interior de Anchieta, se prepara para a 17ª Moda de Viola ao Pé da Serra. Serão 10 horas de música durante o evento. A partir das 9h, a programação conta com pratos típicos e músicas sertanejas. Gratuito.
Festival Pedra Azul Gourmet
Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18. Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.
Coral ArcelorMittal
Das 9h às 12h, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. R. Santa Luzia - Praia da Costa. Entrada: Gratuita. Retirada de ingressos no Instagram da Secult a partir de 09/09 (segunda) @secult.es e no site www.coralarcelormittal.com.br. Veja a matéria de HZ.
Cultura em Toda Parte
Viana recebe o projeto a partir desta sexta (13) até o domingo (15). Programação terá atividades de música, dança, teatro, literatura, hip hop, circo e mais, no Teatro Municipal de Viana. Confira a programação completa na matéria de HZ.
ArteSanto - Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo
De 13 a 22 de setembro, evento para os apreciadores da arte e da cultura brasileira, com entrada gratuita e opções de peças a partir de R$ 5. Na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes - Praia do Suá, Vitória. Veja matéria de HZ.
Feira Flip&Melon
De sexta a domingo, diversão, compras e gastronomia no Cerimonial Oasis, de 14h às 21h. Rua Dr. Eurico de Aguiar, 855 Santa Lúcia. Entrada gratuita.
Baladas e música ao vivo
Deixa em Off
Com Frazão, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Pagode do Correria
Com Grupo Dmoleque Part. Pagode & Cia, DJ Gabriel Pratt e DJ Yuri, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça até 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Beatles na Calçada
Com Beat Club, no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilidades
Com André Carvalho, na A Oca, a partir das 11h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Sol Pessoa (Especial de aniversário)
No Brizz, a partir das 13h. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Diversão
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Circuito da floresta - Oficina casa de doces - Brincando com tecido colorido - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão no Mestre
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas.Oficina de culinária - Encontro com personagem biscoito. Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2. Retirada de ingressos: cadastro no www.shoppingmestrealvaro.com.br. Gratuito. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Quintalzinho
Horário: 15 às 18h. Programação: Brinquedos infláveis, gincana, brincadeiras ao ar livre, pintura artística, bola mania e cantinho. Baby Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha. Entrada Gratuita. Inscrições clicando aqui.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Praia do Canto: Memórias e afetos
De 5 de setembro a 1 de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): Quarta a Sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 18h; Domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupo de até 20 pessoas): quarta a sexta (escolas) e quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Telefone (informações): 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Exposição fotográfica de famílias atípicas “Mulheres Extraordinárias”
Data: 14 a 22 de setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; aos domingos de 13h às 21h. Local: Entrada da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita.
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
A exposição é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 09 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
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