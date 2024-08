Domingo (11) no ES com show de Amado Batista e exposições de arte

Diversão no Mestre

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de cavalinho de espaguete - Encontro com personagem: Cavalo. Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2 Retirada de ingressos e cadastro no site do Shopping. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.