Diogo Nogueira, Revelação, Emicida e Edson e Hudson agitam a sexta (5) no ES

Shows
Festival de Inverno de Guaçuí
Com Baitaca (20h30), Edson e Hudson (23h) e Filipe Fernandes e amigos (00h50). Ingressos (3º e 4° lote): R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira), R$ 240 (casadinho, dois ingressos) e R$ 290 (todos os dias) à venda pelo site LeBillet. Centro de Eventos de Guaçuí - Avenida Agenor Luiz Thomé, Centro, Guaçuí.
Botecão
Tradicional festa de encerramento do festival gastronômico Roda de Boteco com Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal e Samba Ju, a partir das 17h. Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$35 (meia). Local: na área externa do Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
AmarElo - A Gira Final
Emicida com o show AmarElo - A Gira Final, às 21h. Ingressos: R$ 90 (pista meia-entrada), R$ 150 (ingresso solidário), R$ 180 (pista inteira), R$ 175 (pista front stage meia-entrada), R$ 250 (pista front stage solidário) e R$ 350 (pista front stage inteira). Espaço Patrick Ribeiro, Novo Aeroporto de Vitória - Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.
Orquestra Jovem Capixaba
Concerto “Florestas Brasileiras - Mata Atlântica”, orquestra formada por jovens oriundos de projetos sociais. No Sesc Glória, às 20h. Classificação: Livre. Entrada gratuita, com retirada de ingressos no site Lets Events. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Índios Urbanos
Show tributo para a banda Legião Urbana com a banda Índios Urbanos no Correria Music Bar a partir das 22h. Entrada gratuita até a meia noite. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Rockestra toca Guitar Hero
Camerata Sesi homenageia Guns N’ Roses, Black Sabbath, Aerosmith, Pearl Jam, Kiss, Ramones e mais! Data: 4 e 5 de julho. Horário: 19h30. Meia e meia solidária: R$ 50. Inteira: R$ 100 ( ingressos à venda na bilheteria do local). Teatro Sesi, Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.
Especial
Ilha do Rock
Festival de rock com Back To The Past (sexta), cervejarias e food trucks. Data: de 5 a 7 de julho e de 12 a 14 de julho. Horários: 17h às 22h (sexta), 12h às 22h (sábados e domingos). Entrada gratuita. Local: Estacionamento Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Puxadinho Moxuara
Com Beat Locks (19h30), Fixer (20h30), Casaca (22h) e outras atrações durante os dias de evento. Data: 5, 6, 7 e 12, 13, 14 de julho. Horário: a partir das 17 horas. Gratuito. Espaço Multiuso, no piso L4 do Shopping Moxuara - Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Muzenza
Espetáculo de Dança Afro-contemporânea, às 19h. Gratuito, retirar ingresso pelo Sympla. Espaço Cultural Emaranhado - Rua Dr. Lauro Faria Santos, 103, Bairro de Lourdes, Vitória.
ES+ Café Lab
Três dias (4, 5 e 6 de julho) de masterclasses, oficinas, aulas shows e atividade sensoriais no Hub ES+. Horário: das 9h às 20h. Gratuito, inscrições aqui. Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória.
Festas Julinas
Arraiá do Mestre
Festa julina com Trio Virgulino (19h30), barraquinhas com comidas, bebidas e brincadeiras típicas, área kids, quadrilha infantil e muito mais. Horário: 17h às 22h. Entrada gratuita. Pátio do Shopping Mestre Álvaro - Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Arraiá do Barro Vermelho
Festa julina com comidas típicas, barracas de brincadeiras, show de forró e área kids. Data: 5 e 6 de julho. Horário: às 19h30 (5 de julho) e 19h (6 de julho). Local: Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Santa Luíza, Vitória.
Arraiá do Santuário
Com Banda Filhos de Itaúnas, banda Gustavo Pingo e quadrilha dos adolescentes. Data: 5 e 6 de julho. Horário: às 18h (5 de julho) e 17h (6 de julho). Local: Rua Maria Delunardo Trancoso, De Fátima, Serra.
Festas e baladas
Samba na Toca
Especial Chico Buarque na A Selva, às 21h. Geral (1° lote): R$ 20. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Privê
Festa de funk com DJ's no Oásis Beach Club, a partir das 22h. Inteira: R$ 100. Meia: R$ 50. Backstage: R$ 150. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Discotek
Festa dedicada ao Techno e seus subgêneros com Babinsk, Brenda Vieira, Edjie, Eleven, Freakxwith e Rebli no The Box. Entrada gratuita até 00h30. Avenida Leitão da Silva, 1900, Santa Lúcia, Vitória.
Baile do Fibonacci
Indie, funk. alt pop e electropop com Cuxa, Bravado, Lu Coimbra, Vinni Tosta, Vagner Rezende e Flppsrv no Bolt a partir das 23h. Ingressos: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Bacageira
Bagaceira, tecnobrega, axé 2000, funk 2000 e Pop BR com Killa, Cris, Donat, Felicidade e Jxxse no Fluente a partir das 22h. Entrada: 50 primeiros entram de graça até 00h, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Rooftop
Com Luuh, Monia Lombardi e Shaskia no Barlavento, a partir das 19h. Entrada: R$ 25 (com nome na lista). Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Sambão
D'Moleque, Primeira Classe e Gustavo o Brabo no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até ás 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
I Am The Samba, Samba Jr, Pele Morena, DJ Scoob no Gordinho da Praia do Canto a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Brasilidades
Gustavo Braz canta brasilidades na A Oca na a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Sexta em Dobro
Saulo Simonassi & Banda 027 no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasil Pandeiro convida Dako Fernandes
Dako Fernandes no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Sol Pessoa e banda
Samba na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Groovy Guys
Disco Music com Groovy Guys e Gabriel Nunes no Brizz a partir das 19h30. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
MPB na Curva
Com Vinícius Chagas no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 02 de julho a 04 de agosto. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a Quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
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