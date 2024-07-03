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Solidariedade

Campanha arrecada fundos para cirurgia de Quino, ícone da cultura capixaba

Poeta popular e autor de versos do Baile de Congo de São Benedito, o Quino, conta com o apoio e a solidariedade de fotógrafos capixabas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 13:26

Arquimino dos Santos, conhecido como Quino do Ticumbi de Conceição da Barra.
Arquimino dos Santos, conhecido como Quino do Ticumbi de Conceição da Barra. Crédito: Gabriel Lordello
Arquimino dos Santos, carinhosamente conhecido como Quino, é uma figura emblemática da cultura capixaba. Poeta popular e autor dos versos do Baile de Congo de São Benedito, o Ticumbi, Quino é um patrimônio vivo que também participa de grupos de Jongo e Reis de Bois de Conceição da Barra. No entanto, o defensor das tradições culturais enfrenta um desafio pessoal: está com problemas de saúde e precisa de uma cirurgia com custo de R$ 24 mil.
Para ajudá-lo, a Mosaico Fotogaleria lançou uma ação solidária que une arte e solidariedade. Renomados fotógrafos foram convidados a ceder suas fotografias para serem comercializadas em cópias de alta qualidade no tamanho 30x45cm, ao preço de R$ 340 cada. Todo o lucro obtido será revertido para custear a cirurgia de Quino.
“Sou amante do Ticumbi e sempre fotografo as festividades. Conheci o Quino ao fotografar as apresentações de Ticumbi em Conceição da Barra. Quando eu soube que ele estava doente, logo me sensibilizei e me disponibilizei a ajudar de alguma forma”, afirmou Gabriel Lordello, fotógrafo e sócio da Mosaico Fotogaleria.

O Ticumbi

O Ticumbi, com mais de 200 anos de história, é uma manifestação folclórica única que ocorre no norte do Espírito Santo. A Mosaico Fotogaleria reuniu nove fotografias que capturaram a essência da cultura popular capixaba. Ao adquirir uma fotografia, você não apenas contribui diretamente para a cirurgia de Quino, mas também apoia a preservação dessa rica tradição cultural. As impressões das fotografias serão produzidas a preço de custo, em alta qualidade.
"Comecei o tratamento em maio deste ano e, desde então, tenho recebido muito carinho, apoio e muitas orações. Fico muito, mas muito feliz em ver que tem gente do Espírito Santo todo sendo solidário comigo", conta Arquimino dos Santos, o Quino.
Para adquirir uma das fotografias, acesse o site da Mosaico Fotogaleria clicando aqui ou mande um e-mail para [email protected].

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