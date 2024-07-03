Vale Música abre 50 vagas gratuitas para corais infantil e juvenil

Vale Música abre vagas gratuitas para corais infantojuvenis Crédito: Divulgação

O Projeto Vale Música Espírito Santo está com inscrições abertas para 50 vagas gratuitas destinadas aos corais infantil e juvenil do Parque Botânico Vale. As inscrições podem ser realizadas até 5 de julho e são voltadas para crianças e adolescentes de 8 a 13 anos, residentes na Grande Vitória. Os interessados devem preencher o formulário disponível no site da Estação Conhecimento Serra. Não é necessário ter experiência musical para participar.

Os candidatos, nascidos entre 2011 e 2016, deverão passar por uma avaliação no dia 9 de julho, no Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, Vitória. A avaliação ocorrerá das 8h30 às 11h45 e das 13h às 16h45, por ordem de chegada e distribuição de senhas. Os testes incluirão avaliações vocais, de leitura, rítmica e uma entrevista. Os resultados serão divulgados no site da Estação Conhecimento Serra no dia 12 de julho.

As matrículas dos selecionados serão realizadas nos dias 30 e 31 de julho. O responsável pelo participante aprovado deve comparecer ao Parque Botânico Vale com a documentação necessária, incluindo documento com foto do responsável legal, CPF do responsável, documento de identificação do aprovado, CPF do candidato, comprovante de residência, declaração de matrícula e frequência escolar, cartão de vacina e cartão do SUS. A não apresentação dentro do prazo resultará na desistência da vaga, mas será dado um prazo de 30 dias para entrega de documentos faltantes, caso necessário.

Aulas com a Orquestra Sinfônica Brasileira

As aulas da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) são destinadas apenas à Serra Crédito: Divulgação

Além das novas vagas, o Projeto Vale Música Espírito Santo proporcionará aos seus jovens músicos uma oportunidade única de estudar com instrumentistas da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). Entre os dias 8 e 12 de julho, a OSB conduzirá uma residência pedagógica em Serra, oferecendo aulas de violino, viola, flauta, clarinete, trompete, trombone e percussão. Este intercâmbio tem como objetivo aprimorar a técnica instrumental, prática de concerto e interpretação de estilos musicais dos jovens talentos capixabas.

A OSB também oferece aos estudantes do Programa Vale Música a chance de participar de uma residência artística em sua sede no Rio de Janeiro. Em março, um grupo de alunos teve a oportunidade de participar de aulas, ensaios e apresentações junto à orquestra, culminando em um concerto na Cidade das Artes. Em dezembro, outro grupo viajará ao Rio para vivenciar essa experiência enriquecedora.

Durante o segundo semestre de 2024, haverá o programa Residência Vale Música, onde um aluno de cada polo parceiro será selecionado para participar de aulas, recitais e ensaios com a OSB, culminando em apresentações nos concertos da temporada. Representando o polo capixaba, o trompetista Lucas Damasceno foi o escolhido para essa experiência única.

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