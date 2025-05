Daniel, Bololô do Samba e MC Maneirinho agitam o sábado (31) no ES

Atom Pink Floyd

Atom Pink Floyd tem o orgulho de apresentar a turnê “Wish You Were Here – 50 Anos”, uma homenagem a um dos álbuns mais emblemáticos da história do rock. Abertura da Casa: 20h. Início do Show: 21h30. Ingressos: a partir de R$ 180 (R$ 90,00 meia entrada). Local: Espaço Patrick Ribeiro. Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.