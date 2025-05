Para curtir

Ítalo Bezerra participa de show em homenagem ao pai neste sábado (31)

Clássicos do sambista serão interpretados junto ao Clube do Samba, no Brizz

Julia Galter

Publicado em 30 de maio de 2025 às 14:03

Ítalo Bezerra e Clube do Samba se apresentam neste sábado Crédito: Reprodução Instagram @italobezerraoficial / Instagram @clubedosamba.vix

Vitória será palco de uma homenagem a Bezerra da Silva, o eterno malandro do samba, neste sábado (31), a partir das 16 horas, no Brizz. O evento reúne o grupo Clube do Samba e o filho do cantor, Bezerra Filho.>

Clássicos como “Malandragem dá um tempo", “Malandro é malandro mané é mané”, “Se segura malandro”, “Pega eu”, “A semente” e muitos outros que atravessaram gerações vão animar a noite dos amantes de samba raiz. >

Ítalo é o único dos quatro filhos do sambista que segue a mesma carreira do pai, como cantor e percussionista. Além de preservar o legado de Bezerra da Silva, o músico cria seu próprio trabalho autoral e já dividiu palco com nomes como Beth Carvalho e Marcelo D2. >

Quem foi José Bezerra da Silva

Nascido no Rio de Janeiro, Bezerra foi um cantor e compositor dos gêneros coco e samba, em especial do partido-alto. Durante a carreira, lançou 28 álbuns, ganhou 11 discos de ouro, 3 de platina e 1 de platina duplo. >

>

Serviço

Clube do Samba convida Ítalo Bezerra- Tributo a Bezerra da Silva

Local: Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411- Enseada do Suá

Data: sábado (31)

Horário: a partir das 16 horas.

Ingressos: a partir de R$ 30, a venda pelo zig tickets>

