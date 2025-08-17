Caetano Veloso e Marina Sena animam o domingo (17) no ES

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 06:00
Shows de Quarto de Som, Cila do Coco, Ubunto, Yago Oproprio, Marina Sena e Caetano Veloso. Horário: a partir das 14h. Local: Parque da Prainha, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 200 (pista meia), pelo site Sympla.
Evento gratuito com atrações para fãs de K-pop, doramas e cultura coreana. Horário: das 13h às 21h. Entrada gratuita. Local: Shopping Montserrat, em frente à Hashi Mercearia, Serra.
A Novo Império apresenta a equipe do Carnaval 2026, com participação de todos os segmentos da escola e apresentação dos novos casais de mestre-sala e porta-bandeira. Horário: a partir das 19h.
Local: Quadra da Novo Império.
Entrada: R$ 10. Local: Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória.
A feira convida visitantes a mergulharem em vivências autênticas, que valorizam a cultura local, a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico das comunidades rurais capixabas. Entrada: Gratuita. Horários: das 10h às 18h. Local: Distrito Turístico de Pindobas, Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.
Atividades como teatro, contação de histórias e oficinas. Abertura dos portões: 8h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.
O 1º Festival de Ópera Capixaba (FOCA) apresenta a ópera “Serafim e o Lugar Onde Não se Morre”. A obra mistura sertão nordestino e fábulas japonesas em uma reflexão sobre o sentido da vida. Horário: às 11h. Entrada: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no Sympla. Local: Cineteatro das Artes, Shopping da Terra, em Vila Velha.
Com Frazão, Leozinho, Allan Vieira e DJ Scoob. Horário: 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: entrada gratuita até ás 22h.
Feijoada com show de Samba com Duo Sacod. Horário: 12h. Valor: R$ 49,90 (open feijoada). Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória.
Apresentação de Leq Samba, Kinho, Fabrini e Yuri de VV, no Correia Music Bar. Horário: a partir das 22h. Ingressos: R$ 30 (homens). Local: Correia Music Bar. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, SN, Praia de Itaparica, Vila Velha,
Música ao vivo com Sol Pessoa no Brizz. Horário: a partir das 13h. Entrada: gratuita. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória.
Claudio Bocca no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Couvert: não há cobrança. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Em seu primeiro dia de aula, Nemo é capturado por um
mergulhador e acaba no aquário de um dentista. Enquanto ele tenta bolar
um plano para escapar, seu pai cruza o oceano para resgatá-lo. Ingressos: a partir de R$ 40. Abertura: 13h. Início: 14h. Local: Espaço Patrick Ribeiro, Novo Aeroporto de Vitória. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.
Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida à estranha Fera em troca da liberdade dele.
No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. Abertura: 17h. Início: 18h. Local: Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.
Rodrigo Sant’Anna apresenta o stand-up “Topa uma Segunda?!”, onde propõe uma conversa divertida e leve sobre sexo. Ingressos: a partir de R$ 19,80, pelo Sympla. Horário: às 17h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
A exposição traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. Inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Horários: das 14h às 22h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
