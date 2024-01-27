Barões da Pisadinha e ensaios técnicos do carnaval agitam o sábado (27) no ES

Shows
Festival Delírio Tropical
No sábado, conta com shows Samba Criolo convida Leozinho (10h), Som de Fogueira convida Bela Mattar (13h30), Flavinha Mendonça convida Alan Venturini (15h), Andrea Nery convida Elaine Augusta & Brenda Mozer (17h), Já Gamei convida Mania de Samba (19h) e Samba Ju (21h) e DJ Karolla, na Praia de Itapoã, em Vila Velha. Entrada gratuita.
Luau Ecológico
Com Ventania, a partir das 17h, no Espaço Chico Bento Manguinhos. Av. Des. Cassiano Castelo, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no Zigtickets.
37ª Festa do Tomate
No sábado, conta com show de Barões da Pisadinha (0h), no Tomatão. Av. Nelson Mieis, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 60, á venda no site da Zigtickets.
Arena Vitória
Com Diego Lira e Osquestra Ammor (20h) e Xumbrega & Amigos (22h), na Arena de Verão da Prefeitura de Vitória. Na Orla de Camburi, em frente ao antigo Hotel Aruan. Gratuito.
Isso é Arrocha! Festival
Com Nadson O Ferinha, Ciel, Thiago Aquino e SilFarley, a partir das 17h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 65 (área vip), R$ 110 (frontstage/meia) e R$ 220 (frontstage/inteira), á venda no site da Zigtickets.
Especial
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o espetáculo ocorre em três sessões diárias, às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Ensaio Técnico Grupo Especial
Com a escola Mocidade Unida da Glória (MUG), a partir das 20h, no Sambão do Povo, Mário Cypreste, Vitória. Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio.
30° Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Festival conta com cardápio recheado de filmes, de 12 a 27 de janeiro, no Pontal do Ipiranga, em Linhares. Av. das Luas, Pontal do Ipiranga, próximo à entrada da praia. A partir das 19h. Gratuito.
Baladas e festas
Verão Mex 2024
Romulo Santos, Frazão, DJ Big, a partir 22h, no Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (pista/meia) e R$ 55 (camarote/meia), á venda na Zigtickets.
Bloco do Km
A partir das 22h, na Mansão Hibiscus. R. Quatro,Das Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 25, á venda no site da Zigtickets.
Forró do Praia
Com Trio Xamego, Severo Gomes, Gustavo Pingo, a partir das 21h, Kai Malia Beach. Av. Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no Zigtickets.
Pagolove
Com Lecio Soares, Bruno Macedo, Leley e Marção, a partir das 20h, Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, á venda no Zigtickets.
Pagodinho - Embrazado
Com Márcio Art, LeqSamba e Leandro Netto, a partir das 19h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Roda de SambaJr + Muleke027
A partir 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Festival de Pagode
A partir das 20h, no Canto27. Rua Doutor Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Ingressos: R$ 35 (feminino) e R$ 50 (masculino), à venda no site da Brasilticket.
150 BPM
Com Cris, Jexxca, Cadu e Tallyson. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Mil Grau
Com Priklinha, Garreto, Dalthonic e Djay. A partir das 23h, no Bolt, na rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Fiesta Latina
A partir das 22h, no Victoria Pub, na Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: gratuitos até 23h com nome na lista, R$ 20 (até 0h) e R$ 25 (após esse horário).
Gordinho Praia do Canto
Com D'bem com a Vida e SambaDm. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto, Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 21h.
Música ao vivo
Brasilidades
Com Banda Calango Doce, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99663-2104.
Pop & Brasilidades na Curva
Com Eliahu. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
A Oca
Com André Carvalho. A partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Enredo Botequim
Com Bruno Parmejani, Evandro Bellumat e Jeferson Pontes. A partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Samba na Praça
Com Grupo D'Bem com a Vida, a partir das 19h, na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Diversão
Som no Praia
Show ao vivo com Thamires Casotto, na Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Diversão na Praça
Oficina de porquinho - Colorindo desenhos - Caça ao lobo. Horário: 17h às 20h. Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Happy On Ice Patinação
No Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; Domingo e Feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$50, para 30 minutos Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores Meias: R$ 8 o par. Até 3 de março.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Diversão no Mestre
Teatro O Mágico de Oz, no Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, Piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Horário: 18h. Gratuito.
Pista de Patinação no Gelo
Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Brinquedo Gato Galáctico
Conta com escorregadores, piscina de bolinhas e uma área dedicada a vídeo games. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 11h às 22h. Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Valores: Até 40 minutos, R$50; de 41 a 60 minutos, R$60; de 61 a 90 minutos, R$70; de 91 a 120 minutos, R$80; e de 121 a 180 minutos, R$90.
Brinquedolândia
Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Valores: R$ 40, de 1 a 15 minutos; R$ 45, de 16 a 30 minutos; e, após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 4 anos acompanhados pelo adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h. Até 28 de fevereiro.
Arena Trampolim
Na Praça Central, Piso L1 (em frente a Riachuelo), no Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 21h. Ingressos: R$ 50, por 60 minutos. R$ 1 por minuto adicional. O pagamento deverá ser feito na entrada. Pessoa com Deficiência (PCD) tem direito à meia-entrada mediante apresentação de documento ou laudo na recepção para validação do benefício. Acompanhante maior de 18 anos não paga o ingresso. Até 25 de fevereiro.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedentes.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2 do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Exposições
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
A Cópia
A exposição de Rafael Pagatini apresenta um conjunto de xilogravuras em grande formato, no qual desafia as memórias institucionais em um cenário onde a digitalização e as redes sociais transformam o modo de o público interagir com a arte. Até 10 de fevereiro, na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional, como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Bairro República, Vitória.
Retro/Ativa
Exposição que reúne trabalhos da carreira de Eder Santos, reconhecido por desenvolver projetos híbridos que mesclam artes visuais, cinema, teatro, vídeo e novas mídias. Até 28 de janeiro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Visitação gratuita.
poESia
A paixão pelo Espírito Santo inspira a primeira exposição da artista plástica e escritora Andréa Espíndula. As pinturas trazem memórias afetivas da artista que dialogam com a essência cultural do povo espírito-santense, incluindo mais de 30 quadros produzidos com tinta a óleo e acrílica. Entre os municípios homenageados pela artista figuram Vitória, Vila Velha, Guarapari, Muqui, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Até 28 de janeiro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.
Exposição “Carne Viva”
A partir das 19h, no Centro Cultural Eliziário Rangel (CCER). R. Humberto de Campos, 1201, São Diogo I, Serra. Gratuito.