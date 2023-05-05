Baladas dos anos 80 e festas no interior animam a sexta (5) no ES; veja agenda

De volta aos anos 80
Noite promete muita música com Nenhum de Nós, Sylvinho Blau Blau, Mercelo hayena, Avellar love, Banda Blackset e Dj Baddú. A partir das 20h, no Privilege Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 200 (setor único inteira), R$ 100 (setor único meia) e mesas a partir de R$ 600, à venda no site da SuperTicket
Rock Brasil
Com Arnaldo Brandão, da Hanói-Hanói, Guilherme Isnard, da Zerø, e Philippe Seabra, do Plebe Rude. A partir das 18h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Loja 08, Praia do Canto – Vitória. Ingressos: R$ 100, à venda no site LeBillet. Informações: (27) 99837-7080.
Baladas
Sem juízo
Com Cariello, Edin, Kn de Vila Velha, Benetti, Vinícius Fernandes e Luuh, A partir das 22h, no Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Live Pink
Noite promete muito sertanejo, funk e eletrônica com Koreia, Pedro e Lucas, Jotta F, Fabricio V e Breno e Bernardo. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (vip monster inteira) e R$ 60 (pink fy pista inteira), à venda no site da Super Ticket.
Calourada EQ
Calourada de Engenharia Química vai agitar Alegre nesta sexta com Djs Duj, Rômulo Arantes e Mk Moraes. A partir das 23h, no Chácara Clube - R. Antônio Rodrigues de Oliveira, 480 - Colina, Alegre. Ingressos: Ingressos: R$ 35 (área vip) e R$ 25 (pista), à venda no site da Super Ticket.
Sexta-feira Maluca
Com Djs Rayza, Asiat, Mike, Thatsduds, Jexxca e Temponi tocando hits de Gloria Groove. A partir das 22h, no Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Culture Beat
Com Djs Luke, Titania, Phi e Cosme. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após, R$ 25 a noite toda.
Hitz in Love
Com Djs Jv de VV, Japa, Nobrv, Koreia, Luan do Sd, Lukao, Monia, Jotta F e Rotelli. A partir das 22h, no Casa Hitz - R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (camarote) e R$ 30 (pista).
Sthelô no Espaço Thelema
Igor Moraes e Sthelô apresentam o show "Melancolia Tropical". A noite também conta com participação de Eloá Puri. A partir das 20h, no Espaço Thelema - Rua Graciano Neves, 90, Centro Histórico de Vitória. Couvert R$ 10.
Eu amo Sexta
Com Freelance, Fred Macucos, Jennifer e Dj Baduh. A partir das 19h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha.
After do Celim
Com os Djs Gustavo O Brabo, Kn de Vila Velha, Japa, Zangão, Diogo, Iclas Sorriso e Pagolife. A partir das 20h, no Botequim do Celim - Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (homens) e mulheres com entrada gratuita até as 00h.
Pagode no Gordinho Sambão
Com Maycon Sarmento, Simplicidade do Samba e Dj Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista liberada a noite toda.
Samba raiz na Casa de Bamba
O grupo Samba para Todos se apresenta a partir das 20h. Casa de Bamba Vix - Rua Gama Rosa, 154, Vitória. Couvert não informado.
Inauguração A Selva
A partir das 17h, com Jahzz, André Prando & Gustavito e DJ Larissa Tantan. Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória. Ingressos: R$30 na portaria. Até as 21h, 100% do valor do ingresso é convertido em consumação. Após as 21h, o valor não é mais convertido.
Gordinho Praia do Canto
Com Nesse Clima e Sué. A partir das 21h, no Gordinho - R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: pista com entrada gratuita a noite toda.
O Encontro
Com Lukão, Perotz, Felipe Brava, Pagode e Cia, JG Schmid. A partir das 20h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25 à venda no site SuperTicket.
Open bar da Casinha
Com DJs Nick Palhares, Raone Breno, Gabriel Oc e Matheus Sena tocando pop, funk e eletropop. A partir das 22h, no Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40 até 0h30 (com direito a open bar das 22h30 a 0h30) e R$ 20 após este horário.
Especial
Planetário de Vitória
Espaço realiza três sessões para apresentar o universo e despertar o interesse pela ciência. 18h: Arqueoastronomia Maia / 18h30: Sistema Solar: Universo na Mente das Crianças / 19h30: Reconhecimento do Céu: Visão do Universo. Endereço: No campus da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada franca.
Bar Rerito Rodeio Festival
Com Procopio Cowboy, Os Gargantas de Ouro, Ernesto Mathias, Luiz Paulo Forrozão, Lokos da Vaneira, Kadu Vieira, Forró Serrano, Leia do Acordeon e Zé Orlando. A partir das 19h, na Fazenda Imperial, em Domingos Martins. Ingressos: R$ 30, à venda no site OnTicket.
Aniversário de Boa Esperança
Aniversário de 59 anos de emancipação político-administrativa de Boa Esperança. Com shows de Kauan Salles (20h), Cavaleiros do Forró (23h) e Suíte Forrozeira (1h). No espaço de festas próximo à Vila Fernandes, na saída de Boa Esperança. Entrada franca.
59ª Festa de Conceição do Castelo
A partir das 21h, com Alencácio Schuenck, Ataíde e Alexandre, Pablo Muniz e Mateus do Acordeon. No Centro de Eventos Sanfonão - ES-165, s/n - Pedro Rigo, Conceição do Castelo. Entrada franca.
34ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá
A partir das 22h, Banda Bier Herr no Campo e Pátio de Festas. R. Alfredo Potratz, 1-69 - Centro, Santa Maria de Jetibá. Entrada franca.
Festivais
Sabores e Canções
Até 14 de maio, o circuito de 15 restaurantes e estabelecimentos gastronômicos da cidade realizam o 3º Sabores e Canções. Os espaços servirão pratos e petiscos criados para o festival. Essas opções serão vendidas a um preço único, R$ 79, e incluem como cortesia uma cerveja long neck (Stella Artois) ou um chope, de acordo com a disponibilidade no local. Veja a lista de pratos e valores aqui.
Vitória Truck Foods & Drinks Festival
Evento gastronômico com opções variadas de comida e bebida, além de shows gratuitos e espaço kids. Das 17h às 22h, no Centro de Convenções de Vitória. A partir das 19h, tem show de Samba Crioulo. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória. Entrada gratuita.
Restaurant Week
Até o dia 13 de maio, em 32 endereços de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ao todo, 28 restaurantes participam do evento, com menus completos de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90 por pessoa. Veja a lista de pratos e valores aqui.