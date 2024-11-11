Baile do Simonal e festival de moqueca agitam a sexta (15) no ES; agenda

Shows
Fest Gastronomia
De quinta (14) a sábado (16) o festival contará com atrações nacionais e muita gastronomia. Na sexta, com show de Baile do Simonal com Simoninha e Max de Castro convida Paulo Miklos, André Prando, DJ Zappie com a Kombi Elza Machine, Na Intimidade do Samba, Forró Bemtivi, Banda Trilha e Eliahu. Abertura do evento às 11h. Ingressos: R$ 60 (meia), R$ 120 (inteira) e R$ 140 (passaporte), à venda no site da Zigtickets. Veja matéria de HZ.
Especial
CasaCor Espírito Santo 2024
A 28ª edição da CasaCor Espírito Santo acontece de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi. A mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo terá 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam, à venda no site oficial da CasaCor.
6º Festival da Moqueca de Conceição da Barra
Conceição da Barra recebe a sexta edição do Festival da Moqueca, com opções a partir de R$ 25 e nova versão da moqueca gigante. De 14 a 17 de novembro, no Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra. Na sexta, a partir das 11h, e terá shows de Oi Thi (pagode e axé), Leony (pop rock) e Ester Fraga (sertanejo). Entrada gratuita. Veja a matéria de HZ.
Cine Quilombola
Lançamento dos filmes “Sonhos” e “Comadres”, a partir das 19h, em frente à Igreja Católica da Comunidade Quilombola do Linharinho – Conceição da Barra (ES). Entrada gratuita.
Show de estreia da banda “Mallabar Club”
A partir das 20h, na Sala Milson Henriques, no Palácio da Música Sônia Cabral. Ingressos: R$ 30 (meia entrada). Ponto de vendas: bilheteria do Palácio da Cultura Sônia Cabral. Classificação livre.
Festival Cultura Urbana 028
Programação de sexta começa às 14h e contará com graffiti ao ar livre, campeonato de skate amador, desafio de arremessos de basquete amador e batalha de rimas. Na Orla Central de Marataízes, o evento é todo gratuito.
Festas e baladas
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Vamos de Pagodim no Feriadão
Com Pele Morena, a partir das 22h, no Mex Guarapari. Rua Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Bota Pra Quebrar
Com Luna Ross, Sabino, Faria e Pepeu, no Bolt a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Escola de Pop
Com DJ Vagner Rezende, Pepeu, Felicidade, Cybertrans e ThatsDuds, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
JG Convida
Com DJ's e muita música, no Peruggia's Lounge, a partir das 21h. Couvert: R$ 15. Rua Aracati, 230, Glória, Vila Velha.
I Am the Samba
Com Samba Jr., no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Ritmado
Com DJ's Zatto, Luuh, Donzim e Baduh, às 19h, no Barlavento. Av. Dante Michelini, Quiosque 01 – Jardim da Penha, Vitória. Nomes na lista no instagram do Barlavento, R$ 25 até às 21h.
Brasilidades
Com Fabriccio e Henrique Paoli, a partir das 20h, na Casa de Bamba, às 20h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa 154, Vitória.
Sambar I Love
Com Primeira Classe, Leq Samba e Curtição no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Música ao vivo
MPB na Curva
Com Lilian Lomeu, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Samba do Joca
A partir das 12h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Rock
Com Marcelo Ribeiro & Banda B, no Pub 426, às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilidades
Com Luiza Pastore e DJ Maholic, a partir das 20h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada R$ 10.
Exposições
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Abertura: 13/11, às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.