Misturadim

Apresentação de Junto & Misturado, Samba Jr, Sambadm, Pagode do Abreu no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Ingressos: R$ 30 (pista), R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.