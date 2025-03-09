Apresentação da Boa Vista e blocos pós-carnaval agitam o domingo (9)

Blocos de Rua
Bloco das Virgens
Horário: das 17h às 21h. Concentração: Rua Vicente Santório Fanni, em Piranema, Cariacica. Veja a matéria completa dos blocos de rua na Grande Vitória aqui.
Bloco Eva e Adão
Horário: das 17h às 21h. Concentração: Rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande, Cariacica. Veja a matéria completa dos blocos de rua na Grande Vitória aqui.
Bloco Eu Quero Ela
Horário: 12h. Concentração: em frente ao Bar do Tatá, Bairro Bonfim. Atrações: bateria, rainha, trio elétrico e o cantor Well Ferrari. Percurso: Marechal Campos, Maruípe, Eucalipto e Tabuazeiro.
Especial
Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes
O que é? De 20 de fevereiro a 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Mulher Com M de Mudança
O que é? Evento especial em homenagem ao Dia da mulher com massagem relaxante, maquiagem express e aulas de yoga. Além disso, uma trancista estará disponível para renovar o visual das clientes. Horário: Das 15h às 19h. Data: 8 e 9 de março. Entrada: Gratuito. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Parque Aberto no Parque Cultural da Casa do Governador
Programação: Feira Curva e food Trucks (dia inteiro). Atrações: Ashtanga Yoga com Taysa Machado (8h20), Visita mediada (9h30), oficina Brincarte com Natalie Mirêdia (10h), SambaJU (11h30), Apresentação da Independente de Boa Vista (13h). Local: Parque Cultural da Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.
Festas e baladas
Deixa em off
O que é? Pagode com Frazão e convidados. Horário: a partir das 20h. Ingressos: R$30 (pista), R$ 50 (VIP). Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Pagofunk
O que é? Pagofunk com Muleke 027, Pedro Schmid, Nesse Clima, DJ Yuri de VV no Correria Music Bar. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Ingressos? R$ 30 (homens), mulheres gratuito. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
É Tudo Pagode
Atrações: DJ Leandro Netto, Andin Soares e LeqSamba. Horário: A partir das 15h. Nome na lista: 15h às 17h (gratuito), 17h às 19h - R$ 20. Local: Seu Joaquim Bar - Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of the Samba
O que é? Com Lleon, SambaDM, Glauco no Repique. Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Música ao vivo
Pub 426
O que é? Beatles na calçada cm Beat Club (17h) e Festival Mangue Fuzz com Blackslug & Luto (20h). Horário: a partir das 17h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Corta-Jaca
O que é? Grupo de choro e recreação infantil no Brizz. Horário: 13h. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Cinderela
O que é? Em um mundo repleto de sonhos e magia, Cinderela, uma jovem de coração puro, enfrenta os desafios impostos por sua madrasta e irmãs, que a tratam com crueldade. Horário: 17h. Local: Teatro Universitário. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Gota, Pó, Poeira no Pau de Arara
Sinopse: o novo trabalho do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira tem sua estreia confirmada para a montagem do espetáculo que se inspira na dramaturgia de “O Santo e a Porca”, de Ariano Suassuana, e ainda em “causos” do interior. Horário: 20h. Data: 8 e 9 de março. Local: Teatro Municipal Fernando Torres. Endereço: Avenida Governador Francisco Lacerda Aguiar - s/n, Guaçuí.
Diversão no Mestre
Peça: Os Três Porquinhos. Sinopse: A clássica história dos Três Porquinhos ganha vida no palco. Juntos, Prático, Heitor e Cícero enfrentam o lobo malvado com coragem e muita criatividade. Com casas de palha, madeira e tijolos, eles mostram o poder do trabalho em equipe e da amizade em uma aventura cheia de risadas e lições. Local: Espaço Diversão do Mestre, Piso L2. Horário: a partir das 17h. Entrada: gratuito.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposições
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Diversão
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 04 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Nave Planetária
O que é? Primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. São exibidos filmes com enredos variados sobre Universo numa experiência imersiva e interativa para todos os participantes. Data: todos os dias, até 30 de março. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20. Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20. Sessões: a cada 40 minutos. Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Pracinha do Mestre
O que é? Brincadeiras ao ar livre para gastar energia e socializar. Atividades: O mestre mandou, pique alto e amarelinha. Horário: das 15h às 18h. Ingressos: Gratuito. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
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