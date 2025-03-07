Parte do município de Vila Velha visto do Morro do Moreno. Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Vila Velha disputa prêmio internacional de turismo em duas categorias

Tem premiação internacional vindo por aí! Pelo segundo ano, Vila Velha está na disputa do Prêmio Ibero-Americano como Destino Turístico Inteligente (DTI) da América Latina. Desta vez, a cidade concorre em duas categorias com destinos como Montevidéu, Curitiba e Bonito. A votação acontece online e segue aberta até 12 de março.

Concorrendo nas categorias: "Promoção e marketing - Segmento Destinos" e "Sustentabilidade ambiental - Segmento Destinos", Vila Velha enfrenta adversários nacionais e internacionais de peso e aposta no engajamento popular para garantir mais um troféu.

"Ser finalista pelo segundo ano consecutivo reforça nosso compromisso com o turismo inteligente e sustentável. Em 2024, trouxemos o prêmio para casa com o apoio da nossa população, e agora contamos novamente com cada um de vocês para mostrar que nossa cidade é referência", afirma o secretário de Turismo de Vila Velha, Lucas Fraga.

Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Everton Thiago/Prefeitura de Vila Velha

Categorias na disputa

Na categoria Promoção e marketing, a cidade concorre com o projeto "Curta Vila Velha - Ecossistema Digital de Promoção Turística". A iniciativa utiliza um perfil no Instagram integrado ao Portal Turismo e aposta em estratégias inovadoras, como QR codes, colaborações e materiais impressos, para ampliar a visibilidade do município.

Já na categoria Sustentabilidade ambiental, o destaque é o investimento na mobilidade urbana, com a implantação de bicicletas e patinetes elétricos compartilhados, expansão de ciclovias e infraestrutura acessível, que promove um turismo mais ecológico e inclusivo.

Como votar