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Orgulho do ES

Vila Velha disputa prêmio internacional de turismo em duas categorias

Concorrendo com destinos como Montevidéu, Curitiba e Bonito, a cidade aposta no engajamento da população para garantir a vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2025 às 14:25

Parte do município de Vila Velha visto do Morro do Moreno. Na imagem, a Paria da Costa e seus prédios.
Parte do município de Vila Velha visto do Morro do Moreno. Crédito: Carlos Alberto Silva
Vila Velha disputa prêmio internacional de turismo em duas categorias
Tem premiação internacional vindo por aí! Pelo segundo ano, Vila Velha está na disputa do Prêmio Ibero-Americano como Destino Turístico Inteligente (DTI) da América Latina. Desta vez, a cidade concorre em duas categorias com destinos como Montevidéu, Curitiba e Bonito. A votação acontece online e segue aberta até 12 de março.
Concorrendo nas categorias: "Promoção e marketing - Segmento Destinos" e "Sustentabilidade ambiental - Segmento Destinos", Vila Velha enfrenta adversários nacionais e internacionais de peso e aposta no engajamento popular para garantir mais um troféu.

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"Ser finalista pelo segundo ano consecutivo reforça nosso compromisso com o turismo inteligente e sustentável. Em 2024, trouxemos o prêmio para casa com o apoio da nossa população, e agora contamos novamente com cada um de vocês para mostrar que nossa cidade é referência", afirma o secretário de Turismo de Vila Velha, Lucas Fraga.
Parque da Prainha, em Vila Velha
Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Everton Thiago/Prefeitura de Vila Velha

Categorias na disputa

Na categoria Promoção e marketing, a cidade concorre com o projeto "Curta Vila Velha - Ecossistema Digital de Promoção Turística". A iniciativa utiliza um perfil no Instagram integrado ao Portal Turismo e aposta em estratégias inovadoras, como QR codes, colaborações e materiais impressos, para ampliar a visibilidade do município. 
Já na categoria Sustentabilidade ambiental, o destaque é o investimento na mobilidade urbana, com a implantação de bicicletas e patinetes elétricos compartilhados, expansão de ciclovias e infraestrutura acessível, que promove um turismo mais ecológico e inclusivo.

Como votar

A votação é aberta ao público e acontece pelo Instagram. Para participar, basta seguir o perfil @feirafidie e comentar nas postagens oficiais. Na categoria de promoção e marketing, basta comentar #marketingvilavelha, e no post de sustentabilidade ambiental, basta comentar #ambientalvilavelha. 

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