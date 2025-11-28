No ES

André Prando, Casaca e Baile Charme no Mucane são opções para a sexta

Dia ainda tem Sesc Femusquim, Camburi Beach Fest e espetáculo no Teatro Carlos Gomes

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:30

Especial Sesc Femusquim Com Grupo 522, SambaJu e roda de samba com Elaine Augusta. Horário: a partir das 18h. Local: Praça Misael Pena, Centro de Vitória. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.

Dope Festival Com DJ Cleiton Rasta, diretamente de Alagoas, além de Broken e Burnt, DJ Negana, DJ Roque Moreira, Barba e os Profetas e DJ Thunderbeard. Horário: a partir das 20h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo zigtickets.

Do Rio ao Mar, é Tempo de Avançar! – 10 anos do MAB no Espírito Santo Com a banda Congo de Pedrolândia, Coral da Juventude Guarani, banda Vampiros da Alexandria e show de Casaca, além de feira. Horário: a partir das 12h30. Local: Estacionamento do Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: gratuita.

Camburi Beach Fest 2025 Com esporte, música, cultura, empreendedorismo e ações ambientais, além de Luau do Cuca, em comemoração aos 58 anos de Jardim Camburi. Horário: a partir das 19h. Local: Praia de Camburi, em frente ao antigo Hotel Canto do Sol. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.

A Folia do Deus Menino Espetáculo da Imprópria Trupe, na temporada de reinauguração do Teatro Carlos Gomes. Horário: 20h. Local: Teatro Carlos Gomes. Endereço: R. Barão de Itapemirim, 232 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Baile Charme no Mucane Momento dedicado ao charme, à música e aos movimentos da cultura negra. Haverá professores. Horário: a partir de 18h30. Local: Mucane. Endereço: Av. República, 121 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Natal de Encantos Com brinquedos, vila do Papai Noel, presépio, trenzinho, roda gigante, pista de patinação no gelo e Fat Family como atração musical. Horário: a partir das 18h30. Local: Praça do Papa, em Vitória. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.

Lançamento de livro Lançamento de "Yabás Acadêmicas: Escrevivências de Mulheres Negras", uma obra que reúne escrevivências de mulheres negras que resistem, produzem e transformam a academia com sua força, ancestralidade e saberes. Horário: 19h. Local: Museu Capixaba do Negro, Mucane. Endereço: Av. República, 121 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

2º Festival das Etnias Com feira de comidas e artesanato (Sant’Arte e Casa Santa Leopoldina), banda de congo do Retiro, Brasil Tambores, Grupo de danças da Holanda, banda de Música de Santa Leopoldina, eleição dos Casais das Etnias 2025 e show com Giocco di Mora (banda italiana). Horário: a partir das 18h. Local: Ginásio de esportes de Santa Leopoldina. Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 275, Centro. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.

Cantata Vale Música Com Coral Juvenil Vale Música e Coral Jovem Vale Música, percorrendo a diversidade de ritmos brasileiros a partir de composições de Gilberto Gil, Milton Nascimento e muito mais. Horário: 19h. Local: Parque da Cidade da Serra. Endereço: Rua Anchieta, Serra. Entrada: gratuita.

Música ao vivo MPB na Curva Com Vinicius Caranga. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Aline Maria Lançamento do seu primeiro álbum solo, Bruta Flor. Horário: 20h. Local: Tetaro Virginia Tamanini, no Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 13, pelo lets events ou na bilheteria do local.

Dano Sarrada Com pop br, remixes e batidas tropicais. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

Forrozim Retrô Com Bruno Havengar, Rafael Raiz e Higo Mafuá convidam Juana Zanchetta e DJ Relima. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 20, a partir das 19h.

Pub 426 Com Dona Fran. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Pagode do Encontro Com Andin Soares. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Cheque especial Com pop, 2k, electro e indie. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

Enredo Botequim Com Cecitônio e Rodrigo com Luciana Nunes. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Esqueminha Com Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

I am the samba Com Samba Jr., Romarin e DJ GC. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

Forró Com Felipe Peó e trio, com participação de André Prando. Local: Bombar Carioca. Endereço: Rua João Pessoa de Mattos, 116 - Centro de Vila Velha. Entrada: R$ 15 até às 20h, após R$ 20.

Pagode do Leozinho Com Leozinho e Frazão. Horário: a partir das 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

Motor Rockers Com 90's Stone tocando o melhor do rock anos 90, e The Hollywood Club. Horário: a partir das 20h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto. Entrada: gratuita.

Teatro A noviça rebelde Encerramento do curso de teatro. Horário: 20h. Local: Tetaro Campanelli. Endereço: Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Numero 75, Enseada do Suá Vitória. Entrada: R$ 30, pelo sympla.

Exposições Territórios Transplantados: a África que vive em nós Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.

Línguas africanas que fazem o Brasil Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5, Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Moderna Para sempre – Fotografia Modernista Brasileira Com 43 obras de 24 artistas, com curadoria de Iatã Cannabrava. Data: Até 27 de fevereiro de 2026. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Gravuras do mundo em crise: Imprimindo justiça & confluências 36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas. Data: Até 31 de janeiro de 2026. Horário: das 10h às 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Tarzan Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Natal dos Balões Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Data: todos os dias Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Natal Musical Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa, além de brinquedos montessorianos acessíveis. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita

Natal para Todos Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Período: todos os dias. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita

Natal Estação dos Sonhos Com árvore de 8 metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Período: todos os dia. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.

Cinquenta Tons de Ton Stand Up Comedy com Ton Nascimento, em seu primeiro show solo. Horário: a partir das 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Cantatas de Natal Apresentação do Centro de Educação Infantil Jeová Jiré. Horário: 18h. Local: Na varanda da Praça de Alimentação (L3), no Shopping Moxuara, em Cariacica. Entrada: gratuita.

Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

