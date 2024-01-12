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Para curtir

Ana Castela, Alexandre Pires e Gustavo Mioto agitam a sexta (12) no ES; agenda

Shows do Grupo Revelação, Frejat e muitas baladas pela Grande Vitória também estão na programação; confira a agenda de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 10:00

Shows

Ana Castela, Gustavo Mioto e Kvsh

A partir das 20h30, na P12 Guarapari. Rod. do Sol Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari. Ingressos: R$ 200 (4º lote/meia) e R$ 400 (4° lote/inteira), à venda no site da Brasilticket. 

Alexandre Pires

A partir das 22h, no Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 120 (pista/meia), R$ 240 (pista/inteira), R$ 220 (camarote/meia) e R$ 440 (camarote/inteira), à venda no site da Brasilticket.

Samba Summer

Com Grupo Revelação, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pista/meia), R$ 80 (pista/inteira), R$ 70 (frontstage/meia) e R$ 140 (frontstage/inteira), à venda no site da Lebillet.

Frejat

Com Dona Fran (18h), Douglas Lopes (20h) e Frejat (22h), na Arena de Verão da Prefeitura de Vitória. Na Orla de Camburi, em frente ao antigo hotel Aruan. Gratuito.

Jesus Vida Verão

Na sexta, com shows de Isaias Saad e DV PV, a partir das 19h, em palco montado na reta da Avenida Jair de Andrade, Praia de Itapoã, Vila Velha. Entrada franca. 

Especial

Cirque Amar

Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o Espetáculo ocorre em três sessões diárias – às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no Estacionamento do Shopping Boulevard em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.

Stand-up “Tentando ser Fofo”

Com Diogo Rosa, a partir das 21h, no Joker Comedy Bar. R. Cabo Aylson Simões, 584, Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 20,00 (+ R$ 2,50 taxa pela plataforma), à venda no site da Sympla. 

Baladas e festas

Pic de Verão

Com Lecio Soares, Felipe Brava, DJ Jv de VV, DJ Kn de VV e DJ 2l de VV, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets. 

Aniversário de 2 Anos do Forrozada Boa

Com Trio Nordestino, Forrofia e DJ Léo Preto, a partir das 22h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, Tabuazeiro, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Zigtickets. 

Verão Mex 2024

Com Higino e Gabriel, Balada do Maycon, Fabrício V e DJ Big, a partir das 22h, na Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 50, à venda no site da Zigtickets. 

Samba na Toca

Com Já Gamei e Elaine Augusto, a partir das 19h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets. 

Farofada

Com Durso, Pegnor, Wallace e Djay. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.

Eufórica

Com Lunnão, Isa Faustini, H3llokty e Phi, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.

Sexta Band

A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: Entrada gratuita com nome na lista (até 23h). Entrada sem nome na lista: R$ 20 (até 22h) e R$ 25 (após 22h).

Música ao vivo 

Pub 426

Com Ubando, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Raízes Gastrobar

A partir das 18h30, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.

Pop & Rock

Com Rubinho, a partir das 18h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99579-7355.

Diversão

Verão do Mestre

Evento com shows musicais, área kids e opções gastronômicas. A partir das 19h, show da banda Calibre de Rosas. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos).

Pista de Patinação no Gelo

Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70,00 (1 hora) e R$ 50,00 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.

Imersomar

Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20 (meia).

Mergulhando no Fundo do Mar

Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60,00 (1 hora); R$ 40,00 (30 minutos); R$ 35,00 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1,00 por minutos excedentes.

Brinquedolândia

Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Data: de 12/01 a 28/02, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Valor: R$40,00 de 1 a 15 minutos, R$45,00 de 16 a 30 minutos e após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$5,00 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 04 anos acompanhados pelo adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 11h às 22h.

Exposições

De Onde Surgem os Sonhos

Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.

Por uma Crise de Imagem

Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Xibiu

Exposição de Ulysses Bôscolo no qual possuem retratos de pássaros que vibram cores e texturas frenéticas. Até 23 de fevereiro de 2024, no OÁ Galeria. Av. Cézar Hilal, 1180, Loja 9, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.

A Cópia

A exposição de Rafael Pagatini apresenta um conjunto de xilogravuras em grande formato, no qual desafia as memórias institucionais em um cenário onde a digitalização e as redes sociais transformam o modo de o público interagir com a arte. Até 10 de fevereiro de 2024, na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Exposição - Clube do Colecionador 2023

Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.

Retro/Ativa

Exposição que reúne os trabalhos da carreira de Eder Santos, reconhecido por desenvolver projetos híbridos que mesclam artes visuais, cinema, teatro, vídeo e novas mídias. Até 28 de janeiro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Visitação gratuita.

poESia

A paixão pelo Espírito Santo inspira a primeira exposição da artista plástica e escritora Andréa Espíndula. As pinturas trazem memórias afetivas da artista que dialogam com a essência cultural do povo espírito-santense, incluindo mais de 30 quadros produzidos com tinta a óleo e acrílica. Entre os municípios homenageados pela artista figuram Vitória, Vila Velha, Guarapari, Muqui, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Até 28 de janeiro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.

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