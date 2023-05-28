Alemão do Forró, Navio de Guerra e Feijoada do João agitam o domingo (28) no ES; confira

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h às 00h30; Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Ingressos: sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.