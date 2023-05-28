Alemão do Forró, Navio de Guerra e Feijoada do João agitam o domingo (28) no ES; confira

Shows
Festa do Divino Espírito Santo
No Parque de Exposições de Viana. Av. Beira Rio, 353, Santa Terezinha, Viana. Neste domingo (28), com shows de Gigantes Pela Própria Natureza (12h); Academia dos Sonhos (16h); Serginho Black e banda (17h); rodeio (18h30); Alemão do Forró (20h) e Wallace Aguiar (21h30). Entrada gratuita.
Sambas e pagode
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 14h, com Jonathan Caputo. Couvert: R$7,90. Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Pagode da Praia Convida
Com o grupo Pagode da Praia e participação do grupo D'Bem com a Vida e do MC Andrezinho, a partir das 20h. No Boteco do Junior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Feijoada do João - 11ª Edição
Com Vou pro Sereno, Clareou, Andrea Nery, Leley e Júnior Deejay, a partir das 12h. No Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra. Ingressos: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Gordinho Praia do Canto
Deixa em off, com Frazão, e participações de Maycon Sarmento e PH Dias, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Gordinho Sambão
Roda de Samba, com Alisson do Banjo e Tiago Costa, e pagode, com Samba Júnior, a partir das 19h. Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Pista liberada a noite inteira.
Forró do Canto
Com Gustavo Pingo, Mestre Marrom e DJ Bravim, a partir das 18h, no Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: (27) 98193-2829.
Visitação e cultura
Visitação ao navio-escolta da Marinha
Visita à Fragata Constituição (F-42), navio-escolta da Marinha do Brasil. Local: Porto de Vitória. Entrada: Portão em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória. Horário: 14h às 16h. É obrigatório o uso de sapatos fechados por questões de segurança. Ingressos esgotados.
Parque Cultural Casa do Governador
Festival Parque Aberto conta com oficinas, yoga e música. Horário: das 9h às 13h. R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: Gratuito. Os ingressos - em número limitado - poderão ser retirados neste link.
Festival de Dança Popular
2º Festival de Danças Populares de Vitória, com programação totalmente gratuita e apresentações por toda a Grande Vitória. Às 9h, na Concha Acústica do Parque Moscoso, Vitória. Grupos: Andora (ES), Estirpe (ES), Cia Folclórica do Rio (UFRJ), Beatos de São Benedito (ES) e Grupo Vitória Régia (MT). Escola Livre de Dança Ufes. Grupos: Associação Cultural Maria Bonita (CE), Grupo Rheinland (ES), Imperial Português (ES) e Xique Xique (AL). Confira a programação completa aqui.
Exposição Fragmentos
Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa. Onde: Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas até 17 de junho pelo contato: (27) 99943 0831. E-mail: [email protected]
Mostra Povoar
Neste domingo, das 13h às 18h, oficina "Dança Afro-Contemporânea", na Casa da Cultura. Às 16h, espetáculo "Circo de Família", da Cia. Circunstância (MG), na sede do Projeto Zés do Futuro. Em São Mateus (ES). Entrada franca.
Exposição "Quando fecho os olhos vejo mais perto"
Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos realizam a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, Centro, Vitória. A mostra ficará aberta à visitação até 25 de junho. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.
12ª Exposição Estadual de Outono de Orquídeas
Das 9h às 17h, no Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca
Teatro e espetáculos
Simples Assim
Espetáculo baseado na obra de Martha Medeiros, com Georgiana Góes, Maria Eduarda de Carvalho e Mouhamed Harfouch em diversos personagens. A partir das 19h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos de R$ 25 a R$ 120, à venda no site da Le Billet.
3 Palavrinhas - Um só coração
O 3 Palavrinhas promete um espetáculo para encantar toda a família a partir das 11 horas, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto de Vitória. Cadeiras a partir de R$ 40,00 (meia), à venda no site Espaço Patrick Ribeiro. Ingresso solidário mediante doação de 2kg de alimento não perecível.
Wandinha Addams: O mundo não é preto no branco
Às 19 horas, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto de Vitória. Cadeiras a partir de R$ 40,00 (meia), à venda no site Espaço Patrick Ribeiro. Ingresso solidário mediante doação de 2kg de alimento não perecível.
EnesDança Kids
8ª edição do Enesdança Kids, encontro de escolas de dança do ES, tem como objetivo incentivar e despertar a dança como arte e educação. A partir das 16h30h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Super Ticket.
Gastronomia
Serra Festival
1º Festival de Cervejas Artesanais da Serra, que acontece nos dias 26 a 28 de maio e 2 a 4 de junho, com entrada gratuita. Horários: das 14h às 22h. No Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, na região de Laranjeiras. No domingo (28), show de Vintage Guys (19h) e karaokê, às 14h.
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Diversão no shopping
Encontro com personagens do grupo 3 Palavrinhas
As crianças poderão interagir e tirar fotos, gratuitamente, com os personagens Sarah, Davi e Miguel e Florzinha. Horário: das 14h às 18h. Local: Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Gratuito
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos; Até 26 de junho. Horário de Funcionamento: das 11h às 21h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h às 00h30; Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Ingressos: sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Local: Praça de Eventos do Shopping Moxuara, em Cariacica. Funcionamento: 11h às 21h. Faixa etária: crianças de 2 a 13 anos. Ingressos: até 30 minutos, R$ 40, até 60 minutos, R$ 50, até 90 minutos, R$ 60, e até 120 minutos, R$ 70.
Exposição Projeto Tamar
Exposição com réplicas e esculturas das espécies de tartarugas encontradas no Brasil. Até 31/5. Local: Shopping Moxuara, piso l3, Cariacica. Horário: de acordo com horário de funcionamento do shopping. Gratuito.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara, em Cariacica. Horários de funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Futebol de tecido, Galinha do vizinho, oficina pintura, Cantinho do bebê e pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1, em Vila Velha. Gratuito.
Tarde Encantada
Teatro "O mágico de Oz". Neste espetáculo, Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em Vila Velha. Gratuito. Inscrições aqui.