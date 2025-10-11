Agito do sábado (11) com MC Cabelinho, Filipe Ret, Zé Ramalho e Matheus e Kauan no ES

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 08:00
Festival de samba a céu aberto, com djs e opções gastronômicas e de artesanato. Horário: a partir das 14h. Local: Ilha dos Bentos. Endereço: Avenida Sérgio Cardoso, 911, praça ao lado do Multishow, Ilha dos Bentos Vila Velha. Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos pelo sympla e doação de 1kg de laimento não perecível.
Com oficinas gratuitas de skate, batalha de rima e basquete 3x3. As ações acontecem por ordem de chegada. Horário: das 8h às 12h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: solidária, mediante doação de 2kg de alimento.
Em 13 estabelecimento do Shopping Vitória (Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe", com itens promocionais por R$ 21,90. Período: até 19 de outubro. Local: Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Com 2 sessões de cinema (17h10 e 18h) e encerramento com contação de histórias: "As Fantásticas Históricas Mágicas", com o Palhaço Passarim, às 19h. Horário: a partir das 17h10. Local: Praça do Fruta Pão, Barra do Riacho, Aracruz.
Com muita gastronomia, campeonato de beach tênis, desafio de futevôlei, aulas show e músuica com Flor de Cactus, Wavila e banda e Projeto Feijoada. Horário: a partir das 8h. Local: Balneário de Iriri, em Anchieta. Entrada: gratuita.
Com contação de histórias, visita guiada, bate-papo com Suely Bispo, palestras, slam e música com Nei Lopes e muito mais. Horário: a partir das 8h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Apresentações de dança de diversos estilos, com oportunidades de bolosas de estudo e intercâmbios. Horário: sessões às 13h, 16h30 e 19h30. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras Vitória. Entrada: a partir de R$ 15, pelo sympla.
Evento que marca a temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo, com experiências de turismo sustentável, arte, educação ambiental e música com DJ Nuts, Rodrico CX e DJ Negana. Horário: das 15h às 22h. Local: Espaço Baleia Jubarte, Praça do Papa, em Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, com compra direto no local.
Com feira de empreendedores de agricultura familiar, carcutaria e artesanato, espaço de cerveja artesanal, apresentações musicais com Trio Clandestino, Preservart e Os Carreteiros, comidas típicas e muito mais. Horário: a partir das 17h. Local: Centro Comunitário de João Neiva. Entrada: gratuita.
Com Tombo da Polenta, desfile das famílias, apresentação do grupo Dei Bambini, opções gastronômicas e música com Cavatappi, Toni Boni, Ragazi Dei Monti, Zé Ramalho e Jackson Lima. Horário: 9h e reabertura dos portões 19h. Local: Polentão. Entrada: a partir de R$ 10 (dia) / a partir de R$ 35 (noite), pelo site ticketo.
Feira com mais de 600 artesãos de todo país, oficinas e programação cultural. Horário: a partir das 10h. Local: Praça do Papa, em Vitória. Entrada: gratuita.
Serviços a população, atividades educativas de trânsito, brincadeiras, apresentações culturais, oficinas recreativas e surpresas. Horário: 9h às 16h. Local: Campo do América. Endereço: Rua Vargem Alta, 533, Parque das Gaivotas, Nova Almeida, Serra. Entrada: gratuita.
Com shows de Matheus Emis, Alencácio Schuenk, banda Badallados, Matheus e Kauan, Jameika Mansur e DJ Iago e Matheus. Horário: a partir das 15h. Local: Estádio Municipal Domingos André Coan – Itarana. Entrada: gratuita.
Com diversas apresentações musicais, Pega do Samba e Corte Real e muito mais. Horário: a partir das 9h. Local: 3 palcos em Jesus de Nzareth, além da Orla Gastronômica. Entrada: gratuita.
Show com DJ Wellington Luy, show infantil Macakids, Mafuá e Alex Salles, além de opções gastronômicas, cervejarias, feira de empreendedores e área kids. Horário: a partir das 14h. Local: Ginásio Poliesportivo Municipal da Serra Sede. Entrada: gratuita.
Uma manhã de presentes, lanches, algodão doce, pipoca e muita diversão. Local e horário: Centro Comunitário de Jardim Carapina, na Serra, às 9h; e Nova Canaã, Cariacica, às 10h.
Apresentação do grupo Tambor Raiz e shows com Max Axé Retro, Preto Pires, Bandinha Por do Sol, Cadu Caruso e Carla Visi, além de um cardápio recheado de opções gastronômicas. Horário: a partir das 11h. Local: Praça do Cais, em Conceição da Barra. Entrada: gratuita.
Show de Filipe Ret com a turnê Nume, que vai do rap ao funk. Horário: a partir das 22h. Local: Fazendinha Vix. Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 2925 - Grande Vitória, Vitória. Entrada: a partir de R$ 120, pelo zigtickets.
Com Zé Felipe e Romário, Glauco e Testinha. Horário: a partir das 15h. Local: Tantra Vitória. Endereço: Av. Dante Michelini, 4170 - Aeroporto, Vitória. Entrada: a partir de R4 150, pelo onticket.
Com Marlon PH, Rodrigo do CN, Dhiego Vianna, JV de VV, KN de VV e DJ Thamy. Horário: a partir das 22h. Local: Matrix Music Hall. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 60, pelo lebillet.
Show com os donos dos maiores hits dos anos 2000. Horário: a partir das 19h. Local: Mex Guarapari. Endereço: Rua Mário Leôncio da Vitória, 134 - Praia do Morro. Entrada: a partir de R$ 40, pelo zigtickets.
Com DJ Cabra Guaraná, Babi, DJ Negana, e Banda Love Mil com Os Rochas do Forró. Horário: a partir das 22h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo shotgun.
Música ao vivo com Saulo Simonassi. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Rodrigo, Bruno e Luciano. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.
Com Will Black. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: couvert cobradop no local.
+ Brisa Brasil e Dj Relima. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 15, pelo zigtickets.
Com o espetáculo de dança Xokotô, Fieta Combo Latino e Pedrito y Los Compaz e DJ Yasmin Nolasco. Horário: 15h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Vinny Benincasa. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Com pop, funk e electro. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.
Com D'Bem com a Vida, Romarin, Leozinho e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Maycon Sarmento, Andin Soares e DJ CG. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
Com D'Moleque, Maycon Sarmento e ChoppSamba. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Av. Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740. Entrada: R$ 30 antecipado, pelo On Ticket.
Com LeqSamba e Sambarei. Horário: a partir das 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.
Peça que aborda diversidade e identidade cultural, contando a história da menina Nati, que descobre o “Mundo Invertido das Palavras” e sua ancestralidade afro-indígena. Horário: 18h30. Local: Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site lets.events ou na bilheteria do teatro.
Atração que permite que as crianças interajam com os bolofofos. Horário: a partir das 15h, com quatro sessões de 30 minutos. Local: Shopping Mestre Álvaro – Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. Até 17 de outubro. Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.
Exposição que propõe uma reflexão poética e crítica sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçãdos do planeta. Visitação: dias 11, 12, 18, 19, 22, 23, 25 e 26 de outubro. Horário: das 15h às 19h. Local: Cena Espaço Cultural. Endereço: Rua Karl Gerhart, nº 22 - 1º andar - Domingos Martins. Entrada: gratuita.
Oficina de improvisão e acrobacias. Horário: 14h às 18h. Local: Sala de Dança do Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita. com inscrições pelo site lets.events.
Com caça ao tesouro, mágica, interação com personagens, brindes e distribuição de pipoca. Horário: 14h às 18h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Brincadeiras ao ar livre como “O Mestre mandou”, “Coelhinho sai da toca”, “Elefante Colorido”, circuito divertido, dono da rua e pique bandeira, entre outras. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Oficina de polvo, Futebol de tecido, Construindo com blocos e pula-pula. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Show solo de um dos principais comediantes do Espírito Santo. Horário: a partir das 21h. Local: Jocker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: R$ 20, pelo sympla.
Com a oficina "Ritmos do Oceano, Cantos da Tartaruga: Uma jornada do congo pelo mar", com Fábio Carvalho. Horário: das 14h às 16h. Local: Projeto Tamar Vitória. Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 36 (initeira) e R$ 18 (meia).
