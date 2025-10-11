Editorias do Site
Agito do sábado (11) com MC Cabelinho, Filipe Ret, Zé Ramalho e Matheus e Kauan no ES

E tem mais: Encontro com os Bolofofos, MC Rodrigo do CN e Samba dos Bentos completam a programação no Estado

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 08:00

Especial

  • Samba dos Bentos

    Festival de samba a céu aberto, com djs e opções gastronômicas e de artesanato. Horário: a partir das 14h. Local: Ilha dos Bentos. Endereço: Avenida Sérgio Cardoso, 911, praça ao lado do Multishow, Ilha dos Bentos Vila Velha. Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos pelo sympla e doação de 1kg de laimento não perecível.

  • Festival de Street Fitness

    Com oficinas gratuitas de skate, batalha de rima e basquete 3x3. As ações acontecem por ordem de chegada. Horário: das 8h às 12h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: solidária, mediante doação de 2kg de alimento. 

  • Milky Moo | Festival I Love Gelato 2024, no Shopping Vitória

    4º I Love Gelato

    Em 13 estabelecimento do Shopping Vitória (Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe", com itens promocionais por R$ 21,90. Período: até 19 de outubro. Local: Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.

  • Festival Cine.Ema

    Com 2 sessões de cinema (17h10 e 18h) e encerramento com contação de histórias: "As Fantásticas Históricas Mágicas", com o Palhaço Passarim, às 19h. Horário: a partir das 17h10. Local: Praça do Fruta Pão, Barra do Riacho, Aracruz.

  • 27º Festival Capixaba de Frutos do Mar promete agitar Iriri

    27º Festival Capixaba de Frutos do Mar

    Com muita gastronomia, campeonato de beach tênis, desafio de futevôlei, aulas show e músuica com Flor de Cactus, Wavila e banda e Projeto Feijoada. Horário: a partir das 8h. Local: Balneário de Iriri, em Anchieta. Entrada: gratuita.

  • Vikki Dessaune Acervo Galpao-IBCA

    Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc)

    Com contação de histórias, visita guiada, bate-papo com Suely Bispo, palestras, slam e música com Nei Lopes e muito mais. Horário: a partir das 8h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Festival Internacional de Dança do Espírito Santo

    Apresentações de dança de diversos estilos, com oportunidades de bolosas de estudo e intercâmbios. Horário: sessões às 13h, 16h30 e 19h30. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras Vitória. Entrada: a partir de R$ 15, pelo sympla.

  • 4º Festival da Baleia Jubarte

    Evento que marca a temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo, com experiências de turismo sustentável, arte, educação ambiental e música com DJ Nuts, Rodrico CX e DJ Negana. Horário: das 15h às 22h. Local: Espaço Baleia Jubarte, Praça do Papa, em Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, com compra direto no local.

  • Oktoberfest João Neiva

    Com feira de empreendedores de agricultura familiar, carcutaria e artesanato, espaço de cerveja artesanal, apresentações musicais com Trio Clandestino, Preservart e Os Carreteiros, comidas típicas e muito mais. Horário: a partir das 17h. Local: Centro Comunitário de João Neiva. Entrada: gratuita.

  • Zé Ramalho via Instagram

    Festa da Polenta

    Com Tombo da Polenta, desfile das famílias, apresentação do grupo Dei Bambini, opções gastronômicas e música com Cavatappi, Toni Boni, Ragazi Dei Monti, Zé Ramalho e Jackson Lima. Horário: 9h e reabertura dos portões 19h. Local: Polentão. Entrada: a partir de R$ 10 (dia) / a partir de R$ 35 (noite), pelo site ticketo.

  • ArteSanto

    Feira com mais de 600 artesãos de todo país, oficinas e programação cultural. Horário: a partir das 10h. Local: Praça do Papa, em Vitória. Entrada: gratuita.

  • Serra+Cidadã Dia das Crianças

    Serviços a população, atividades educativas de trânsito, brincadeiras, apresentações culturais, oficinas recreativas e surpresas. Horário: 9h às 16h. Local: Campo do América. Endereço: Rua Vargem Alta, 533, Parque das Gaivotas, Nova Almeida, Serra. Entrada: gratuita.

  • Dupla Matheus e Kauan

    47º Concentração Comunitária

    Com shows de Matheus Emis, Alencácio Schuenk, banda Badallados, Matheus e Kauan, Jameika Mansur e DJ Iago e Matheus. Horário: a partir das 15h. Local: Estádio Municipal Domingos André Coan – Itarana. Entrada: gratuita.

  • Festival de Pescados e Frutos do Mar

    Com diversas apresentações musicais, Pega do Samba e Corte Real e muito mais. Horário: a partir das 9h. Local: 3 palcos em Jesus de Nzareth, além da Orla Gastronômica. Entrada: gratuita.

  • Serra Gourmet Festival

    Show com DJ Wellington Luy, show infantil Macakids, Mafuá e Alex Salles, além de opções gastronômicas, cervejarias, feira de empreendedores e área kids. Horário: a partir das 14h. Local: Ginásio Poliesportivo Municipal da Serra Sede. Entrada: gratuita.

  • Dia das Crianças CUFA/ES

    Uma manhã de presentes, lanches, algodão doce, pipoca e muita diversão. Local e horário: Centro Comunitário de Jardim Carapina, na Serra, às 9h; e Nova Canaã, Cariacica, às 10h.

  • Festival do Camarão e Frutos do Mar

    Apresentação do grupo Tambor Raiz e shows com Max Axé Retro, Preto Pires, Bandinha Por do Sol, Cadu Caruso e Carla Visi, além de um cardápio recheado de opções gastronômicas. Horário: a partir das 11h. Local: Praça do Cais, em Conceição da Barra. Entrada: gratuita.

Shows

  • O cantor Filipe Ret

    Nume

    Show de Filipe Ret com a turnê Nume, que vai do rap ao funk. Horário: a partir das 22h. Local: Fazendinha Vix. Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 2925 - Grande Vitória, Vitória. Entrada: a partir de R$ 120, pelo zigtickets.

  • Dupla sertaneja Matheus e Kauan

    Matheus e Kauan

    Com Zé Felipe e Romário, Glauco e Testinha. Horário: a partir das 15h. Local: Tantra Vitória. Endereço: Av. Dante Michelini, 4170 - Aeroporto, Vitória. Entrada: a partir de R4 150, pelo onticket.

  • MC Cabelinho

    MC Cabelinho

    Com Marlon PH, Rodrigo do CN, Dhiego Vianna, JV de VV, KN de VV e DJ Thamy. Horário: a partir das 22h. Local: Matrix Music Hall. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 60, pelo lebillet.

  • Os Travessos

    Show com os donos dos maiores hits dos anos 2000. Horário: a partir das 19h. Local: Mex Guarapari. Endereço: Rua Mário Leôncio da Vitória, 134 - Praia do Morro. Entrada: a partir de R$ 40, pelo zigtickets.

Música ao vivo 

  • Baile da Cabra

    Com DJ Cabra Guaraná, Babi, DJ Negana, e Banda Love Mil com Os Rochas do Forró. Horário: a partir das 22h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo shotgun.

  • O cantor, guitarrista e compositor Saulo Simonassi

    Pub 426

    Música ao vivo com Saulo Simonassi. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Samba ao vivo

    Com Rodrigo, Bruno e Luciano. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.

  • Brasilidades

    Com Will Black. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: couvert cobradop no local.

  • Fred Nery, do Macucos, responde o 027 Perguntas de HZ

    Timbamarley com Fred Macucos

    + Brisa Brasil e Dj Relima. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 15, pelo zigtickets.

  • VII Semana Caipora

    Com o espetáculo de dança Xokotô, Fieta Combo Latino e Pedrito y Los Compaz e DJ Yasmin Nolasco. Horário: 15h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Hot hits

    Com Vinny Benincasa. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Blecaute

    Com pop, funk e electro. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.

  • Pagode do Leozinho

    Sambar I Love

    Com D'Bem com a Vida, Romarin, Leozinho e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • Pagode no Gordinho

    Com Maycon Sarmento, Andin Soares e DJ CG. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.

  • Cantor Maycon Sarmento/ Balada do Maycon

    Roda de Samba

    Com D'Moleque, Maycon Sarmento e ChoppSamba. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Av. Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740. Entrada: R$ 30 antecipado, pelo On Ticket.

  • Samba no Repique

    Com LeqSamba e Sambarei. Horário: a partir das 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

Teatro

  • Sesc Glória

    Espetáculo: Itan e Tal

    Peça que aborda diversidade e identidade cultural, contando a história da menina Nati, que descobre o “Mundo Invertido das Palavras” e sua ancestralidade afro-indígena. Horário: 18h30. Local: Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site lets.events ou na bilheteria do teatro.

  • Atração infantil Bolofofos

    Encontro com os Bolofofos

    Atração que permite que as crianças interajam com os bolofofos. Horário: a partir das 15h, com quatro sessões de 30 minutos. Local: Shopping Mestre Álvaro – Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.

Exposição

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. Até 17 de outubro. Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Você é Única

    Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.

  • Atlânticas

    Exposição que propõe uma reflexão poética e crítica sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçãdos do planeta. Visitação: dias 11, 12, 18, 19, 22, 23, 25 e 26 de outubro. Horário: das 15h às 19h. Local: Cena Espaço Cultural. Endereço: Rua Karl Gerhart, nº 22 - 1º andar - Domingos Martins. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Oficina: Movimento e Riso: Acrobacias e Comicidade Física

    Oficina de improvisão e acrobacias. Horário: 14h às 18h. Local: Sala de Dança do Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita. com inscrições pelo site lets.events.

  • Mundo mágico

    Com caça ao tesouro, mágica, interação com personagens, brindes e distribuição de pipoca. Horário: 14h às 18h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.

  • O Castelo Encantado

    Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Pracinha do Mestre

    Brincadeiras ao ar livre como “O Mestre mandou”, “Coelhinho sai da toca”, “Elefante Colorido”, circuito divertido, dono da rua e pique bandeira, entre outras. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Diversão na Praça

    Oficina de polvo, Futebol de tecido, Construindo com blocos e pula-pula. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Totalmente Hebert Cruz

    Show solo de um dos principais comediantes do Espírito Santo. Horário: a partir das 21h. Local: Jocker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: R$ 20, pelo sympla.

  • Semana da Criança

    Com a oficina "Ritmos do Oceano, Cantos da Tartaruga: Uma jornada do congo pelo mar", com Fábio Carvalho. Horário: das 14h às 16h. Local: Projeto Tamar Vitória. Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 36 (initeira) e R$ 18 (meia).

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

