Agenda no ES: Samuel Rosa, Vintage Culture e Marcelo Falcão agitam o sábado (28)

Shows
Vintage Culture + Doozie
A partir das 20h30, no P12 Guarapari. Rod. do Sol, Km26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 170 (meia), R$ 180 (ingresso social + 1kg de alimento) e R$ 340 (inteira), à venda no site da Q2 Ingressos. Veja matéria de HZ.
Samuel Rosa + Marcelo Falcão
A partir das 22h, no Multiplace Mais. R. A, 09 - Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 120 (área mais), R$ 150 (camarote), R$ 250 (mesa bronze), R$ 300 (mesa prata), R$ 350 (mesa ouro), á venda no site da Q2 Ingressos. Veja matéria de HZ.
Shows de réveillon em Conceição da Barra
No sábado, conta com Jammil (22h), Banda Neon (23h30) e Agitaê (1h), na orla de Conceição da Barra. Gratuito. Veja a matéria completa de HZ.
Festas e baladas
Fica Comigo + Dj Zullu
A partir das 15h, no Brava Beach Club. Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari. Ingressos: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Roda de Samba com Já Gamei
A partir das 16h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Último pagode do ano Mãe Joana
A partir das 17h, no Encontro da Ilha. Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
ArtSamba Chopp Clube Iriri
Com ArtSamba, Thiarlys e Melina, Talyta Salucci, Wavila, Samba MLK e DJ Brahim, a partir das 19h, no Iriri Praia Clube. Ingressos: R$ 90, à venda no site da Zigtickets.
Week Celebration Mex
Com Pagode do Bredin, Vinicius Terra, DJ Gisellie Dário e DJ Big, a partir das 19h, no Mex Guarapari. Rua Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 70 (pista) e R$ 90 (camarote), à venda no site da Zigtickets.
Pagodear | Let's Guarapari
Com Dodô, ML da Vila, Perotz, Samba DuBom, a partir das 22h, no Let´s Guarapari. Rua João de Barro, 315, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Prainha Vibe
Com Simplicidade do Samba, Glauco e DJ Bero Costa, a partir das 22h, no Street Rebels. Av. Atlântica, 2000 , S/N - Xodó, Marataízes. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Coração de Biscate
Com Madson, Karollla, Phi, Cybertrans, Temponi e Lauar, a partir das 22h, na Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Melhores do Ano
Com ML da Vila, JV de Vila Velha, Japa, Brenin, Gabriel Pratti e mais, a partir das 22h, no Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2925 - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Silvas Rock Sunset
Com Cadu Caruzo, a partir das 18:30h, no Silvas Beach Club. Av. Espírito Santo, 197 - Praia de Carapebus. Ingressos: R$ 30, à venda no site da LeBillet.
Boltantan
Com Farah, Julia Matos, Bravado e Mike, a partir das 23h, no Bolt. Ingressos: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Match
Com Fred Rigoni, Well, Faria, Donat e Luna Ross, no Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Os Melhores do Ano
Com Samba Jr., LeqSamba, Primeira Classe e D'Bem com a Vida, no Gordinho Sambão, a partir das 18h. Entrada feminina gratuita até às 20h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com D'Bem com a Vida, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Retros Pubtiva
Funk e eletro. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista) e R$ 25 (sem nome na lista).
Música ao vivo
MPB Bossa
Com Andrea Ramos e Jorge Tarzan, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pop & Brasilidades
Com Eliahu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Rock
Com Dona Fran, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasileiríssimos
Muito samba, MPB e axé, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa 154, Vitória. Couvert: R$ 15.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Exposições
Exposição Transitar o Tempo
Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
Clube do Colecionador | Séries
A exposição, com visitação gratuita, apresenta uma obra interativa inédita dos artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini, além de trabalhos dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi. No Matias Brotas, Av. Carlos Gomes de Sá, 130 - República, Vitória.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.