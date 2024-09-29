Agenda: domingo (29) no ES com churrascada da MUG e espetáculo de Enaldinho

Shows
Enaldinho em 'O mistério do Circo'
A partir das 14h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: cadeiras de R$ 125 até R$ 300, à venda no site da Blueticket. Veja matéria completa.
'Duas Conversas' com Ítalo Sena
Espetáculo "Duas Conversas" com o humorista Ítalo Sena, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: cadeiras de R$ 50 até R$ 90, à venda no site da Blueticket.
Marcos Veras em 'Vocês Foram Maravilhosos'
O ator e humorista Marcos Veras chega a Vitória com o espetáculo "Vocês Foram Maravilhosos", a partir das 17h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: Plateia: R$ 120 (inteira) Mezanino: R$ 120 (inteira) Balcão: Fileira A a D: R$ 70 (inteira) Balcão: Fileira E a K: R$ 39,60 (inteira), à venda no site da LeBillet. Veja matéria de HZ.
Léo Ritter em 'A Comédia segundo o Espiritismo'
A partir das 19h, no Joker Comedy Bar. Rua Cabo Aylson Simões, 584 Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no site da Sympla.
Festa do Bairro de São Pedro
No domingo, a festa contará com Vibe 27 (18h), Luiz Paulo Forrozão (20h) e Leq Samba (22h), no Campo do Racing Futebol Clube, em São Pedro. Gratuito.
Teatro
O Flautista Mágico
Espetáculo do conto folclórico, a partir das 17h, no Teatro Campaneli. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Numero 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), à venda no site da Sympla.
Tarde Encantada
Peça sobre O Pequeno Príncipe, a partir das 15h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Especial
Festival Pedra Azul Gourmet
Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18. Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.
Festival Manguinhos Gourmet
Com diversos pratos especiais, doces e atrações musicais. De sexta (27) a domingo (29). Onde: restaurantes, cafeterias e docerias no balneário de Manguinhos. Confira a matéria completa de HZ.
Churrascada da MUG
A partir das 12h, na Quadra da MUG. Rua Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha. Ingressos: R$ 70, à venda no site da Brasilticket. Confira a matéria completa de HZ.
Festa Literária de Piúma
Nos dias 28 e 29 de setembro, das 14h às 17h. Local: EMEF Itapuranga - Rua Alegre, s/n, Bairro Monte Aghá, Piúma.
Festival I Love Gelato 2024
De 24 de setembro a 13 de outubro, em oito sorveterias do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Lojas participantes: Coelhinho, Cremino, Gelato Borelli, Gelato Del Giorno, Johnny Joy, Johnny Rockets, Milky Moo e Soul Muscle. Valor promocional: R$ 21,90. Veja a matéria de HZ.
Anos 80 - Uma Experiência Ploc
Espetáculo musical com Daniel Del Sarto e banda, de sexta (27) até domingo (29), no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Na sexta às 20h, no sábado 20h30 e domingo 19h. Ingressos a partir de R$ 35, no site da LeBillet.
Lançamento do videoclipe "Tempo"
De Victor Ramos, a partir das 15h, no Casa Caipora Centro Cultural, Centro, Vitória. R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Feijoada da Independentes São Torquato
Com Primeira Classe, DJ Japa, DMoleque, Fabrini, Herlon e Paulinho Pagode, a partir das 12h, na Quadra da São Torquato. Av. Anésio José Simões, 1159 - São Torquato, Vila Velha. Ingressos à venda através do Instagram da escola (@saotorquatooficial)
Baladas e música ao vivo
Deixa em Off
Com Frazão, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Pagobaile do JJ
Com Vibe 27, DJ Jv de VV, Novo Esquema e DJ Yuri, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça até 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Beatles na Calçada
Com Beat Club, no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB
Com Ciça Cadô, no A Oca, a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Quintalzinho do Mex
A partir das 15h, no Mex Guarapari. Rua Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Samba e pagode
Com Choppsamba, no Brizz, a partir das 13h. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
Instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 9 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Parque Castelo
Grande circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Valor: R$ a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Desenhos de colorir - Oficina de aviãozinho - Circuito dos planetas - Pula-pula. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão no Mestre
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - oficina de máscara de dálmata. - Encontro com personagem Marshall. Data: domingo (29) Horário: 17h Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2 Retirada de ingressos: cadastro no www.shoppingmestrealvaro.com.br. Gratuito. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Quintalzinho
Horário: 15 às 18h. Programação: Piquenique com música, brincadeiras ao ar livre, pintura artística, bola mania e cantinho baby. Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Entrada Gratuita. Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
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