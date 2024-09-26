Enaldinho, fenômeno do YouTube, se apresenta no ES neste domingo (29)

Enaldinho, fenômeno do YouTube, chega ao ES Crédito: Reprodução Instagram @enaldinho

Prepare-se, Vitória! Neste domingo, 29 de setembro, Vitória será palco do espetáculo "Enaldinho em: O Mistério do Circo". Enaldinho, uma das maiores estrelas do YouTube no Brasil, fará uma única apresentação, às 14h, e promete divertir os fãs de todas as idades.

Com milhões de seguidores e bilhões de visualizações, Enaldinho se tornou um fenômeno entre jovens e crianças, e agora leva essa energia aos palcos. "O Mistério do Circo" combina a magia circense com desafios e brincadeiras, criando uma experiência repleta de mistério, humor e interação com o público.

O sucesso desse espetáculo é tanto que, pelo segundo ano consecutivo, Enaldinho está em turnê por diversas cidades brasileiras, sempre com ingressos esgotados. Os ingressos estão disponíveis para venda no site blueticket, com opções a partir de R$125.

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