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Milhões de seguidores

Enaldinho, fenômeno do YouTube, se apresenta no ES neste domingo (29)

YouTuber traz seu espetáculo “O Mistério do Circo” para Vitória no dia 29 de setembro, em apresentação única
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 13:21

Enaldinho, fenômeno do YouTube, chega ao ES
Enaldinho, fenômeno do YouTube, chega ao ES Crédito: Reprodução Instagram @enaldinho
Prepare-se, Vitória! Neste domingo, 29 de setembro, Vitória será palco do espetáculo "Enaldinho em: O Mistério do Circo". Enaldinho, uma das maiores estrelas do YouTube no Brasil, fará uma única apresentação, às 14h, e promete divertir os fãs de todas as idades.
Com milhões de seguidores e bilhões de visualizações, Enaldinho se tornou um fenômeno entre jovens e crianças, e agora leva essa energia aos palcos. "O Mistério do Circo" combina a magia circense com desafios e brincadeiras, criando uma experiência repleta de mistério, humor e interação com o público.
O sucesso desse espetáculo é tanto que, pelo segundo ano consecutivo, Enaldinho está em turnê por diversas cidades brasileiras, sempre com ingressos esgotados. Os ingressos estão disponíveis para venda no site blueticket, com opções a partir de R$125.

SERVIÇO

  • Espetáculo: Enaldinho em: O Mistério do Circo
  • Data: domingo, 29 de setembro de 2024
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro, Vitória
  • Horário: 14h
  • Ingressos: pelo site Blueticket

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