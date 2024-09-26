Quinta (26) com shows de Supla e Herança Negra no ES; programe-se

Grande circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Todos os dias, até 3 de novembro. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Valor: a partir de R$ 50 (30 minutos). Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.