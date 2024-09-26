Quinta (26) com shows de Supla e Herança Negra no ES; programe-se

Shows
Clube Big Beatles - Supla
Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles convida Supla, a partir das 21h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site LeBillet.
Herança Negra
Banda celebra seus 26 anos de carreira com show especial e gratuito a partir das 19h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Veja detalhes nesta matéria.
Festas e baladas
Karaokê do Correria
Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Estudante José Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Jazz
Com Daria Obraztsova, no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Closy
Com Sabino, Sofia, Brenne e Rodrigo Resende, na Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita até 1h, após R$ 20 convertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Quinta do Barla
No Barlavento, a partir das 19h. Entrada: R$ 25 até às 21h (com nome na lista). Avenida Dante Michelini, Quiosque 1, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
Com SambaDM e Samba JR e D'Moleque, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Samba Raiz
Com Átila Ibilê e grupo na Casa de Bamba, a partir das 20h. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Música ao vivo
Jazz na Curva
Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Baú da Salomé
No Bar Pimenta Carioca, a partir das 18h30. Couvert não divulgado. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Especial
Festival Pedra Azul Gourmet
Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até 15 de outubro. Pratos a partir de R$ 18. Onde: estabelecimentos de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja detalhes nesta matéria.
Festival I Love Gelato 2024
Até 13 de outubro, em oito sorveterias do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Lojas participantes: Coelhinho, Cremino, Gelato Borelli, Gelato Del Giorno, Johnny Joy, Johnny Rockets, Milky Moo e Soul Muscle. Valor: R$ 21,90 (combo ou sorvete do festival). Veja detalhes nesta matéria.
Concerto “E Ele se Alegrou”
No Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua Pedro Palácios, 41, Centro, Vitória. Horário: 20h. Entrada gratuita, por ordem de chegada e sem necessidade de retirada de ingressos. Classificação: livre.
CasaCor Espírito Santo 2024
A 28ª edição da CasaCor Espírito Santo acontece de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi. A mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo terá 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam, à venda no site oficial da CasaCor.
Exposições
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Acervo BPES: Bilhetes e Histórias
Com entrada gratuita, a exposição “Acervo BPES: Bilhetes e Histórias” reúne diversos materiais do passado deixados - ou esquecidos - no prédio, localizado na Praia do Suá, em Vitória. Quando: até 30 de setembro. Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Onde: Avenida João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
Instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 9 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Todos os dias, até 29 de setembro. Valores: a partir de R$ 20. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Parque Castelo
Grande circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Todos os dias, até 3 de novembro. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Valor: a partir de R$ 50 (30 minutos). Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
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