Saiba o que levar em consideração na hora de instalar o ralo de banheiro

O ralo é responsável por escoar a água pela tubulação até chegar ao esgoto Crédito: Shutterstock

Durante a execução de obras e de reformas, o ralo é um dos itens mais lembrados pelos arquitetos e engenheiros. Mas entre as pessoas mais leigas, isso pode passar batido. Além de ter a função principal de escoar a água, o ralo influencia na aparência do banheiro e na facilidade de manutenção.

Responsável por receber e destinar toda a água do sistema de esgoto, a escolha do ralo correto pode fazer toda a diferença. Isso é o que afirma a engenheira e designer de interiores Elis Nobre. “Onde tiver necessidade de escoamento de água – seja de esgoto, seja de chuva –, deve ter um ralo instalado”, pontua.

Segundo a arquiteta Júlia Guadix, responsável pelo escritório Studio Guadix, os ralos fazem parte da estrutura do banheiro e contribuem para a realização das atividades diárias. No entanto, quando eles estão entupidos ou com mau cheiro acabam prejudicando a vida dos moradores. “Muitos desses problemas são resultado da instalação ou da falta de limpeza no dia a dia do banheiro”, explica a profissional.

Isso porque o ralo é justamente a saída de águas sujas, evitando, assim, que doenças possam ser proliferadas no local. "Ele também evita a entrada de animais e insetos que possam vir pelo encanamento e trazer doenças aos moradores do local", aponta.

Qual escolher?

Na hora de escolher o modelo do ralo, acima da questão estética, ele precisa permitir que os locais fiquem limpos e secos Crédito: Shutterstock

Existem vários tipos de ralos no mercado atualmente. Por ser um item essencial para o bom funcionamento do uso dos banheiros e das áreas molhadas, é importante que, no momento da escolha, seja analisado um modelo que não acumule água no piso.

Atualmente o mercado de construção tem aliado às características específicas com designs atraentes, que resolvem tanto as questões funcionais quanto contribuem para um visual mais minimalista e harmônico do banheiro.

“Na elaboração do projeto, podemos contar com as tradicionais grelhas de inox ou com versões ocultas – lineares ou quadradas – que recebem o mesmo revestimento do piso, passando despercebido”, observa a arquiteta.

Conheça os cinco tipos de ralos principais:

01 Seco É o mais comum e o mais barato. Não usa sifão e não deve ser instalado direto na tubulação de esgoto, visto que pode ocasionar o retorno de cheiros desagradáveis. 02 Sifonado Como o próprio nome sugere, é um tipo de ralo que contém sifão, que, como o da pia, acumula água em seu interior e retém o mau cheiro. É o modelo mais recomendado. 03 Oculto É a opção mais discreta, visto que fica camuflado no banheiro, deixando-o mais bonito. Por isso, é também o modelo mais caro do mercado. 04 De canto É indicado para instalações nos cantos do cômodo e possui grelha em formato de “L” ou triangular. 05 Linear Assim como o oculto, é um tipo de ralo que deixa o ambiente mais sofisticado e moderno, não deixando transparecer tanto o ralo. A contrapartida é que é um modelo que costuma ser caro.

O que é preciso analisar

Na hora de decidir pelo ralo, é sempre bom pensar na sua função e que ele deve atender essa necessidade acima de qualquer motivo estético.

“Em relação a custos, é preciso entender que alguns modelos podem ser muito mais caros do que uma torneira ou cuba. O ralo certo deve, sobretudo, ter um escoamento perfeito, evitar o mau cheiro e acúmulo de água no local de destino”, salienta Elis Nobre.

A arquiteta Julia Guadix aponta que o primeiro passo é escolher um que combine com o piso. “A facilidade de limpeza e a manutenção também são questões primordiais, já que todos nós queremos manter um ambiente limpo e sem ter muito trabalho para isso”, complementa.

Como evitar problemas

O ideal é o uso de uma tampa para barrar a passagem de grandes objetos no ralo Crédito: Shutterstock

Projetados para impedir a entrada de cabelos, resíduos de sabonete e outros tipos de sujeira, eles cumprem seu papel como uma primeira barreira, minimizando a necessidade de manutenção pesada. Mas para que isso realmente aconteça, é preciso tomar algumas precauções.

Como prevenir entupimentos?

Utilize sempre uma tampa no ralo que evite a passagem de grandes objetos, como resíduos de alimentos e fios de cabelo.

Recolha os fios de cabelo após o banho.

De forma geral, evite o descarte inadequado de resíduos em ralos, como gorduras e embalagens plásticas.

Como evitar odores desagradáveis?