Saiba o que levar em consideração na hora de instalar o ralo de banheiro

Durante a execução de obras e de reformas, o ralo é um dos itens mais lembrados pelos arquitetos e engenheiros. Mas entre as pessoas mais leigas, isso pode passar batido. Além de ter a função principal de escoar a água, o ralo influencia na aparência do banheiro e na facilidade de manutenção.
Responsável por receber e destinar toda a água do sistema de esgoto, a escolha do ralo correto pode fazer toda a diferença. Isso é o que afirma a engenheira e designer de interiores Elis Nobre. “Onde tiver necessidade de escoamento de água – seja de esgoto, seja de chuva –, deve ter um ralo instalado”, pontua.
Segundo a arquiteta Júlia Guadix, responsável pelo escritório Studio Guadix, os ralos fazem parte da estrutura do banheiro e contribuem para a realização das atividades diárias. No entanto, quando eles estão entupidos ou com mau cheiro acabam prejudicando a vida dos moradores. “Muitos desses problemas são resultado da instalação ou da falta de limpeza no dia a dia do banheiro”, explica a profissional.
Isso porque o ralo é justamente a saída de águas sujas, evitando, assim, que doenças possam ser proliferadas no local. "Ele também evita a entrada de animais e insetos que possam vir pelo encanamento e trazer doenças aos moradores do local", aponta.
Qual escolher?
Existem vários tipos de ralos no mercado atualmente. Por ser um item essencial para o bom funcionamento do uso dos banheiros e das áreas molhadas, é importante que, no momento da escolha, seja analisado um modelo que não acumule água no piso.
Atualmente o mercado de construção tem aliado às características específicas com designs atraentes, que resolvem tanto as questões funcionais quanto contribuem para um visual mais minimalista e harmônico do banheiro.
“Na elaboração do projeto, podemos contar com as tradicionais grelhas de inox ou com versões ocultas – lineares ou quadradas – que recebem o mesmo revestimento do piso, passando despercebido”, observa a arquiteta.
Conheça os cinco tipos de ralos principais:
01
Seco
É o mais comum e o mais barato. Não usa sifão e não deve ser instalado direto na tubulação de esgoto, visto que pode ocasionar o retorno de cheiros desagradáveis.
02
Sifonado
Como o próprio nome sugere, é um tipo de ralo que contém sifão, que, como o da pia, acumula água em seu interior e retém o mau cheiro. É o modelo mais recomendado.
03
Oculto
É a opção mais discreta, visto que fica camuflado no banheiro, deixando-o mais bonito. Por isso, é também o modelo mais caro do mercado.
04
De canto
É indicado para instalações nos cantos do cômodo e possui grelha em formato de “L” ou triangular.
05
Linear
Assim como o oculto, é um tipo de ralo que deixa o ambiente mais sofisticado e moderno, não deixando transparecer tanto o ralo. A contrapartida é que é um modelo que costuma ser caro.
O que é preciso analisar
“Em relação a custos, é preciso entender que alguns modelos podem ser muito mais caros do que uma torneira ou cuba. O ralo certo deve, sobretudo, ter um escoamento perfeito, evitar o mau cheiro e acúmulo de água no local de destino”, salienta Elis Nobre.
A arquiteta Julia Guadix aponta que o primeiro passo é escolher um que combine com o piso. “A facilidade de limpeza e a manutenção também são questões primordiais, já que todos nós queremos manter um ambiente limpo e sem ter muito trabalho para isso”, complementa.
Como evitar problemas
Projetados para impedir a entrada de cabelos, resíduos de sabonete e outros tipos de sujeira, eles cumprem seu papel como uma primeira barreira, minimizando a necessidade de manutenção pesada. Mas para que isso realmente aconteça, é preciso tomar algumas precauções.
Como prevenir entupimentos?
- Utilize sempre uma tampa no ralo que evite a passagem de grandes objetos, como resíduos de alimentos e fios de cabelo.
- Recolha os fios de cabelo após o banho.
- De forma geral, evite o descarte inadequado de resíduos em ralos, como gorduras e embalagens plásticas.
Como evitar odores desagradáveis?
- Opte pela instalação de um ralo sifonado.
- Faça limpeza e manutenção periódica nos ralos.